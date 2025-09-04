聽新聞
泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻
在全球爆紅的潮玩盲盒品牌泡泡瑪特POP MART，繼插旗新光三越台南小北門店後再開出全新門市，POP MART桃園華泰店今日正式開幕，進駐華泰名品城中的二期區域，占地高達120坪，為全台最大商場門市，僅次於西門旗艦店。
作為桃園地區首間門市，除了集結眾多人氣IP，更展出最齊全的人氣積木系列商品，包含THE MONSTERS、DIMOO與ZSIGA三大系列，店內吸睛的亮點像是位於店中間的THE MONSTERS毛絨牆柱，以巨型樹幹為概念，環狀展示平台上排列著不同造型的LABUBU與THE MONSTERS系列角色，搭配森林意象的小木屋與松樹裝飾，形成如同森林劇場般的視覺效果，此外，店內也特別設置「CRYBABY愛神的眼淚系列-甜在一起」與「泡泡瑪特小手拉小手系列-只看得見你」雙系列的大型打卡裝置。
開幕期間消費滿990元即贈送可愛BABY MOLLY文件夾，數量有限，送完為止。另有多款全新商品將於本周陸續上架開賣，包括「Hirono小野熊糖膠毛絨公仔」與「TINYTINY自由的謊言吊卡」，娃友可鎖定官方社群，掌握最新販售資訊。
