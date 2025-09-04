快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

聽新聞
0:00 / 0:00

《怪奇寶貝》以兒童視角對焦悲傷與修復 驚悚與溫暖間找到平衡

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

看《怪奇寶貝》之前，原本以為只是部單純的兒童片，沒想到實際觀影的感受完全超出預期。故事講的是單親爸爸泰勒還困在失去妻子的悲痛中，他的女兒卻把內心的恐懼畫成怪物，結果那些畫裡的東西真的跑到現實世界來，開始在小鎮上作亂。

聽起來有點瘋狂，但電影呈現得既有張力，又帶著童話的氛圍。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

最有趣的地方，是把「悲傷」用很具象的方式演出來。小女孩畫出怪物，其實是將情緒投射出來...

這樣設計看得很有共鳴！很多時候人會選擇壓抑感受，但片中告訴大家，必須勇敢面對，甚至直視那些最黑暗的東西。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

雖然有幾個片段真的蠻嚇人，音效加上怪物的造型格外刺激，但通常會被笑料或親情橋段給中和掉，不會讓人覺得很可怕。

電影的氛圍很像小時候看過的80、90年代冒險片，有緊張、有笑點，也有一點點恐怖元素，卻不會讓人覺得過分沉重。尤其最後父子之間的互動，真的有被觸動。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

對朋友來說，大概八歲以上會比較適合。過小的小孩可能會被怪物嚇到，不過若父母陪在身邊，還可能事後聊聊電影中的寓意，反而擁有很好的一次教育機會去討論「悲傷怎麼處理」。

《怪奇寶貝》對我來說是一部驚喜之作。它不只是冒險片或家庭片，而是透過想像力提醒我們：害怕、憤怒這些情緒並不是錯的，學著接納和表達，才有辦法真正走出陰影。

離開電影院時，心情其實蠻溫暖的。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤

相關新聞

「BLINK」粉暴動！ASAHI SUPER DRY x BLACKPINK聯名罐正式登台

日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY七月宣布由BLACKPINK出任品牌大使後，立刻引發粉絲熱議。這也是BLA...

《怪奇寶貝》以兒童視角對焦悲傷與修復 驚悚與溫暖間找到平衡

看《怪奇寶貝》之前，原本以為只是部單純的兒童片，沒想到實際觀影的感受完全超出預期。故事講的是單親爸爸泰勒還困在失去妻子的悲痛中，他的女兒卻把內心的恐懼畫成怪物，結果那些畫裡的東西真的跑到現實世界來，開

珍珠結合方形葉片和圓盤？前衛風格M/G TASAKI新作揮灑大膽奇想

以摩登珍珠設計聞名的四本珠寶品牌TASAKI，旗下M/G TASAKI系列，由擁有雕塑背景的希臘設計師Melanie G...

戶外機能品牌擴張戰線...設計語言趨向Z世代審美 吸引女性使用群體

忙碌高壓的工作、城市壓抑的情緒，讓人的內心更渴望奔向大自然，加上戶外機能品牌設計潮流化，讓受眾由早期的專業戶外咖，拓展延...

法國最佳工藝師Angelo Musa操刀！3款夢幻甜點現身南投 只賣6個月

位於南投的台灣精品巧克力「Feeling18巧克力工房」，今夏與法國頌味佳集團（Savencia Fromage & D...

全台最大泡泡瑪特來了！桃園華泰店開幕 120坪旗艦店、6萬人搶限量公仔

繼上月插旗新光三越台南小北門店，引起當地搶逛熱潮後，本月POP MART再度開出全新門市！POP MART桃園華泰店4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。