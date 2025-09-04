瞄準粉絲經濟！KKBOX打造「FANKLUB」一站式追星平台 演唱會票搶先購

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
FANKLUB「音源聆聽 × 藝人互動 × 粉絲應援」3大核心，並導入全台獨家「演唱會及活動門票。記者黃筱晴／攝影
FANKLUB「音源聆聽 × 藝人互動 × 粉絲應援」3大核心，並導入全台獨家「演唱會及活動門票。記者黃筱晴／攝影

KKBOX迎來20周年之際，宣布推出全新追星平台「FANKLUB」，以5大亮點服務打造「一站式完整追星體驗」，結合「音源聆聽 × 藝人互動 × 粉絲應援」3大核心，並導入全台獨家的「演唱會及活動門票搶先購資格」與「訂閱制一對一私訊」功能，宣告音樂串流平台進入「2.0雙向互動時代」。

根據Future Market Insights數據，全球粉絲互動市場年複合成長率達18%，2035年規模將突破378億美元。KKBOX調查亦顯示，32%粉絲每月願投入逾1成所得支持偶像，3.8%更願意花萬元以上，其中24歲以下族群展現最強行動力。

FANKLUB以「追星即生活」為核心概念，整合5大亮點服務，打造最貼近粉絲需求的完整體驗。平台不僅匯集貼文、聲音與影像直播等多元形式，讓粉絲即時掌握偶像動態，更設計「超級粉絲」機制，提供限定內容解鎖、專屬Emoji，以及周邊商品與演唱會門票的搶先購資格，進一步強化粉絲與藝人之間的獨特連結。

同時，FANKLUB推出全台首創的訂閱制DM功能，讓粉絲能與喜愛的藝人開啟一對一私訊，支援語音、圖片與影片訊息，並結合「共度紀念日」設計，營造專屬於雙方的故事軸線。呼應粉絲對現場體驗的高度期待，平台也提供專屬演唱會及活動門票優先購票通道，讓粉絲更容易親臨現場支持偶像。

此外，FANKLUB也內建周邊商城，集中販售藝人相關商品，讓粉絲不必再跨平台搜尋，即能一站式完成應援收藏；升級成「超級粉絲」更能獲得限定商品資格。最後，平台充分運用KKBOX累積的聆聽數據與粉絲徽章，精準推薦感興趣的藝人，並將點播數直接連動至排行榜，讓粉絲的每一次聆聽都能轉化為有感應援，實現數據驅動的互動體驗。

首波進駐陣容多元，包括金曲歌王蕭煌奇、黃偉晉、女團新秀ELL&s、新團體B CRUSH，以及多位啦啦隊代表與女團MEME，並計畫於10月推出首波獨家活動。自8月初Beta版上線以來，FANKLUB使用人數與互動數已雙破5千，顯示粉絲參與熱度持續升溫。

平台即日起正式推出「超級粉絲」會員，每位藝人年費620～1,600元，提供限定社群互動、專屬會員卡、優先購票與限定周邊資格。未來也將逐步推出訂閱制DM、商城服務、影音直播與限定版音樂直播，預計1年內吸引逾10萬人使用，並帶動破萬粉絲升級付費會員，持續推動音樂產業進入雙向互動新時代。

KKBOX 20周年，推出全新追星平台「FANKLUB」，以5大亮點服務打造一站式完整追星體驗。記者黃筱晴／攝影
KKBOX 20周年，推出全新追星平台「FANKLUB」，以5大亮點服務打造一站式完整追星體驗。記者黃筱晴／攝影
FANKLUB內建周邊商城，集中販售藝人相關商品，讓粉絲不必再跨平台搜尋，即能一站式完成應援收藏。記者黃筱晴／攝影
FANKLUB內建周邊商城，集中販售藝人相關商品，讓粉絲不必再跨平台搜尋，即能一站式完成應援收藏。記者黃筱晴／攝影

