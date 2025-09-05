快訊

王品集團夏慕尼首度攜手法國米其林星廚 3日限定星級套餐10月登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
櫻桃鴨胸｜炙燒大明蝦。圖／王品集團提供
王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」，10月即將迎來重量級合作。品牌宣布將於10月14日至16日連續3天，攜手法國米其林一星餐廳「 G.a. 」主廚 David Goerne，於台北中山北店推出三日限定鐵板客座餐會。

這次合作由「夏慕尼」研發主廚團隊與 David Goerne 共同設計菜單，將台灣在地食材與法式經典技法結合，創造出全新鐵板燒體驗。主餐選用花東櫻桃鴨胸，透過56℃ 低溫舒肥再鐵板煎香，淋上 David Goerne 特調的濃縮鴨醬與龍蝦醬，展現濃郁層次。甜點則以「法式可麗餅佐香草冰淇淋」壓軸，延續「夏慕尼」高人氣招牌火焰秀。

客座菜單中更不乏高端食材，包括鴨肝、牛舌、小牛胸腺、北海道干貝、日本兵庫生蠔…等，再透過多款經典醬汁詮釋法式靈魂。例如David Goerne以夏慕尼經典醬汁為基底作改良，延伸出多款星級風味詮釋；無論是以龍蝦頭搭配干邑白蘭地熬煮8小時的醇厚醬汁，或鐵板炙燒櫻桃鴨胸與明蝦，搭配以30公斤鴨骨濃縮而成的鴨醬與龍蝦醬，都賦予台灣在地食材全新風貌。

「夏慕尼」也嘗試突破傳統鐵板料理框架。小牛胸腺燉飯選用來自花蓮的在地米種，口感接近義大利米的彈牙特色，搭配分子料理手法轉化的帕馬森起司泡沫，展現新意。同時，David Goerne 也帶來家鄉諾曼第的「法式酥皮肉凍派」，將鴨肝、牛舌與開心果結合，層次細膩。

另一大亮點，是首次引入 Tea Pairing（茶佐餐）概念。「夏慕尼」特別攜手茶品牌「冉冉茶事」，依不同菜色搭配茶飲，讓賓客在葡萄酒之外，也能體驗茶香與料理交織的層次，打造酒與茶並行的全新餐桌語境。

這場餐會限定5場（10月14日晚餐與10月15、16日午晚餐），每場限額60位，單人套餐售價4,380元+10%（含Wine Pairing或Tea Pairing）。「夏慕尼」表示，透過跨國合作與飲食文化交融，希望讓台灣饕客能夠在鐵板桌上，感受到米其林規格的細膩篇章。欲了解更多資訊，請造訪「夏慕尼」官方網站，或聯繫「夏慕尼」臺北中山北店或客服團隊。

法國米其林一星餐廳「 G.a. 」主廚David Goerne。圖／王品集團提供
酥皮肉凍派｜鴨肝、牛舌、開心果。圖／王品集團提供
鹽燒生蠔佐鱒魚卵。圖／王品集團提供
鵪鶉義式餃｜野菇清湯。圖／王品集團提供
小牛胸腺燉飯｜帕瑪森起司泡沫。圖／王品集團提供
北海道干貝｜堅果奶油醬、菠菜醬。圖／王品集團提供
橙香可麗餅｜香草冰淇淋。圖／王品集團提供
「夏慕尼」聯名法國米其林星級餐廳，於台北中山北店推出三日限定菜單。圖／王品集團提供
食材 料理 品牌

