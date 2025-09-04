法國最佳工藝師Angelo Musa操刀！3款夢幻甜點現身南投 只賣6個月

位於南投的台灣精品巧克力「Feeling18巧克力工房」，今夏與法國頌味佳集團（Savencia Fromage & Dairy）旗下的「愛樂薇」（Elle & Vire Professionnel）合作，聯名愛樂薇品牌大使兼法國最佳工藝師Angelo Musa，於Feeling18 LAB烘焙研究所推出「榛果巧克力香料焦糖塔」、「葡萄柚起司蛋糕」、「100% VANILLE極致香草」等三款夢幻甜點，為甜食愛好者帶來接軌國際的精緻美味。

「Feeling18」自2006年從網路發跡，以Feeling18巧克力為基地，陸續建立Feeling18義式冰淇淋、Feeling18生吐司、Feeling18咖啡、Feeling18 LAB烘焙研究所等品牌。其中，「Feeling18 LAB烘焙研究所」更以巨大可頌、潘娜朵妮和法式甜點最為招牌，成為南投極具代表性的烘焙品牌。

本次攜手合作的甜點主廚Angelo Musa，乃是少數同時擁有「世界甜點冠軍」和「法國最佳工藝師」等榮銜的甜點職人，並於巴黎雅典娜廣場飯店、杜拜拉娜飯店擔任行政甜點主廚，其所開幕的「Café Bonbon」亦於2024年獲得法國外交部所舉辦的全球美食指南《La Liste 1000》最佳甜點店開幕獎，他的甜點作品融合傳統與創新，風格著重於輕盈、結構、情感，展現出精緻的手藝。

Angelo Musa此次選用全新為亞洲人所設計的愛樂薇輕脂鮮奶油作為素材，在輕盈口感中保有濃郁乳香。其中「100% VANILLE極致香草」將單一食材以不同的技法與質地組合出豐富層次。不論是蛋糕體、奶餡至慕斯皆使用了大量香草莢，甚至優質香草粉調味，讓香草的香氣逐段釋放，口感輕盈又具迷人韻味。

「榛果巧克力香料焦糖塔」則層疊巧克力甘納許、香料巧克力焦糖、榛果牛奶巧克力香緹、榛果原片等素材，創造出深邃悠遠的香氣，風味複雜卻不厚重。「葡萄柚起司蛋糕」完整運用整顆葡萄柚，藉由果凍、果醬等不同的處理法，呈現葡萄柚果肉的酸甜和天然柑橘類精油的悠遠香氣，風味明亮圓潤。Feeling18 LAB預告，3款聯名甜點預計將於9月中旬正式開賣，相關產品價格與資訊將再行公佈，限時供應6個月。 葡萄柚起司蛋糕。圖／Feeling18 LAB提供 榛果巧克力香料焦糖塔。圖／Feeling18 LAB提供 三款聯名甜點預計將於9月中旬正式上市。圖／Feeling18 LAB提供 100% VANILLE極致香草。圖／Feeling18 LAB提供

