肯德基×航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」登場！聯名包裝全都是航海王

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基聯手人氣動漫《航海王 ONE PIECE》，推出全新「惡魔果實咔啦海陸堡」。圖／肯德基提供
肯德基聯手人氣動漫《航海王 ONE PIECE》，推出全新「惡魔果實咔啦海陸堡」。圖／肯德基提供

肯德基今夏聯手人氣動漫《航海王 ONE PIECE》，將經典咔啦雞腿排結合金黃蝦排、特製蟹味醬，推出全新「惡魔果實咔啦海陸堡」，同時還有藏寶箱造型的聯名紙盒，以及惡魔果實包裝紙，還有一系列聯名包裝登場，讓粉絲沉浸在航海王的世界之中。

全新推出的「惡魔果實咔啦海陸堡」選用咔啦雞腿排搭配大塊金黃蝦排，帶來海陸雙重享受，並且添加以藍泳蟹蟳味絲、蝦高湯、芥末、美乃滋、高麗菜絲調製而成的獨門蟹味醬，堆疊出濃郁又清爽的多重風味，帶來宛若惡魔果實般的強大能量，預計9月9日正式登場，單點149元。肯德基同步也推出多款套餐組合，每套204元起。其中「惡魔果實咔啦海陸堡XL全明星餐」內含惡魔果實咔啦海陸堡＋咔啦脆雞＋小份香酥脆薯＋原味蛋撻＋中杯百事可樂，每套264元。

為重現航海王的冒險精神，「惡魔果實咔啦海陸堡」將使用「惡魔果實」花紋的包裝紙，讓粉絲彷彿品嚐惡魔果實。另外還有「航海王藏寶箱」造型漢堡盒；牛皮紙袋則可看到魯夫、喬巴、娜美等人氣主角的身影；XL全明星餐餐盒上也特別印製魯夫與喬巴的圖樣；至於冷飲杯則以「惡魔果實」為設計核心，同樣為粉絲呈現滿滿的熱血。

肯德基推出「惡魔果實咔啦海陸堡」，並有一系列聯名包裝。圖／肯德基提供
肯德基推出「惡魔果實咔啦海陸堡」，並有一系列聯名包裝。圖／肯德基提供

