Jennie、Bella Hadid都愛穿！VIVAIA信義A11快閃店六大明星系列進駐
作為許多時尚潮流品牌首發站的新光三越信義新天地A11，近期迎來兩大鞋履品牌快閃店，分別是SKECHERS x SHUHUA「我的舒式主場」快閃店，以及主打採用可回收和環保材料設計的時尚鞋履品牌VIVAIA。
VIVAIA以輕盈、時尚、環保的設計與穿著體驗成為受注目的鞋履品牌，包括BLACKPINK Jennie、Bella Hadid、i-dle舒華等名人都曾穿過VIVAIA鞋款亮相。台灣首店繼進駐微風廣場後，再宣布即日起至9月30日於台北信義新天地A11開設限時快閃店。
走進VIVAIA台北信義新天地A11快閃店，一大亮點即可見到Jennie私服御用鞋款「Margot Mary-Jane」的巨型裝置，並帶來六大明星鞋款系列，首先是最火紅的Margot Mary-Jane系列，俐落的方頭設計搭配可調式綁帶，塑造出步履的優雅曲線。再來是歐美街拍中爆紅的Sneakerina系列，Sneakerina融合芭蕾鞋與球鞋設計，結合環保緞面、三層鞋墊與雙鞋帶設計，帶來優雅舒適感受，自今年2月上市來全球四度秒殺、賣破15,000雙，分別有方頭Cristina與圓頭Yanka兩種款式。
為慶祝A11快閃店開幕，全台獨家首發2025秋冬新款Sneakerina「Yancy」，這款由Bella Hadid率先上腳後掀起話題。Yancy靈感源自70年代復古跑鞋結合芭蕾美學，鞋面選用Re-Nylon再生尼龍，搭配輕薄俐落鞋底，呼應運動時尚風潮。同時延續VIVAIA的可機洗與折疊設計，旅行、出差使用都相當方便。還有以「一鞋三鞋帶」設計巧思受喜愛的Miley Mary-Jane，從日常休閒到派對時刻都能適配。
由K-POP偶像、idle舒華代言的SKECHERS x SHUHUA快閃店即起限時展出至9月15日，以音樂律動為靈感打造三大主題風格展區，提供全系列舒華同款鞋履、服飾，包括本季SKECHERS四款代表鞋履：復古德訓鞋HOTSHOT、都會樂福鞋VAR-CITY、未來科技風UNO RYZE，以及人氣厚底老爹鞋D’LITES，讓舒華粉絲以及品牌愛好者選購。
