快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

Jennie、Bella Hadid都愛穿！VIVAIA信義A11快閃店六大明星系列進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
永續時尚鞋履品牌VIVAIA即日起至9月30日於新光三越台北信義新天地A11開設限時快閃店。 圖／VIVAIA提供
永續時尚鞋履品牌VIVAIA即日起至9月30日於新光三越台北信義新天地A11開設限時快閃店。 圖／VIVAIA提供

作為許多時尚潮流品牌首發站的新光三越信義新天地A11，近期迎來兩大鞋履品牌快閃店，分別是SKECHERS x SHUHUA「我的舒式主場」快閃店，以及主打採用可回收和環保材料設計的時尚鞋履品牌VIVAIA。

VIVAIA以輕盈、時尚、環保的設計與穿著體驗成為受注目的鞋履品牌，包括BLACKPINK Jennie、Bella Hadid、i-dle舒華等名人都曾穿過VIVAIA鞋款亮相。台灣首店繼進駐微風廣場後，再宣布即日起至9月30日於台北信義新天地A11開設限時快閃店。

走進VIVAIA台北信義新天地A11快閃店，一大亮點即可見到Jennie私服御用鞋款「Margot Mary-Jane」的巨型裝置，並帶來六大明星鞋款系列，首先是最火紅的Margot Mary-Jane系列，俐落的方頭設計搭配可調式綁帶，塑造出步履的優雅曲線。再來是歐美街拍中爆紅的Sneakerina系列，Sneakerina融合芭蕾鞋與球鞋設計，結合環保緞面、三層鞋墊與雙鞋帶設計，帶來優雅舒適感受，自今年2月上市來全球四度秒殺、賣破15,000雙，分別有方頭Cristina與圓頭Yanka兩種款式。

為慶祝A11快閃店開幕，全台獨家首發2025秋冬新款Sneakerina「Yancy」，這款由Bella Hadid率先上腳後掀起話題。Yancy靈感源自70年代復古跑鞋結合芭蕾美學，鞋面選用Re-Nylon再生尼龍，搭配輕薄俐落鞋底，呼應運動時尚風潮。同時延續VIVAIA的可機洗與折疊設計，旅行、出差使用都相當方便。還有以「一鞋三鞋帶」設計巧思受喜愛的Miley Mary-Jane，從日常休閒到派對時刻都能適配。

由K-POP偶像、idle舒華代言的SKECHERS x SHUHUA快閃店即起限時展出至9月15日，以音樂律動為靈感打造三大主題風格展區，提供全系列舒華同款鞋履、服飾，包括本季SKECHERS四款代表鞋履：復古德訓鞋HOTSHOT、都會樂福鞋VAR-CITY、未來科技風UNO RYZE，以及人氣厚底老爹鞋D’LITES，讓舒華粉絲以及品牌愛好者選購。

Jennie私服曾經穿著紅色Margot Mary-Jane系列。圖／摘自品牌ig
Jennie私服曾經穿著紅色Margot Mary-Jane系列。圖／摘自品牌ig
Bella Hadid穿著2025秋冬新款Sneakerina「Yancy」。圖／摘自品牌ig
Bella Hadid穿著2025秋冬新款Sneakerina「Yancy」。圖／摘自品牌ig
Yancy鞋款，5,180元。圖／VIVAIA提供
Yancy鞋款，5,180元。圖／VIVAIA提供
Margot Mary-Jane鞋款，4,480元。圖／VIVAIA提供
Margot Mary-Jane鞋款，4,480元。圖／VIVAIA提供
Miley鞋款，4,480元。圖／VIVAIA提供
Miley鞋款，4,480元。圖／VIVAIA提供
SKECHERS x SHUHUA快閃店進駐新光三越台北信義新天地A11即起限時展出至9月15日。圖／SKECHERS提供
SKECHERS x SHUHUA快閃店進駐新光三越台北信義新天地A11即起限時展出至9月15日。圖／SKECHERS提供
舒華日前現身SKECHERS x SHUHUA快閃店，吸引大批粉絲前往。圖／SKECHERS提供
舒華日前現身SKECHERS x SHUHUA快閃店，吸引大批粉絲前往。圖／SKECHERS提供
舒華穿著前衛風格的SKECHERS UNO RYZE鞋履。圖／SKECHERS提供
舒華穿著前衛風格的SKECHERS UNO RYZE鞋履。圖／SKECHERS提供

快閃 品牌

延伸閱讀

女王們的新衣！Jennie、Karina、Irene「集體搶露火辣水蛇腰」姊系女神才是真香

一起like JENNIE！Beats聯名Jennie「紅色蝴蝶結耳機」讓人少女心爆發 夢幻細節光看包裝就心動

Jennie示範芭蕾舞鞋穿搭4招！日常混搭也能超時髦

寶可夢快閃店七夕進駐「新光三越台南小北門店」！首次原創周邊1次收藏

相關新聞

彰化爌肉飯評論藏淒美愛情史！引百萬網友共鳴「比悲傷更悲傷的故事」

現代人外出覓食前，習慣參考網路評價，但你有想過只是查個評價也能意外發現一段淒美的愛情故事嗎？近日有網友在社群發文表示，由...

泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻

在全球爆紅的潮玩盲盒品牌泡泡瑪特POP MART，繼插旗新光三越台南小北門店後再開出全新門市，POP MART桃園華泰店...

哥吉拉現身台北 0.1折住宿快搶！Klook獨家開賣格拉斯麗飯店主題房

以東京新宿巨型哥吉拉頭像聞名的格拉斯麗飯店，把經典怪獸的震撼魅力帶到台灣。哥吉拉已正式登陸格拉斯麗台北飯店，Klook將...

Jennie、Bella Hadid都愛穿！VIVAIA信義A11快閃店六大明星系列進駐

作為許多時尚潮流品牌首發站的新光三越信義新天地A11，近期迎來兩大鞋履品牌快閃店，分別是SKECHERS x SHUHU...

Boucheron拓點新光三越Diamond Towers台北夜色打造「全息花園」VIP室

高級珠寶世家寶詩龍（Boucheron）近日正式拓點新光三越Diamond Towers精品店，全新空間凝聚了大都會的俐...

7-ELEVEN「IP肖像聯名」萌翻中秋！推逾300款「名店糕餅、水果、烤肉禮盒」

再過一個月就是中秋節，7-ELEVEN即日起串聯全台超過7,100家門市、門市預購、「i預購」、「i划算」、iOPEN ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。