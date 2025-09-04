快訊

珍珠結合方形葉片和圓盤？前衛風格M/G TASAKI新作揮灑大膽奇想

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹TASAKI M/G DISC PEARL系列。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI M/G DISC PEARL系列。圖／TASAKI提供

以摩登珍珠設計聞名的四本珠寶品牌TASAKI，旗下M/G TASAKI系列，由擁有雕塑背景的希臘設計師Melanie Georgacopoulos操刀掌理，設計天馬行空饒富想像。2025年，M/G TASAKI迎來全新SQUARE LEAF系列與DISC PEARL兩大系列新作，以大膽的幾何線條和意想不到的前衛手法，形塑珍珠前所未見的個性姿態。

SQUARE LEAF與DISC PEARL系列分別運用不同品種的珍珠與金屬材質，將經典與創新巧妙交織，跳脫珍珠的傳統框架，詮釋其千變萬化的風貌。顧名思義，SQUARE LEAF的設計是以18K黃金打造成如飄落的葉片般的方形元素，搭配淡水珍珠，透過不同尺寸的珍珠與方正的金色方塊的組合，呈現銳利線條與柔和曲線間的節奏張力，營造出結構感與自然柔美之間的鮮明對比。本季新增開口戒指、手鐲與胸針設計，為日常穿搭增添低調而不費力的閃耀光彩。

DISC PEARL系列則是採用尺寸更為碩大的南洋白珍珠，搭配TASAKI獨門的SAKURAGOLD™櫻花金，以大膽而俏皮的精神結合立體的圓盤與珍珠。每一枚圓盤皆經精細拋光，精準折射光線，側面更精密鑲嵌整圈鑽石，使得在不同的角度下，可以巧妙玩味拋光金屬的溫柔燦亮；鑽石的璀璨光輝、以及南洋白珍珠的柔美虹澤，賦予作品鮮明且充滿動感的存在感。

模特兒演繹TASAKI M/G SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI M/G SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G DISC PEARL鑽石珍珠項鍊，18K櫻花金與南洋白珠，34萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G DISC PEARL鑽石珍珠項鍊，18K櫻花金與南洋白珠，34萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF胸針，18K黃金與淡水珍珠，69,100元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF胸針，18K黃金與淡水珍珠，69,100元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G推出全新SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G推出全新SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF戒指，18K黃金與淡水珍珠，13萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF戒指，18K黃金與淡水珍珠，13萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF項鍊，18K黃金與淡水珍珠，49萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF項鍊，18K黃金與淡水珍珠，49萬2,000元。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI M/G SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI M/G SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF 耳環，18K黃金與淡水珍珠，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF 耳環，18K黃金與淡水珍珠，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF手鐲，18K黃金與淡水珍珠，18萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G SQUARE LEAF手鐲，18K黃金與淡水珍珠，18萬6,000元。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI M/G SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
模特兒演繹TASAKI M/G SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G DISC PEARL鑽石珍珠耳環，18K櫻花金與南洋白珠，37萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G DISC PEARL鑽石珍珠耳環，18K櫻花金與南洋白珠，37萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G DISC PEARL鑽石珍珠戒指，18K櫻花金與南洋白珠，33萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G DISC PEARL鑽石珍珠戒指，18K櫻花金與南洋白珠，33萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G推出全新SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G推出全新SQUARE LEAF系列。圖／TASAKI提供

