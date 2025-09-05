中元普渡出現「好市多供桌」年年訂單翻倍 宮廟狂掃烤雞、零食箱

一年一度的中元普渡已經拉開了序幕，傳統上供桌上必備三牲、餅乾、飲料，滿足好兄弟與參拜信眾的口腹。但近幾年，普渡祭品吹起一股「美式風」，鹿港地藏王廟連續四年向好市多訂購烤雞腿與烤全雞，數量高達2800支的烤雞腿，不只大人喜歡，連小朋友也搶著吃，讓這家美式賣場意外成了宮廟普渡的「指定合作夥伴」。

地藏王廟今年一口氣下單，每天取貨120隻烤全雞、100袋烤雞腿，連續三天共約2800支雞腿。由於數量龐大，好市多提前備料、加班製作，廟方再派人一早到店自取，幾乎成了廟與賣場之間的年度「固定合約」。

除了烤雞，地藏王廟還同步採購麵包、餅乾、飲料，今年更把水果也列入清單。廟方坦言，小朋友對傳統三牲並不感興趣，但看到好市多的烤雞、可頌、飲料就眼睛一亮，普渡後分食時，大家都吃得開心。

事實上，這股「好市多普渡風」不只在鹿港，台灣各地宮廟也紛紛跟進。從北到南，不少廟宇在普渡期間，訂購的不是傳統大餅或祭祀專用零食，而是好市多的熱銷商品，如烤雞、可頌、進口零食大禮盒，甚至整箱汽水。

「以前拜拜是大人在主導，現在要顧到年輕人跟小孩的口味。」一位廟方人員笑說，普渡祭品除了敬神祀鬼，最後往往會分送給信眾，「既然要分食，就要挑大家喜歡的。」於是，烤雞成了供桌上的新「三牲」。

更有趣的是，這股風潮還引起一種「比較心理」。有些宮廟信徒發現隔壁廟在普渡時供桌擺滿香噴噴的烤雞，不禁心想「我們明年也要跟進」，讓好市多訂單年年翻倍成長。

市場人士觀察，普渡不僅是宗教儀式，更是地方社區的聯繫活動，「吃得開心，大家就會更願意參與」。因此，當祭品從傳統的豬頭、雞鴨，轉變成孩子們最愛的烤雞腿、巧克力餅乾，普渡的氛圍也變得更親切、更接地氣。

對好市多而言，這批普渡訂單同樣是挑戰。烤全雞與烤雞腿原本就屬熱銷商品，中元期間需求暴增，得提前調度供應鏈，確保能在短時間內交貨。店員笑說：「這幾天烤雞產線簡直沒停過，彷彿廚房搬進了宮廟。」

中元普渡習俗延續百年，如今卻在全球化與現代飲食習慣的影響下，呈現出新樣貌。從鹿港地藏王廟到全台各地宮廟，從香火鼎盛的拜拜桌到好市多的烤雞架，傳統與現代就在這場祭典裡熱鬧交融，寫下最接地氣的台灣風景。 好市多成宮廟普渡祭品採購首選，賣場商品擺滿供桌，不只烤雞腿，飲料排成卍字形同樣吸睛。業者/提供

商品推薦