美洲豹進駐全球地標！卡地亞傳奇動物跨越虛實一眼可辨

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（左上）TRINITY三環戒指多重配戴款，約83萬5,000元；（右下）TRINITY三環戒指大型款，約12萬3,000元。圖／卡地亞提供
（左上）TRINITY三環戒指多重配戴款，約83萬5,000元；（右下）TRINITY三環戒指大型款，約12萬3,000元。圖／卡地亞提供

自由、力量與堅毅 -- 美洲豹 是卡地亞 （CARTIER）的象徵，兩者因同樣的力量、魅力與特質而緊密相連，彼此早已不可分割。自即日起，卡地亞將於全球主要城市同步亮相以美洲豹為核心的一系列創新戶外視覺，以前所未有的巨型視覺與數位體驗，開啟全新的沉浸式投影與虛擬影像表現方式，展現卡地亞與美洲豹緊密的連結。

●跨越虛擬與現實 征服全球地標

9月1日在東京澀谷、9月3日於拉斯維加斯 將率先展開兩場盛大的動態視覺活動。在人潮洶湧的東京澀谷十字路口，卡地亞將以壯觀的三聯屏幕展演美洲豹這隻經典標誌性動物；在拉斯維加斯，美洲豹以立體姿態現身於Sphere球體的外牆Exosphere上，於53,883平方公尺的LED巨幕上震撼登場。卡地亞的獵豹錯落於大型展示中，美洲豹穿越品牌標誌中的字母中，只需要一只爪印、或是一瞥眼神，每個人的心中皆能喚起卡地亞的名字。

在杜拜，美洲豹將以四面環繞的立方體裝置呈亮相；在巴黎聖米歇爾廣場上，美洲豹將自噴泉躍出，此處裝置更特別設置QR code，讓觀眾能以3D視角欣賞牠的姿態。不論是倫敦皮卡迪利廣場、巴黎新橋、或上海展覽中心，卡地亞與美洲豹在全球各大城市以超乎現實的方式融合為一。

●專屬個人美洲豹 經典美學夢幻逸品

自1914年美洲豹首度出現在卡地亞的一枚腕表上之後，這傳奇動物一躍成為卡地亞的象徵，並在貞杜桑（Jeanne Toussaint）的大膽帶領之下躍然以豐富多姿的野性魅力出現在世人面前，時而勇猛俏皮，時而從容閒適，時而具象栩栩如生，時而抽象發人遙想。

Panthère de Cartier腕表，擁有柔韌靈動如美洲豹的表鍊，今年更迎來半鋪鑲滿鑽的貴金屬款式，柔軟貼手之際更散發奪目光芒。全新的戒指與手鐲，設計讓人想起卡地亞經典的「雙獸首」珠寶，以3D立體手法勾勒野性豹首姿態，經典斑點運高級彩漆技術和鑲嵌工藝製作，賦予這款迷人的傳奇動物嶄新的活力與摩登魅力。

LOVE手環自於1969年在紐約誕生以來，便改寫了現代珠寶的歷史。這個透過藝術手法賦予螺絲巧思的經典設計，至今已延伸出全系列豐富多樣的珠寶，透過品牌經典美學重新詮釋的簡約線條、和諧比例、橢圓造型和珍貴細節，成就了這個跨越世代的傑作，單獨配戴或混搭其他作品都能為整體造型增添無可取代的個性魅力。

不僅獨一無二的美洲豹和歷久彌新的LOVE系列，卡地亞標誌的美學體現於所有作品中：席捲全球一世紀的Trinity三色金系列，以無懈可擊的比例重新演繹為枕型的款式，並經精湛的打磨工藝完美貼手，為代表人間至深情感的原創設計更添個性；Santos de Cartier則將經典建築重新詮釋，以完美和諧的線條將時間化為永恆的藝術。

卡地亞美洲豹沉浸式影像-4。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-4。圖／卡地亞提供
東京澀谷。圖／卡地亞提供
東京澀谷。圖／卡地亞提供
TRINITY枕形項鍊，11萬元。圖／卡地亞提供
TRINITY枕形項鍊，11萬元。圖／卡地亞提供
TRINITY枕形手環，60萬5,000元。圖／卡地亞提供
TRINITY枕形手環，60萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-3。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-3。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-2。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-2。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指半鋪鑲鑽石款，18K白金，縞瑪瑙，鑲嵌2顆祖母綠及鑽石，98萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指半鋪鑲鑽石款，18K白金，縞瑪瑙，鑲嵌2顆祖母綠及鑽石，98萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表小型款。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表小型款。圖／卡地亞提供
TRINITY枕形戒指大型款，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
TRINITY枕形戒指大型款，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
倫敦皮卡迪利廣場。圖／卡地亞提供
倫敦皮卡迪利廣場。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表迷你款，18K玫瑰金半鑲鑽表殼和表鍊、石英機芯。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表迷你款，18K玫瑰金半鑲鑽表殼和表鍊、石英機芯。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指半鋪鑲鑽石款，18K玫瑰金，縞瑪瑙，鑲嵌2顆祖母綠及鑽石，92萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指半鋪鑲鑽石款，18K玫瑰金，縞瑪瑙，鑲嵌2顆祖母綠及鑽石，92萬元。圖／卡地亞提供
巴黎新橋。圖／卡地亞提供
巴黎新橋。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表，18K黃金半鑲鑽表殼和表鍊、石英機芯。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表，18K黃金半鑲鑽表殼和表鍊、石英機芯。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-5。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-5。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表、TRINITY手環與戒指、LOVE手環、與Juste un clou戒指。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表、TRINITY手環與戒指、LOVE手環、與Juste un clou戒指。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表、Clash de Cartier戒指、與LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表、Clash de Cartier戒指、與LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，18K黃金，縞瑪瑙，黑色真漆，鑲嵌2顆沙弗萊石，26萬5,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，18K黃金，縞瑪瑙，黑色真漆，鑲嵌2顆沙弗萊石，26萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-1。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹沉浸式影像-1。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier精鋼腕表小型款，石英機芯，約20萬4,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier精鋼腕表小型款，石英機芯，約20萬4,000元。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表、TRINITY戒指、與Clash de Cartier戒指。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表、TRINITY戒指、與Clash de Cartier戒指。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，18K黃金，縞瑪瑙，黑色真漆，鑲嵌2顆沙弗萊石，26萬5,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，18K黃金，縞瑪瑙，黑色真漆，鑲嵌2顆沙弗萊石，26萬5,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表與TRINITY系列珠寶。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表與TRINITY系列珠寶。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款，18K黃金半鑲鑽表殼和表鍊、石英機芯。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款，18K黃金半鑲鑽表殼和表鍊、石英機芯。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表大型款，18K黃金和精鋼表殼、石英機芯，36萬7,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹腕表大型款，18K黃金和精鋼表殼、石英機芯，36萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表小型款，18K黃金和精鋼表殼、石英機芯，約33萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表小型款，18K黃金和精鋼表殼、石英機芯，約33萬7,000元。圖／卡地亞提供
LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供
LOVE系列珠寶。圖／卡地亞提供

