快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

中元普渡出現「好市多供桌」年年訂單翻倍 宮廟狂掃烤雞、零食箱

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中元普渡掀起美式風潮，2800支好市多烤雞腿成為祭品三牲的熱門首選，不只大人喜歡，連小朋友也搶著吃，讓好市多意外成了宮廟普渡的「指定合作夥伴」。業者/提供
中元普渡掀起美式風潮，2800支好市多烤雞腿成為祭品三牲的熱門首選，不只大人喜歡，連小朋友也搶著吃，讓好市多意外成了宮廟普渡的「指定合作夥伴」。業者/提供

一年一度的中元普渡已經拉開了序幕，傳統上供桌上必備三牲、餅乾、飲料，滿足好兄弟與參拜信眾的口腹。但近幾年，普渡祭品吹起一股「美式風」，鹿港地藏王廟連續四年向好市多訂購烤雞腿與烤全雞，數量高達2800支的烤雞腿，不只大人喜歡，連小朋友也搶著吃，讓這家美式賣場意外成了宮廟普渡的「指定合作夥伴」。

地藏王廟今年一口氣下單，每天取貨120隻烤全雞、100袋烤雞腿，連續三天共約2800支雞腿。由於數量龐大，好市多提前備料、加班製作，廟方再派人一早到店自取，幾乎成了廟與賣場之間的年度「固定合約」。

除了烤雞，地藏王廟還同步採購麵包、餅乾、飲料，今年更把水果也列入清單。廟方坦言，小朋友對傳統三牲並不感興趣，但看到好市多的烤雞、可頌、飲料就眼睛一亮，普渡後分食時，大家都吃得開心。

事實上，這股「好市多普渡風」不只在鹿港，台灣各地宮廟也紛紛跟進。從北到南，不少廟宇在普渡期間，訂購的不是傳統大餅或祭祀專用零食，而是好市多的熱銷商品，如烤雞、可頌、進口零食大禮盒，甚至整箱汽水。

「以前拜拜是大人在主導，現在要顧到年輕人跟小孩的口味。」一位廟方人員笑說，普渡祭品除了敬神祀鬼，最後往往會分送給信眾，「既然要分食，就要挑大家喜歡的。」於是，烤雞成了供桌上的新「三牲」。

更有趣的是，這股風潮還引起一種「比較心理」。有些宮廟信徒發現隔壁廟在普渡時供桌擺滿香噴噴的烤雞，不禁心想「我們明年也要跟進」，讓好市多訂單年年翻倍成長。

市場人士觀察，普渡不僅是宗教儀式，更是地方社區的聯繫活動，「吃得開心，大家就會更願意參與」。因此，當祭品從傳統的豬頭、雞鴨，轉變成孩子們最愛的烤雞腿、巧克力餅乾，普渡的氛圍也變得更親切、更接地氣。

對好市多而言，這批普渡訂單同樣是挑戰。烤全雞與烤雞腿原本就屬熱銷商品，中元期間需求暴增，得提前調度供應鏈，確保能在短時間內交貨。店員笑說：「這幾天烤雞產線簡直沒停過，彷彿廚房搬進了宮廟。」

中元普渡習俗延續百年，如今卻在全球化與現代飲食習慣的影響下，呈現出新樣貌。從鹿港地藏王廟到全台各地宮廟，從香火鼎盛的拜拜桌到好市多的烤雞架，傳統與現代就在這場祭典裡熱鬧交融，寫下最接地氣的台灣風景。

好市多成宮廟普渡祭品採購首選，賣場商品擺滿供桌，不只烤雞腿，飲料排成卍字形同樣吸睛。業者/提供
好市多成宮廟普渡祭品採購首選，賣場商品擺滿供桌，不只烤雞腿，飲料排成卍字形同樣吸睛。業者/提供

鹿港 好市多

延伸閱讀

鹿港地藏王廟普度嬰靈 備好市多2800隻雞腿山有原因

好市多比目魚驚見「捲捲條狀物」 內行見怪不怪：你已經吃下很多

新生活促進會接力傳愛 普渡物資送暖弱勢

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

相關新聞

中元普渡出現「好市多供桌」年年訂單翻倍 宮廟狂掃烤雞、零食箱

一年一度的中元普渡已經拉開了序幕，傳統上供桌上必備三牲、餅乾、飲料，滿足好兄弟與參拜信眾的口腹。但近幾年，普渡祭品吹起一...

SHINee泰民萌寵「GGUNG & DAENG」快閃店登台 打造療癒夏日度假天堂

韓國人氣偶像團體SHINee成員泰民（TAEMIN），帶著2隻超高人氣愛貓GGUNG與DAENG登場啦！繼韓國、日本巡迴...

慶生、結婚紀念日必訪！全台十大牛排餐廳推薦 人生重要時刻的美食指南

生日、結婚週年、升職加薪，都該以經典牛排加冕難忘記憶！牛排，對台灣人來說是一種「慶祝的語言」，代表體面、重視與儀式感，象徵著把最好的獻給最重要的人。

北藝中心變身超級大夜燈 親．建築計畫首作「晚風」為市民點燈

晚上8時後來到北藝中心，會發現正門廣場亮起紅色的光芒，彷彿一盞城市的大型夜燈。走近一看，卻是在晚風中飄盪的千絲萬縷尼龍線...

Burberry發表冬季形象廣告「莊園漫遊」一展宮廷與鄉間的粗獷或華美

Burberry發表了2025冬季形象廣告「莊園漫遊」（A Grand Escape），讓模特兒換上了冬季服裝現身於英式...

頂呱呱「9塊雞399」現省166元！滿額再送「湯姆貓與傑利鼠」

頂呱呱「99呱狂節」回來了！即日起自9月9日期間，頂呱呱推出「9塊雞重量桶」限時優惠，原價565元，優惠價399元，現省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。