珍珠結合方形葉片和圓盤？前衛風格M/G TASAKI新作揮灑大膽奇想
以摩登珍珠設計聞名的四本珠寶品牌TASAKI，旗下M/G TASAKI系列，由擁有雕塑背景的希臘設計師Melanie Georgacopoulos操刀掌理，設計天馬行空饒富想像。2025年，M/G TASAKI迎來全新SQUARE LEAF系列與DISC PEARL兩大系列新作，以大膽的幾何線條和意想不到的前衛手法，形塑珍珠前所未見的個性姿態。
SQUARE LEAF與DISC PEARL系列分別運用不同品種的珍珠與金屬材質，將經典與創新巧妙交織，跳脫珍珠的傳統框架，詮釋其千變萬化的風貌。顧名思義，SQUARE LEAF的設計是以18K黃金打造成如飄落的葉片般的方形元素，搭配淡水珍珠，透過不同尺寸的珍珠與方正的金色方塊的組合，呈現銳利線條與柔和曲線間的節奏張力，營造出結構感與自然柔美之間的鮮明對比。本季新增開口戒指、手鐲與胸針設計，為日常穿搭增添低調而不費力的閃耀光彩。
DISC PEARL系列則是採用尺寸更為碩大的南洋白珍珠，搭配TASAKI獨門的SAKURAGOLD™櫻花金，以大膽而俏皮的精神結合立體的圓盤與珍珠。每一枚圓盤皆經精細拋光，精準折射光線，側面更精密鑲嵌整圈鑽石，使得在不同的角度下，可以巧妙玩味拋光金屬的溫柔燦亮；鑽石的璀璨光輝、以及南洋白珍珠的柔美虹澤，賦予作品鮮明且充滿動感的存在感。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言