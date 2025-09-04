Burberry發表冬季形象廣告「莊園漫遊」一展宮廷與鄉間的粗獷或華美
Burberry發表了2025冬季形象廣告「莊園漫遊」（A Grand Escape），讓模特兒換上了冬季服裝現身於英式庭園中。拍攝場影位於英國建築師Thomas Ripley所設計的沃爾特頓莊園（Wolterton Hall），此處並以「帕拉底歐式建築」（Palladian architecture）所聞名，亦讓Burberry 2025冬季系列呈現了一種歐式、古典的貴族氣息。
Burberry經典的風衣在面料視覺上全新進化，維持經典版型外，並使用了包含嫘縈混紡、燈芯絨與短版壓花皮革等新素材，散發如貴族般的華美印象。絎縫外套推出了天竺葵葉印花的版本，搭配上手拿包、高筒的酒紅色長皮靴，讓女士擁有如騎士般的俐落修長。駿馬濃密的鬃毛、三三兩兩散落在鏡頭角落又甚至被模特兒抱在懷裡的白色小鴨展現了Burberry的風趣與剛烈雙重DNA，經典的風衣甚至在腰帶以下全數呈現華麗的流蘇設計，為陽剛調和以宮廷般的嫵媚。
這股華麗的風潮不僅在場景、服裝倆倆呼應，進而延續至以馬術為靈感的大衣、套裝，並以天鵝絨錦緞具現。基於秋冬的季節調性，Burberry 2025冬季並推出多款長靴包含糖蜜棕色與黑色皮革的Cavalier靴、紅木色皮革Cavalier高跟靴，以及超長過膝的糖蜜棕色皮革Cavalier過膝高跟靴，修飾腿部線條。主推包款如Bridle手拿包、Highlands斜背包則將灌木叢棕色、沙色等大地色彩融入包款，展現深入戶外或鄉間探險的粗獷野性。
