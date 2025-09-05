快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

SHINee泰民萌寵「GGUNG & DAENG」快閃店登台 打造療癒夏日度假天堂

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供

韓國人氣偶像團體SHINee成員泰民（TAEMIN），帶著2隻超高人氣愛貓GGUNG與DAENG登場啦！繼韓國、日本巡迴引爆熱潮後，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店首度登台，即日起在台北信義區微風南山2樓可愛亮相，將一路展出至9月28日，邀請粉絲一同走進療癒系的夏日度假天堂。

快閃店以「夏日療癒時光」為核心概念，展場設計充滿濃厚韓系風格，融合沁涼藍與清新白色調，再搭配棕櫚樹、沙灘及冰涼飲品等元素，營造出滿滿度假氛圍。無論走到哪個角落，都能發現泰民與GGUNG、DAENG的萌系身影，讓粉絲在輕鬆自在的環境中打卡拍照，享受專屬的療癒時光。

這次快閃店除了展場設計吸睛，周邊商品更是粉絲必收重點，官方一次帶來近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計，保證讓粉絲荷包大失血。像是GGUNG & DAENG壓克力相框、毛毛束口袋、絨毛髮飾、大頭飲料袋等都是台灣限定首賣；同時也能入手韓國同步推出的超軟Q萌抱枕、10cm絨毛公仔、絨毛鑰匙圈，全都散發滿滿療癒力。

現場更準備多重消費禮遇，讓粉絲買得更開心，凡入場就送GGUNG & DAENG可愛扇子與留言便條，每筆交易還可隨機獲得限量明信片，並有機會拿到每日限量80名的「DAENG Bubble使用券」，消費滿1,500元更贈送的泰民小卡（共有3款隨機贈送），讓收藏更加完整。

《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店外還有好運籤收藏卡機、以及超可愛的人生四格拍貼機，粉絲們趕快去體驗。

現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
人生四格拍貼機。圖／野獸國提供
人生四格拍貼機。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
即日起至9月28日，《GGUNG & DAENG夏日假期》快閃店在台北信義區微風南山2樓可愛亮相。圖／野獸國提供
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影
現場有近百款商品，包含韓國、日本熱賣款，還有多款台灣限定設計。記者黃筱晴／攝影

粉絲 快閃 療癒

延伸閱讀

愛爾麗集團震撼結盟韓國護髮權威 Dr.Scalp

千粉塞爆信義區爭睹舒華！她忍不住「一秒講出真心話」

寶可夢快閃店七夕進駐「新光三越台南小北門店」！首次原創周邊1次收藏

把粉絲當成ATM！Jennie亞洲巡迴快閃店「1商品定價太誇張」惹怒粉絲 LISA衰躺槍也挨罵

相關新聞

中元普渡出現「好市多供桌」年年訂單翻倍 宮廟狂掃烤雞、零食箱

一年一度的中元普渡已經拉開了序幕，傳統上供桌上必備三牲、餅乾、飲料，滿足好兄弟與參拜信眾的口腹。但近幾年，普渡祭品吹起一...

SHINee泰民萌寵「GGUNG & DAENG」快閃店登台 打造療癒夏日度假天堂

韓國人氣偶像團體SHINee成員泰民（TAEMIN），帶著2隻超高人氣愛貓GGUNG與DAENG登場啦！繼韓國、日本巡迴...

慶生、結婚紀念日必訪！全台十大牛排餐廳推薦 人生重要時刻的美食指南

生日、結婚週年、升職加薪，都該以經典牛排加冕難忘記憶！牛排，對台灣人來說是一種「慶祝的語言」，代表體面、重視與儀式感，象徵著把最好的獻給最重要的人。

北藝中心變身超級大夜燈 親．建築計畫首作「晚風」為市民點燈

晚上8時後來到北藝中心，會發現正門廣場亮起紅色的光芒，彷彿一盞城市的大型夜燈。走近一看，卻是在晚風中飄盪的千絲萬縷尼龍線...

Burberry發表冬季形象廣告「莊園漫遊」一展宮廷與鄉間的粗獷或華美

Burberry發表了2025冬季形象廣告「莊園漫遊」（A Grand Escape），讓模特兒換上了冬季服裝現身於英式...

頂呱呱「9塊雞399」現省166元！滿額再送「湯姆貓與傑利鼠」

頂呱呱「99呱狂節」回來了！即日起自9月9日期間，頂呱呱推出「9塊雞重量桶」限時優惠，原價565元，優惠價399元，現省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。