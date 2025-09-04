蝦皮購物「9.9超級購物節」破180萬人領取優惠券！大牌爆品連3日下殺

消費者對於網路購物的依賴度持續上升，下半年度蝦皮購物首檔電商盛事「9.9超級購物節」對比往年首度將活動延長兩日至9月11日，並狂灑五重優惠全面寵粉，除了有用戶最愛的「宅配免運490元起」、「商城滿千折200元」等回饋外，也豪祭電商最高的信用卡回饋，9月9日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高可享25%蝦幣回饋，蝦皮遊戲也豪祭總價值破百萬獎勵，多款購物車熱門夯品最低6折起。

蝦皮購物「9.9超級購物節」首波暖身慶於8月26日開跑至今，已有超過180萬人領取優惠券，手機平板、耳機喇叭在暖身期間盤據熱搜榜前兩名，站上國際大牌如SAMSUNG、Xiaomi、OPPO、Google、vivo、ADHIL、Soundcore、鐵三角等人氣居高不下，顯示「9.9超級購物節」的強大優惠力度讓用戶對下手高單價商品摩拳擦掌；此外，居家用品、食品、寵物用品等有日常備貨需求的品類同樣因深度優惠買氣看漲，如Lunio、倍潔雅、3M、樂扣樂扣、MUJI無印良品、統一、盛香珍、愛之味、桂格、Viva萬歲牌、雀巢、法國皇家、希爾思、汪喵星球、毛孩時代、法米納等紛紛看見強勁需求，早已進駐用戶購物車，就等著9月9日一口氣下單。

今年蝦皮購物鎖定3C科技、居家生活與潮流時尚三大熱門品類打造「9.9超級購物節」熱門購物車清單，集結Apple、Dyson、Nintendo、msi、Levi’s 等國際大牌，祭出限時破盤6折起優惠。9月9日凌晨0點開搶的包括：Apple iPad 11 128GB（不挑色）限時優惠價10,790 元、msi微星電競筆電限時優惠價34,900元、Nintendo Switch 2主機組搭配全站94折券現折千元、LEGO樂高迪士尼皮克斯頑皮跳跳燈限時優惠價2,199元、Dyson SV52洗地吸塵器限時直降63折至13,888元。

9月10日凌晨0點開搶的包括：Timberland男款小麥色休閒鞋限時優惠價2,590元、KANGOL側背小帥包不到500元即可入手、UNDER ARMOUR UA Charged Surge 4慢跑鞋殺破4折只要990元。

9月11日凌晨0點開搶的包括：汪喵星球箱裝條型豆腐砂限時優惠價1,194 元、SAHOLEA森歐黎漾薔式淨透三冠王洗髮精三入組480ml×3（水漾＋淨平衡＋茶樹抗屑）限時優惠價1,099元。

●附註：詳細活動內容以APP、官網公告為準。 蝦皮購物「9.9超級購物節」連3日接力狂殺最低6折起，9月10日凌晨0點開搶的UNDER ARMOUR UA Charged Surge 4 慢跑鞋限時優惠價990元。圖／蝦皮購物提供 蝦皮購物「9.9超級購物節」連3日接力狂殺最低6折起，9月9日凌晨0點開搶的Dyson SV52洗地吸塵器限時優惠價13,888元。圖／蝦皮購物提供 蝦皮購物「9.9超級購物節」連3日接力狂殺最低6折起，9月9日凌晨0點開搶的msi微星電競筆電限時優惠價34,900元。圖／蝦皮購物提供

