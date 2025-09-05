北藝中心變身超級大夜燈 親．建築計畫首作「晚風」為市民點燈

晚上8時後來到北藝中心，會發現正門廣場亮起紅色的光芒，彷彿一盞城市的大型夜燈。走近一看，卻是在晚風中飄盪的千絲萬縷尼龍線，折射幽微卻溫暖的紅色雷射光，彷彿是一個嶄新神秘的世界向你招手。這是由藝術家高德亮創作的大型裝置藝術「晚風」，也是北藝中心「親．建築計畫」首件作品。

根據北藝中心建築師庫哈斯最初的設計構想，北藝中心不只是劇場，更要在夜裡成為超級大夜燈，為市民引路，帶來光明與溫暖。此一「大夜燈」理想最後未能落實，北藝中心董事長王文儀決定用藝術作品圓夢，於是有了「親．建築計畫」，推出第一件作品「晚風」。

「我希望它成為風一樣的存在。」高德亮表示，第一次來到北藝中心，是在某個周末的傍晚時刻，廣場上的人流與微風，深深地觸動了他。因此當受邀為北藝中心創作公共藝術作品時，他便選擇了「晚風」。

「晚風」延續高德亮過往的「座標系列」，該系列以紅色雷射光為主要媒材，探索自然與時間的千變萬化。他表示，在大學念建築系時，雷射光常拿來做定位校準的工具、是標準化的象徵，但他對於此類可以被精準捕捉的標準不是那麼相信，反而決定用雷射光作為挑戰標準化的素材。

「晚風」由4萬2000條尼龍垂掛組成，搭配48座雷射光裝置。每天晚間8點到11點，「晚風」與北藝中心的室內白燈、參觀回路橘燈交織；11點至凌晨1點，建築內燈光全數熄滅，僅餘紅色雷射微光映照廣場，為夜幕中的城市添上一抹柔和而深邃的凝視。

「親．建築計畫」策展人黃偉倫表示，「親．建築計畫」是希望透過藝術，也讓那些原本不進劇場的人，也能在這裡放慢腳步、吹吹風，甚至跳舞或做瑜伽，「那便是真正的親建築。」 北藝中心的裝置藝術「晚風」由4萬2000條尼龍垂掛組成，搭配48座雷射光裝置，為夜歸人帶來溫暖與光亮。記者陳宛茜／攝影 北藝中心的裝置藝術「晚風」由4萬2000條尼龍垂掛組成，搭配48座雷射光裝置。為夜幕中的城市添上一抹柔和而深邃的凝視。記者陳宛茜／攝影

