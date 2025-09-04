戶外機能品牌擴張戰線...設計語言趨向Z世代審美 吸引女性使用群體
忙碌高壓的工作、城市壓抑的情緒，讓人的內心更渴望奔向大自然，加上戶外機能品牌設計潮流化，讓受眾由早期的專業戶外咖，拓展延伸至Z世代族群，設計語言也更趨向年輕世代審美。
相較合身、貼身，寬鬆剪裁更符合年輕世代的審美，戶外機能品牌除了機能性，設計語言也懂得往潮流靠攏。THE NORTH FACE全新The North Face®Red Box系列，定位為戶外休閒服飾系列，以極簡設計語言重新詮釋經典美式風格，整體設計採用超寬鬆剪裁搭配不同服裝性能科技，細節設計包括復古銀扣、VISLON拉鍊與補丁樣式LOGO，呈現美式復古New Vintage風格。
THE NORTH FACE也將攜手紐約時尚生活品牌Aimé Leon Dore共同推出限量聯名系列，通過義大利Casentino羊毛、優質皮革和高強度尼龍布料等高性能材質，對經典單品進行重塑並全新升級。聯名系列將自9月19日起於全球The North Face指定門市販售。
National Geographic Apparel國家地理服飾則是迎來2025年秋冬最新品牌代言人、韓星Nana林珍娜，自信的存在感和精緻的時尚感，與品牌追求的時尚風格產生共鳴，品牌也希望透過代言人魅力，進一步擴大女性用戶群體，展現多樣化的造型風格。
另一方面，美國戶外品牌MERRELL高端支線1TRL正式登台，首間專門店進駐南港LaLaport，為喜歡機能美學與街頭風格的消費者帶來新體驗。由英國知名球鞋名所SIZE?與Footpatrol前總監Paul Ruffles操刀設計的1TRL，自2020年推出以來，以「戶外機能 × 當代潮流」的獨特定位，迅速崛起。
