頂呱呱「9塊雞399」現省166元！滿額再送「湯姆貓與傑利鼠」

頂呱呱「99呱狂節」回來了！即日起自9月9日期間，頂呱呱推出「9塊雞重量桶」限時優惠，原價565元，優惠價399元，現省166元；另外還有「99爽爽配」活動，包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊等指定產品，任選兩樣優惠價99元；9月15日至9月19日，平日限定推出「原味雞腿＋辣味雞翅99元」，現享83折；9月22日至9月26日，再推「呱呱包＋地瓜薯條99元」，現享73折。

頂呱呱「湯姆貓與傑利鼠」聯名活動，推出滿額贈第二彈。即日起至9月30日，凡單筆消費滿399元即可獲得「布標鑰匙釦盲袋」1個（可累贈），共有6款可愛造型，送完為止。活動期間還有限定起司風味餐點，包括「濃濃起司獨享餐」229 元與「濃濃起司派對桶」699 元。針對寵物，凡任一消費即可加購「人寵兩用輕量背包」，每個499 元，或是「逗貓玩偶彈力繩」，每個199 元，以及「兩用隨行寵物碗」，每個499 元。

9月6號當天為頂呱呱每個月的「呱呱絕配日」，A區搭配B區商品，優惠價168元。A區包括有「辣味炸雞＋辣味雞翅」、「呱呱包＋原味炸雞」、「原味雞腿＋雞脖子」可供選；B 區則可選擇「阿勇雞塊6塊＋35元飲品1杯」、「波浪薯條1份＋飲品」，或是「地瓜薯條1份＋飲品」。針對會員，包括9月10日、17日、24日，也都推出不同的會員專屬方案，最多現省45元。 「湯姆貓與傑利鼠」聯名活動，推出滿額贈第二彈。消費滿額即可獲得「布標鑰匙釦盲袋」1個。圖／頂呱呱提供 針對寵物，頂呱呱推出「兩用隨行寵物碗」，每個499 元。圖／頂呱呱提供 活動期間推出限定起司風味餐點，包括「濃濃起司獨享餐」、「濃濃起司派對桶」。圖／頂呱呱提供 頂呱呱推出「9塊雞重量桶」限時優惠，優惠價399元，現省166元。圖／頂呱呱提供

