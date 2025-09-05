圖輯／從指尖開始 比利時舞團用雙手演出世界歷史

來自比利時的雙手製造舞團（Made by Hands），將登上新舞台藝術節首檔節目，帶來「從指尖開始」（Du Bout Des Doigts），結合指尖舞蹈、微型世界、即時攝影交織而成的
舞蹈影像 手勢 ，並帶入世界歷史重大事件，手勢舞蹈大師格雷戈里．格雷斯尚（Grégory Grosjean）與舞者加布里埃拉．伊科諾（Gabriella Iacono）以巧妙的手指及肢體動作，時而演繹優雅的芭蕾舞，又能與場景互動，重現人類登陸月球等歷史事件，格雷斯尚表示，就算觀眾知道那是一隻手，他們仍會腦補，將手指擬人化，就像看 劇場 裡的狗狗會說話一樣。 卡通 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球，手勢舞蹈大師格雷戈里．格雷斯尚（Grégory Grosjean）領銜出演。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球，手勢舞蹈大師格雷戈里．格雷斯尚（Grégory Grosjean）（左）與舞者加布里埃拉．伊科諾（Gabriella Iacono）（右）雙人四手出神入化。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球，舞者加布里埃拉．伊科諾（Gabriella Iacono）出演。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球，手勢舞蹈大師格雷戈里．格雷斯尚（Grégory Grosjean）表示，表演中用輕鬆的方式回顧歷史大事件。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球，與舞者加布里埃拉．伊科諾（Gabriella Iacono）除了手指舞外，也有各種肢體演出。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指動作以及舞蹈演出，演出世界近代歷史。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史，包括登陸月球。記者曾原信／攝影 比利時雙手製造舞團以微縮模型搭配手指舞蹈，演出世界近代歷史。記者曾原信／攝影
2025-09-05 17:20
