2025 第5屆500盤 得盤名單22日揭曉

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊5周年，繼全台小吃新指南「500碗2025」榜單公布及人聲鼎沸的小吃市集；台灣第一份甜點指南、首屆「500甜」盛大揭榜和突破萬人進場的售票制甜點派對後，旗下唯一連續舉辦5屆、最具高度和號召力的代表IP「第五屆500盤2025」將於9月22日（周一）全面揭曉最新得盤名單。

為鼓勵全台在疫情中持續生存、不曾放棄端出高品質佳肴決心的餐飲業者，500盤於2021年首創聚焦菜色而非餐廳整體、評審實名制、每個選擇都有具體理由、評審皆為根基本地生活的人等獨家特色，使500盤坐穩台灣最具獨特性和觀點的餐飲評鑑地位，延伸的影響力和討論度更在每年公布後，多次被與源自西方、歷史悠久的餐飲獎項相提並論。各專業領域代表人物的連年參與，及曾被譽為年度最有代表性的得盤餐廳多手聯彈晚宴，再加上各種社群平台或自媒體的廣泛討論、報導與分析，與網路上居高不下的搜尋次數，500盤已走進許多人的心中，成為他們搜尋各地餐廳美饌時的重點關鍵字。

專業名人評審 每年更換一半人選

延續廣邀50位不同專業背景的名人出任評審、每年更換一半名額人選讓榜單隨行業發展流動，今年連任評審包含國巨集團董事長陳泰銘、誼遠控股集團董事長陳致遠、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、富邦美術館館長翁美慧、財信傳媒董事長謝金河、永豐餘生技總經理何奕佳、大元建築工場協同主持人姚任祥、台灣大哥大總經理林之晨、台北101董事長賈永婕、喜事集團創辦人馮亞敏、文心藝所創辦人葉曉甄；名廚江振誠、林恬耀（JL Studio），飲食生活作家葉怡蘭、韓良憶、Liz高琹雯、馬世芳與藝人昆凌、蕭敬騰林有慧夫妻檔、告五人等。

未參與2024年評選、此次新出任的評審則有富邦文教基金會執行長陳藹玲、新光集團吳家第三代吳欣嬡、夏姿創辦人陳彩霞、和鼎創投副董事長劉奕成、建築師張淑征、作家平路，導演邱瓈寬、林君陽，名廚陳嵐舒、鄔海明，藝人賈靜雯、唐綺陽、蘇打綠阿福、Melinda Wang王詠穎，自媒體代表Joeman翁雋明、「al.dente. life」Henry Hsieh、77老大等人都加入這次的堅強陣容。

第五屆500盤2025公布評審名單。圖／500盤提供

評鑑標準 更趨建立個人系統原則

隨著500盤歡慶第五屆來臨，眾多評審們的評鑑標準更趨建立個人的系統性原則，台灣最具代表性的平面設計師聶永真表示：「我希望能選出有些餐廳是不需要特別訂位、預留時間，當你經歷了很忙碌疲憊的一天，只要想吃你就能走進去那間餐廳，也不必擔心這道菜會出任何問題，因為它就是讓人安心穩定的好吃。」而林之晨認為：「我認為一盤好菜應該是，它會讓你很想趕快再吃下一口，不管食材再好、擺盤再漂亮，但如果吃了一口，只是覺得特別，但並不會急著想吃下一口，那麼只能稱作精緻的菜肴，因為你的嘴巴並沒有告訴你它是美食。」而對於多次擔任評審的昆凌而言，一道好菜與其說是一種「結果」，不如說是一種「體驗」，它可以因為食材的新鮮而動人，也能因為料理人的用心被難忘，更能因為與親友共食時的情境而昇華成永恆印記。

身兼多重身分的邱瓈寬這麼說：「美食就跟電影一樣，最動人的從來不是技巧，而是真誠。我從小在台灣長大，一路拍電影、辦演唱會，吃過全世界的東西，但要我說最被觸動的，還是那一口有故事的味道。食物沒有情感，就像電影只有特效、沒有靈魂。」而如今已成為眾多網友美食指標的馬世芳認為：「500盤評審背景五花八門，未必都是最講究的『美食家』，這點很好──總的說，它是一份『實名制評審的大眾美食指南』。」

500輯主辦 眾多品牌共襄盛舉

第五屆500盤2025由500輯主辦，指定用酒為麥卡倫單一麥芽威士忌，指定銀行為星展銀行，合作單位包括精品腕表浪琴，最強訂位平台inline、眾多國內外民眾指定住宿的福華飯店，最受民眾喜愛的雙月食品社，台灣地標代表台北101與百貨龍頭新光三越。

指定用水為巴部農天然鹼性礦泉水，其他贊助單位包括百年品牌丸莊醬油，真食物專賣店永豐餘生技，台灣首個食農科技加速器好食好事基金會，燕窩專家滋立燕窩，最值得信賴的果汁品牌樹頂（Tree Top），以及守護大家健康與美麗的醫願診所 iHope clinic。

500盤2025合作夥伴。圖／500盤提供

