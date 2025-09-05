SHINee泰民萌寵「GGUNG & DAENG」快閃店登台 打造療癒夏日度假天堂

韓國人氣偶像團體SHINee成員泰民（TAEMIN），帶著2隻超高人氣愛貓GGUNG與DAENG登場啦！繼韓國、日本巡迴引爆熱潮後，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店首度登台，即日起在台北信義區微風南山2樓可愛亮相，將一路展出至9月28日，邀請粉絲一同走進療癒系的夏日度假天堂。

快閃店以「夏日療癒時光」為核心概念，展場設計充滿濃厚韓系風格，融合沁涼藍與清新白色調，再搭配棕櫚樹、沙灘及冰涼飲品等元素，營造出滿滿度假氛圍。無論走到哪個角落，都能發現泰民與GGUNG、DAENG的萌系身影，讓粉絲在輕鬆自在的環境中打卡拍照，享受專屬的療癒時光。

這次快閃店除了展場設計吸睛，周邊商品更是粉絲必收重點，官方一次帶來近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計，保證讓粉絲荷包大失血。像是GGUNG & DAENG壓克力相框、毛毛束口袋、絨毛髮飾、大頭飲料袋等都是台灣限定首賣；同時也能入手韓國同步推出的超軟Q萌抱枕、10cm絨毛公仔、絨毛鑰匙圈，全都散發滿滿療癒力。

現場更準備多重消費禮遇，讓粉絲買得更開心，凡入場就送GGUNG & DAENG可愛扇子與留言便條，每筆交易還可隨機獲得限量明信片，並有機會拿到每日限量80名的「DAENG Bubble使用券」，消費滿1,500元更贈送的泰民小卡（共有3款隨機贈送），讓收藏更加完整。

《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店外還有好運籤收藏卡機、以及超可愛的人生四格拍貼機，粉絲們趕快去體驗。 現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影 即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供 即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供 即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供 現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影 即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供 即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供 現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影 現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影 現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影 人生四格拍貼機。圖／野獸國提供 即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供 現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影

商品推薦