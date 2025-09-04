快訊

把握明天好天氣！周末恐有熱帶擾動發展 這3天影響台灣「雨區出爐」

三立副總兒突爆「分手江祖平4天」 女方怒喊「不如去驗傷」：法院見！

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「BLINK」粉暴動！ASAHI SUPER DRY x BLACKPINK聯名罐正式登台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「朝日粉紅株式會社創社派對」台北支社位於信義區ATT 4 FUN「Social Company 有趣人類社交局」。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「朝日粉紅株式會社創社派對」台北支社位於信義區ATT 4 FUN「Social Company 有趣人類社交局」。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY七月宣布由BLACKPINK出任品牌大使後，立刻引發粉絲熱議。這也是BLACKPINK全員首度合體擔任啤酒品牌代言人，正值世界巡演期間，更為這次合作增添話題。

台灣九月正式推出聯名限定版包裝，並同步展開廣告、周邊、社群挑戰與實體活動，號召消費者以「BLACKPINK IN YOUR DRY」的全方位體驗感受啤酒魅力。

目前第一波團體版聯名罐已經上架，之後還會陸續推出四位成員——JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的專屬個人罐，吸引粉絲蒐藏。ASAHI也規劃多項活動，包括IG「輪到你了」抽獎、LINE會員點數兌換周邊、以及 台北高雄兩地的「朝日粉紅株式會社創社派對」，現場還有限量扭蛋機會把聯名周邊帶回家。

其中「朝日粉紅株式會社創社派對」台北支社位於信義區ATT 4 FUN「Social Company 有趣人類社交局」，9月5日至21日店內除了有北高連線暢快酒場地圖的活動外，每週五、六更加碼巨型扭蛋活動，有機會扭到各種ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK聯名周邊，數量有限，只送不賣。

此外，全台共600家餐廳、超商與量販也加入聯名促銷行列，7-ELEVEN、家樂福等通路更推出專屬加贈品，從水壺、水杯到帆布袋，琳瑯滿目。從餐飲、零售到社群互動，ASAHI SUPER DRY這波聯名攻勢，顯然要讓粉絲與酒迷全面沉浸在「粉色暢飲風潮」之中。更多詳細活動資訊，請鎖定品牌官方粉絲頁與LINE帳號。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「朝日粉紅株式會社創社派對」每週五、六更加碼巨型扭蛋活動，有機會扭到各種ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK聯名周邊。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「朝日粉紅株式會社創社派對」每週五、六更加碼巨型扭蛋活動，有機會扭到各種ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK聯名周邊。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
目前ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK第一波團體版聯名罐已經上架。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
目前ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK第一波團體版聯名罐已經上架。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
未來將陸續推出四位成員——JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的專屬個人罐，吸引粉絲蒐藏。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
未來將陸續推出四位成員——JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的專屬個人罐，吸引粉絲蒐藏。圖／ASAHI SUPER DRY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 粉絲 BLACKPINK

延伸閱讀

不懼國內暴動 印尼總統普拉伯沃今晨抵北京 參加九三閱兵

別逼I人😬！Jisoo被隊友丟包「派對尷尬舞姿全被拍」社交邊緣人想下班心情全寫臉上

BLACKPINK巡演兼曬包！7款「私服包」特搜：Rosé的YSL菠蘿小包、Lisa改拎泰國設計牌

妹妹名氣蹭好蹭滿？Jisoo親姐姐參選秀「35歲超童顏還是兩個孩子的媽」網轟：安靜生活不行嗎？

相關新聞

「BLINK」粉暴動！ASAHI SUPER DRY x BLACKPINK聯名罐正式登台

日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY七月宣布由BLACKPINK出任品牌大使後，立刻引發粉絲熱議。這也是BLA...

《怪奇寶貝》以兒童視角對焦悲傷與修復 驚悚與溫暖間找到平衡

看《怪奇寶貝》之前，原本以為只是部單純的兒童片，沒想到實際觀影的感受完全超出預期。故事講的是單親爸爸泰勒還困在失去妻子的悲痛中，他的女兒卻把內心的恐懼畫成怪物，結果那些畫裡的東西真的跑到現實世界來，開

珍珠結合方形葉片和圓盤？前衛風格M/G TASAKI新作揮灑大膽奇想

以摩登珍珠設計聞名的四本珠寶品牌TASAKI，旗下M/G TASAKI系列，由擁有雕塑背景的希臘設計師Melanie G...

戶外機能品牌擴張戰線...設計語言趨向Z世代審美 吸引女性使用群體

忙碌高壓的工作、城市壓抑的情緒，讓人的內心更渴望奔向大自然，加上戶外機能品牌設計潮流化，讓受眾由早期的專業戶外咖，拓展延...

法國最佳工藝師Angelo Musa操刀！3款夢幻甜點現身南投 只賣6個月

位於南投的台灣精品巧克力「Feeling18巧克力工房」，今夏與法國頌味佳集團（Savencia Fromage & D...

全台最大泡泡瑪特來了！桃園華泰店開幕 120坪旗艦店、6萬人搶限量公仔

繼上月插旗新光三越台南小北門店，引起當地搶逛熱潮後，本月POP MART再度開出全新門市！POP MART桃園華泰店4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。