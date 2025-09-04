「BLINK」粉暴動！ASAHI SUPER DRY x BLACKPINK聯名罐正式登台
日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY七月宣布由BLACKPINK出任品牌大使後，立刻引發粉絲熱議。這也是BLACKPINK全員首度合體擔任啤酒品牌代言人，正值世界巡演期間，更為這次合作增添話題。
台灣九月正式推出聯名限定版包裝，並同步展開廣告、周邊、社群挑戰與實體活動，號召消費者以「BLACKPINK IN YOUR DRY」的全方位體驗感受啤酒魅力。
目前第一波團體版聯名罐已經上架，之後還會陸續推出四位成員——JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的專屬個人罐，吸引粉絲蒐藏。ASAHI也規劃多項活動，包括IG「輪到你了」抽獎、LINE會員點數兌換周邊、以及 台北高雄兩地的「朝日粉紅株式會社創社派對」，現場還有限量扭蛋機會把聯名周邊帶回家。
其中「朝日粉紅株式會社創社派對」台北支社位於信義區ATT 4 FUN「Social Company 有趣人類社交局」，9月5日至21日店內除了有北高連線暢快酒場地圖的活動外，每週五、六更加碼巨型扭蛋活動，有機會扭到各種ASAHI SUPER DRYxBLACKPINK聯名周邊，數量有限，只送不賣。
此外，全台共600家餐廳、超商與量販也加入聯名促銷行列，7-ELEVEN、家樂福等通路更推出專屬加贈品，從水壺、水杯到帆布袋，琳瑯滿目。從餐飲、零售到社群互動，ASAHI SUPER DRY這波聯名攻勢，顯然要讓粉絲與酒迷全面沉浸在「粉色暢飲風潮」之中。更多詳細活動資訊，請鎖定品牌官方粉絲頁與LINE帳號。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言