彰化爌肉飯評論藏淒美愛情史！引百萬網友共鳴「比悲傷更悲傷的故事」

現代人外出覓食前，習慣參考網路評價，但你有想過只是查個評價也能意外發現一段淒美的愛情故事嗎？近日有網友在社群發文表示，由於常跑彰化吃爌肉飯，在查評論時，意外發現「一個比悲傷更悲傷的故事」，貼文引發網友關注，不到一天有超過百萬人看過，也紛紛留言說道「我一輩子都沒想過看個評論會看到連載的愛情故事」、「簡直是爌市巨作！」。

若說到彰化的知名小吃，除了肉圓以外，許多人第一時間也會聯想到爌肉飯，有網友在社群發文，「這陣子常跑彰化吃爌肉飯，每次查評價都會看到這個人的評論，今天又看到，忍不住把他所有評論都看完，沒想到看到一個比悲傷更悲傷的故事。」

原來，是一位疑似與女友分手的男子，在雙方曾經造訪的彰化各知名爌肉飯及景點的google評論留言，並一一敘述當時的心情以緬懷這段逝去的愛情，像是在知名的魚市爌肉飯評論中寫道「這是妳帶我來吃的第一家爌肉飯…因為是妳帶我來的，我覺得超好吃，我愛妳」；後來又去了阿泉爌肉飯並寫道「這是妳帶我來的第二家爌肉飯，是一家有名的爌肉飯，所以就算是平日也要排隊，但有妳在身邊我也願意排隊…」。

後來兩人還陸續去了「老店朱」、「榕樹下」、「黑豬師」等爌肉飯名店，最後一次見面則是去了八卦山大佛，後來女方搬去花蓮並結婚，男子最後留言說道「即使不如意，但我已盡我所能，最後還妳自由。我愛妳不後悔，也尊重故事結尾。4.23.2025 祝妳新婚快樂」。

而這段淒美的愛情故事，在社群掀起熱議，大家討論兩人感情為何走到分手地步的同時，也有不少網友歪樓，認真問起在地美食，像是「跪求彰化在地人的爌肉飯口袋名單」、「彰化爌肉飯我只推阿正」；還有人把「城市傳說」搬出來，提到「情侶真的不要去卦山大佛，真的會分手！」。 有網友在社群發文，在查彰化爌肉飯評價時，意外發現一個愛情故事。圖/翻攝自Threads

