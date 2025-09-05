影／台南牛肉湯恐「斷湯」？業者曝價格連3漲 肉牛短缺衝擊大

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲今偕同10多位台南市議員召開記者會，呼籲政府重視肉牛產業。圖／林俊憲服務處提供
立委林俊憲今偕同10多位台南市議員召開記者會，呼籲政府重視肉牛產業。圖／林俊憲服務處提供

台南牛肉湯是最具代表性的庶民美食，許多觀光客到台南必吃，但肉牛屠宰量5年成長9%，但今年前7月卻比去年同期少1600隻，牛肉價格一年半從一台斤450元一路漲到550元，且預估很快會突破600元，業者憂肉源不足，衝擊牛肉產業，農業部回應擬短期獎勵淘汰乳牛，中長期推動自主進口種牛，穩定肉牛供應。

台南牛肉湯以「溫體牛」為特色，每日清晨由屠宰新鮮直送，肉片淋上熱湯入口即化，成為台南最具代表性的美食，也有多家入選必比登推薦，市府觀旅局也說，台南牛肉湯是吸引觀光客的主力之一，市府農業局說，年底都會舉辦清燙牛肉節行銷，會密切注意市場供需。

立委林俊憲今天與10多位市議員偕同相關業者與農業部畜牧司座談，林俊憲說，根據農業部資料，國產肉牛僅占全國牛肉市場5%，8成來自酪農淘汰的乳公牛、低產乳牛。近年來低價進口乳品，影響國產鮮乳競爭力，農業部推動酪農業轉型，近兩年也淘汰逾7000隻低產乳牛，卻也連帶影響肉牛供給量，導致下游的牛肉湯業者苦無貨源。

台南知名「阿財牛肉湯」業者郭俞宏說，經營19年來，第一次面臨最大的危機就是牛肉價格急遽上漲。牛肉價格過去10多年長期維持在每斤300至400元，後來調整到450元也穩定多年，但僅在近一年半內，就從450元一路漲到550元，如今甚至預測很快會突破600元。

郭俞宏強調，牛肉過去雖然也有漲價，但屬於合理通膨範圍；近年的漲幅卻過於猛烈，已使營運面臨沉重負擔，更有業者被迫周休二日因應，若政府再無對策，擔憂恐出現一波牛肉湯店關店潮。

林俊憲說，台灣肉牛市場長期依附於酪農業，短期解方應是引進活體牛隻補足缺口，目前產業界已與澳洲業者初步接洽，然而國內唯一的觀音檢疫站每批僅能容納350頭，防檢署應擴大檢疫量能，建立國產牛肉產業穩定貨源，才能守住台南牛肉湯的獨特文化。

農業部畜牧司回應，自2024年起已推動獎勵淘汰低產乳牛，去年已淘汰3560頭，今年上半年再淘汰3719頭，將持續朝6000頭目標前進；同時正建置肉牛培育品系，以兼顧酪農穩定及仔牛來源，中長期獎勵產業自主進口種牛，維持肉牛族群穩定發展。

台南牛肉湯以「溫體牛」為特色，仰賴的是清晨現宰直送的國產肉牛，卻面臨肉源減少，成本價格一路飆漲的困境，圖／阿財牛肉湯提供
台南牛肉湯以「溫體牛」為特色，仰賴的是清晨現宰直送的國產肉牛，卻面臨肉源減少,成本價格一路飆漲的困境，圖／阿財牛肉湯提供

台南 牛肉湯 農業部

