泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供

在全球爆紅的潮玩盲盒品牌泡泡瑪特POP MART，繼插旗新光三越台南小北門店後再開出全新門市，POP MART桃園華泰店今日正式開幕，進駐華泰名品城中的二期區域，占地高達120坪，為全台最大商場門市，僅次於西門旗艦店。

作為桃園地區首間門市，除了集結眾多人氣IP，更展出最齊全的人氣積木系列商品，包含THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA三大系列，店內吸睛的亮點像是位於店中間的THE MONSTERS毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，環狀展示平台上排列著不同造型的LABUBU與THE MONSTERS系列角色，搭配森林意象的小木屋與松樹裝飾，形成如同森林劇場般的視覺效果，此外，店內也特別設置「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」與「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」雙系列的大型打卡裝置。

開幕期間消費滿990元即贈送可愛BABY MOLLY文件夾，數量有限，送完為止。另有多款全新商品將於本周陸續上架開賣，包括「Hirono小野熊糖膠毛絨公仔」與「TINYTINY自由的謊言吊卡」，娃友可鎖定官方社群，掌握最新販售資訊。

POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店內部圖。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店今日正式開幕。圖／POP MART提供
POP MART桃園華泰店今日正式開幕。圖／POP MART提供

桃園 泡泡瑪特 華泰名品城

