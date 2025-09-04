Boucheron拓點新光三越Diamond Towers台北夜色打造「全息花園」VIP室

高級珠寶世家寶詩龍（Boucheron）近日正式拓點新光三越Diamond Towers精品店，全新空間凝聚了大都會的俐落風格、當代的精緻與藝術性、台北城市地景的豐沛色彩、品牌經典的祖母綠切割等眾多特色，不僅前進東區核心的精品聚落，復以設計語彙揭開全新一頁。

成立於1858年的Boucheron至今已積累了160多年深厚歷史。經典的問號項鍊、從大自然中獲得靈感的常春藤元素、品牌的萌寵貓咪Wladmir、多重幾何紋理輝映的Quatre，又或是捕捉到萬千生態神韻的Animaux系列都是Boucheron別具一格的奢華亮點。品牌現今更由總裁Hélène Poulit-Duquesne與創意總監Claire Choisne掌舵，由兩位女性高階主管分別負責營運管理、創意設計，是當代高級珠寶品牌中的罕見組合。

全新Boucheron新光三越Diamond Towers精品店將是Boucheron在台灣的第四間專門店，從門面、空間設計、細節都可視為Boucheron位於巴黎芳登廣場26號旗艦的美學分身。Boucheron內部並有專門負責建築設計的角色，為全世界包含東京、首爾、台北的每一間精品店結合在地人文特色，創造出獨一無二的空間亮點。

一樓空間立面所散發如鑽石切面的鏡射效果，是以Boucheron經典的祖母綠金屬稜柱構建，其色澤亦讓人聯想到不對稱但完美平衡的Lierre de Paris常春藤問號項鍊，同時白色符碼則重現芳登廣場的俯瞰地形與經典的芳登圓柱。實際踏入空間後，人字紋拼接的木地板，交錯運用的大理石、絨面地毯、壯闊吊燈都讓人像重返Boucheron的芳登旗艦總店，一種回家的放鬆但又兼容法文Maison中的氣派典雅。Boucheron的新光三越Diamond Towers精品店有別於其他城市多以黑、白、祖母綠色為主軸，融入了包含彩色亮片刺繡絲絨座椅、婚戒區的天藍野生絲、黑漆圓形櫃台，其靈感則來自於台北城的夜市、招牌、霓虹的五光十色：一種大都會（Metropolitan）的永恆活力，並讓奢華與美好持續顯化。

令人喜出望外則屬台灣首現、融合「全息花園」（The Boucheron Holographic Garden）為主題的VIP領域。Boucheron曾在2021年時發表以「全息影像概念」創作的Holographique高級珠寶系列，不僅散發鮮明的實驗風格，更以變幻的虹彩帶來歡愉感受。Boucheron新光三越Diamond Towers精品店的VIP區運用如粉紅、紫色與黃色的幻夢氣息結合稜鏡鏡面與拋光鋼材，空間並使用以阻燃聚酯纖維製作的Moiré面料，將呈現反光與啞光的曼妙對比，牆面上裝置更出自藝術家William Amor之作，將環保材與藝術創作結合，如夢似幻。

Boucheron新光三越Diamond Towers精品店已全面正式營運，地址為：台北市大安區忠孝東路三段268號1樓，亦可電洽：02-8772-7781，提前預約鑑賞。 Boucheron Animaux動物系列Wladimir貓咪戒指，白金，粉紅和黑色漆飾，鑲嵌鑽石、沙弗萊石、珍珠母貝與黑色藍寶石，409萬元。圖／Boucheron提供 祖母綠的色彩、幾何與細節，都讓人宛如巴黎芳登廣場的Boucheron旗艦總店。圖／Boucheron提供 Boucheron高級珠寶系列Lierre de Paris耳環，白金、鑲嵌祖母綠，680萬元。圖／Boucheron提供 店內特製的寵物床充滿摩登的法式氛圍，也令人聯想到品牌的寵貓Wladmir與系列珠寶。圖／Boucheron提供 Boucheron高級珠寶系列Lierre de Paris問號項鍊，白金、鑲嵌祖母綠，2,720萬元。圖／Boucheron提供 以「全息花園」為概念的VIP室，原先是先以台北的夢幻夜色為靈感、進而回扣2021年發表的Holographique高級珠寶。圖／Boucheron提供 Boucheron高級珠寶系列Holographique項鍊，白金、鑲嵌23顆總重130.01克拉之梨形切割海水藍寶，鑲嵌經全息技術處理陶瓷，訂價約1,780萬元。圖／Boucheron提供 品牌總裁Hélène Poulit-Duquesne（左）與創意總監Claire Choisne是Boucheron、也是當代高級珠寶少見的組合。圖／Boucheron提供 Boucheron的新光三越Diamond Towers精品店從台北的夜色得到靈感，將霓虹招牌的五光十色轉化為大都會的永恆活力。圖／Boucheron提供 Boucheron全新拓點新光三越Diamond Towers專門店，象徵前進東區的精品聚落。圖／Boucheron提供

