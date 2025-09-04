全台最大泡泡瑪特來了！桃園華泰店開幕 120坪旗艦店、6萬人搶限量公仔

繼上月插旗新光三越台南小北門店，引起當地搶逛熱潮後，本月POP MART再度開出全新門市！POP MART桃園華泰店4日正式開幕，進駐桃園地區指標大型商場—華泰名品城中的二期區域，占地高達120坪，成為全台最大商場門市，店內集結人氣IP系列商品，打造繽紛且療癒滿點的潮玩新地標。

開幕期間更有人氣商品限定開賣，包含近期火紅的「THE MONSTERS前方高能系列 - 糖膠毛絨掛件盲盒」及多款MEGA系列商品，分別採刮刮卡及抽選方式販售，中選者可自即日起至9月6日憑LINE兌換券至門市核銷購買；開幕滿額贈活動同步亮相，消費滿990元即贈BABY MOLLY文件夾，邀約所有喜愛POP MART的娃友把握機會前往體驗，把限量小禮帶回家。

POP MART今日正式進駐桃園華泰名品城二期，開出全台最大商場門市，占地約120坪，僅次於西門旗艦店，門市以明亮大器的設計為主調，採用木質元素搭配現代感燈帶，營造簡約卻不失溫度的質感氛圍，讓顧客輕鬆且舒適地參觀選購。作為桃園地區首間門市，除了集結眾多人氣IP，更展出最齊全的人氣積木系列商品，包含THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA三大系列，不僅成為年輕世代聚集與交流的全新熱點，未來也將持續帶來更多潮流藝術與驚喜。

店內最吸睛的亮點莫過於位於店中間的THE MONSTERS毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，打造如童話般的奇幻造型，環狀展示平台上排列著不同造型的LABUBU與THE MONSTERS系列角色，搭配森林意象的小木屋與松樹裝飾，形成如同森林劇場般的視覺效果；此外，店內也特別設置「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」與「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」雙系列的大型打卡裝置，增添可愛氛圍，也讓顧客得以近距離合影留念。

在正式開幕前，為讓所有娃友都能公平選購熱門商品，POP MART桃園華泰店已搶先於官方社群舉辦限定商品刮刮卡活動，包含近期火紅的「CRYBABY 豹豹貓貓系列糖膠毛絨掛件盲盒」 與「THE MONSTERS 前方高能系列糖膠毛絨掛件盲盒」；同時多款MEGA系列商品亦於日前開放抽選，包括MEGA SPACE MOLLY 1000% Jon Burgerman、MEGA SPACE MOLLY 1000% 百樂門、MEGA SPACE MOLLY 400% VANS以及LABUBU x PRONOUNCE WINGS OF FANTASY等珍藏款，吸引眾多娃友踴躍登記。雙管道共吸引超過六萬人上網參與抽選，中選者可自即日起至9/6（六）期間，憑LINE兌換券至桃園華泰門市現場結帳購買，逾時視同放棄，不開放現場候補。

同場加映，開幕期間消費滿990元即贈送可愛BABY MOLLY文件夾，數量有限，送完為止。另有多款全新商品將於本周陸續上架開賣，包括「Hirono小野熊糖膠毛絨公仔」與「TINYTINY 自由的謊言吊卡」。

