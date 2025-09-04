快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

全台最大泡泡瑪特來了！桃園華泰店開幕 120坪旗艦店、6萬人搶限量公仔

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
POP MART桃園華泰店。圖／業者提供
POP MART桃園華泰店。圖／業者提供

繼上月插旗新光三越台南小北門店，引起當地搶逛熱潮後，本月POP MART再度開出全新門市！POP MART桃園華泰店4日正式開幕，進駐桃園地區指標大型商場—華泰名品城中的二期區域，占地高達120坪，成為全台最大商場門市，店內集結人氣IP系列商品，打造繽紛且療癒滿點的潮玩新地標。

開幕期間更有人氣商品限定開賣，包含近期火紅的「THE MONSTERS前方高能系列 - 糖膠毛絨掛件盲盒」及多款MEGA系列商品，分別採刮刮卡及抽選方式販售，中選者可自即日起至9月6日憑LINE兌換券至門市核銷購買；開幕滿額贈活動同步亮相，消費滿990元即贈BABY MOLLY文件夾，邀約所有喜愛POP MART的娃友把握機會前往體驗，把限量小禮帶回家。

POP MART今日正式進駐桃園華泰名品城二期，開出全台最大商場門市，占地約120坪，僅次於西門旗艦店，門市以明亮大器的設計為主調，採用木質元素搭配現代感燈帶，營造簡約卻不失溫度的質感氛圍，讓顧客輕鬆且舒適地參觀選購。作為桃園地區首間門市，除了集結眾多人氣IP，更展出最齊全的人氣積木系列商品，包含THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA三大系列，不僅成為年輕世代聚集與交流的全新熱點，未來也將持續帶來更多潮流藝術與驚喜。

店內最吸睛的亮點莫過於位於店中間的THE MONSTERS毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，打造如童話般的奇幻造型，環狀展示平台上排列著不同造型的LABUBU與THE MONSTERS系列角色，搭配森林意象的小木屋與松樹裝飾，形成如同森林劇場般的視覺效果；此外，店內也特別設置「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」與「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」雙系列的大型打卡裝置，增添可愛氛圍，也讓顧客得以近距離合影留念。

在正式開幕前，為讓所有娃友都能公平選購熱門商品，POP MART桃園華泰店已搶先於官方社群舉辦限定商品刮刮卡活動，包含近期火紅的「CRYBABY 豹豹貓貓系列糖膠毛絨掛件盲盒」 與「THE MONSTERS 前方高能系列糖膠毛絨掛件盲盒」；同時多款MEGA系列商品亦於日前開放抽選，包括MEGA SPACE MOLLY 1000% Jon Burgerman、MEGA SPACE MOLLY 1000% 百樂門、MEGA SPACE MOLLY 400% VANS以及LABUBU x PRONOUNCE WINGS OF FANTASY等珍藏款，吸引眾多娃友踴躍登記。雙管道共吸引超過六萬人上網參與抽選，中選者可自即日起至9/6（六）期間，憑LINE兌換券至桃園華泰門市現場結帳購買，逾時視同放棄，不開放現場候補。

同場加映，開幕期間消費滿990元即贈送可愛BABY MOLLY文件夾，數量有限，送完為止。另有多款全新商品將於本周陸續上架開賣，包括「Hirono小野熊糖膠毛絨公仔」與「TINYTINY 自由的謊言吊卡」。

華泰 桃園

延伸閱讀

泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻

桃園通緝犯與警察拉扯 使出「金蟬脫殼術」裸上身狂奔

國1桃園路段驚傳轎車逆向？警方曝真相

一人負責400件工地！桃園勞檢人力荒 市府提對策

相關新聞

彰化爌肉飯評論藏淒美愛情史！引百萬網友共鳴「比悲傷更悲傷的故事」

現代人外出覓食前，習慣參考網路評價，但你有想過只是查個評價也能意外發現一段淒美的愛情故事嗎？近日有網友在社群發文表示，由...

泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻

在全球爆紅的潮玩盲盒品牌泡泡瑪特POP MART，繼插旗新光三越台南小北門店後再開出全新門市，POP MART桃園華泰店...

哥吉拉現身台北 0.1折住宿快搶！Klook獨家開賣格拉斯麗飯店主題房

以東京新宿巨型哥吉拉頭像聞名的格拉斯麗飯店，把經典怪獸的震撼魅力帶到台灣。哥吉拉已正式登陸格拉斯麗台北飯店，Klook將...

珍珠結合方形葉片和圓盤？前衛風格M/G TASAKI新作揮灑大膽奇想

以摩登珍珠設計聞名的四本珠寶品牌TASAKI，旗下M/G TASAKI系列，由擁有雕塑背景的希臘設計師Melanie G...

戶外機能品牌擴張戰線...設計語言趨向Z世代審美 吸引女性使用群體

忙碌高壓的工作、城市壓抑的情緒，讓人的內心更渴望奔向大自然，加上戶外機能品牌設計潮流化，讓受眾由早期的專業戶外咖，拓展延...

法國最佳工藝師Angelo Musa操刀！3款夢幻甜點現身南投 只賣6個月

位於南投的台灣精品巧克力「Feeling18巧克力工房」，今夏與法國頌味佳集團（Savencia Fromage & D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。