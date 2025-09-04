《怪奇寶貝》以兒童視角對焦悲傷與修復 驚悚與溫暖間找到平衡

看《怪奇寶貝》之前，原本以為只是部單純的兒童片，沒想到實際觀影的感受完全超出預期。故事講的是單親爸爸泰勒還困在失去妻子的悲痛中，他的女兒卻把內心的恐懼畫成怪物，結果那些畫裡的東西真的跑到現實世界來，開始在小鎮上作亂。

聽起來有點瘋狂，但電影呈現得既有張力，又帶著童話的氛圍。

圖／車庫娛樂提供

最有趣的地方，是把「悲傷」用很具象的方式演出來。小女孩畫出怪物，其實是將情緒投射出來...

這樣設計看得很有共鳴！很多時候人會選擇壓抑感受，但片中告訴大家，必須勇敢面對，甚至直視那些最黑暗的東西。

圖／車庫娛樂提供

雖然有幾個片段真的蠻嚇人，音效加上怪物的造型格外刺激，但通常會被笑料或親情橋段給中和掉，不會讓人覺得很可怕。

電影的氛圍很像小時候看過的80、90年代冒險片，有緊張、有笑點，也有一點點恐怖元素，卻不會讓人覺得過分沉重。尤其最後父子之間的互動，真的有被觸動。

圖／車庫娛樂提供

對朋友來說，大概八歲以上會比較適合。過小的小孩可能會被怪物嚇到，不過若父母陪在身邊，還可能事後聊聊電影中的寓意，反而擁有很好的一次教育機會去討論「悲傷怎麼處理」。

《怪奇寶貝》對我來說是一部驚喜之作。它不只是冒險片或家庭片，而是透過想像力提醒我們：害怕、憤怒這些情緒並不是錯的，學著接納和表達，才有辦法真正走出陰影。

離開電影院時，心情其實蠻溫暖的。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

