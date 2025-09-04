「BLINK」粉暴動！ASAHI SUPER DRY x BLACKPINK聯名罐正式登台

日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY七月宣布由BLACKPINK出任品牌大使後，立刻引發粉絲熱議。這也是BLACKPINK全員首度合體擔任啤酒品牌代言人，正值世界巡演期間，更為這次合作增添話題。

台灣九月正式推出聯名限定版包裝，並同步展開廣告、周邊、社群挑戰與實體活動，號召消費者以「BLACKPINK IN YOUR DRY」的全方位體驗感受啤酒魅力。

目前第一波團體版聯名罐已經上架，之後還會陸續推出四位成員——JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的專屬個人罐，吸引粉絲蒐藏。ASAHI也規劃多項活動，包括IG「輪到你了」抽獎、LINE會員點數兌換周邊、以及 台北高雄兩地的「朝日粉紅株式會社創社派對」，現場還有限量扭蛋機會把聯名周邊帶回家。

其中「朝日粉紅株式會社創社派對」台北支社位於信義區ATT 4 FUN「Social Company 有趣人類社交局」，9月5日至21日店內除了有北高連線暢快酒場地圖的活動外，每週五、六更加碼巨型扭蛋活動，有機會扭到各種ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK聯名周邊，數量有限，只送不賣。

此外，全台共600家餐廳、超商與量販也加入聯名促銷行列，7-ELEVEN、家樂福等通路更推出專屬加贈品，從水壺、水杯到帆布袋，琳瑯滿目。從餐飲、零售到社群互動，ASAHI SUPER DRY這波聯名攻勢，顯然要讓粉絲與酒迷全面沉浸在「粉色暢飲風潮」之中。更多詳細活動資訊，請鎖定品牌官方粉絲頁與LINE帳號。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「朝日粉紅株式會社創社派對」每週五、六更加碼巨型扭蛋活動，有機會扭到各種ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK聯名周邊。圖／ASAHI SUPER DRY提供

目前ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK第一波團體版聯名罐已經上架。圖／ASAHI SUPER DRY提供

未來將陸續推出四位成員——JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的專屬個人罐，吸引粉絲蒐藏。圖／ASAHI SUPER DRY提供

