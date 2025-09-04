Boucheron拓點新光三越Diamond Towers台北夜色打造「全息花園」VIP室
高級珠寶世家寶詩龍（Boucheron）近日正式拓點新光三越Diamond Towers精品店，全新空間凝聚了大都會的俐落風格、當代的精緻與藝術性、台北城市地景的豐沛色彩、品牌經典的祖母綠切割等眾多特色，不僅前進東區核心的精品聚落，復以設計語彙揭開全新一頁。
成立於1858年的Boucheron至今已積累了160多年深厚歷史。經典的問號項鍊、從大自然中獲得靈感的常春藤元素、品牌的萌寵貓咪Wladmir、多重幾何紋理輝映的Quatre，又或是捕捉到萬千生態神韻的Animaux系列都是Boucheron別具一格的奢華亮點。品牌現今更由總裁Hélène Poulit-Duquesne與創意總監Claire Choisne掌舵，由兩位女性高階主管分別負責營運管理、創意設計，是當代高級珠寶品牌中的罕見組合。
全新Boucheron新光三越Diamond Towers精品店將是Boucheron在台灣的第四間專門店，從門面、空間設計、細節都可視為Boucheron位於巴黎芳登廣場26號旗艦的美學分身。Boucheron內部並有專門負責建築設計的角色，為全世界包含東京、首爾、台北的每一間精品店結合在地人文特色，創造出獨一無二的空間亮點。
一樓空間立面所散發如鑽石切面的鏡射效果，是以Boucheron經典的祖母綠金屬稜柱構建，其色澤亦讓人聯想到不對稱但完美平衡的Lierre de Paris常春藤問號項鍊，同時白色符碼則重現芳登廣場的俯瞰地形與經典的芳登圓柱。實際踏入空間後，人字紋拼接的木地板，交錯運用的大理石、絨面地毯、壯闊吊燈都讓人像重返Boucheron的芳登旗艦總店，一種回家的放鬆但又兼容法文Maison中的氣派典雅。Boucheron的新光三越Diamond Towers精品店有別於其他城市多以黑、白、祖母綠色為主軸，融入了包含彩色亮片刺繡絲絨座椅、婚戒區的天藍野生絲、黑漆圓形櫃台，其靈感則來自於台北城的夜市、招牌、霓虹的五光十色：一種大都會（Metropolitan）的永恆活力，並讓奢華與美好持續顯化。
令人喜出望外則屬台灣首現、融合「全息花園」（The Boucheron Holographic Garden）為主題的VIP領域。Boucheron曾在2021年時發表以「全息影像概念」創作的Holographique高級珠寶系列，不僅散發鮮明的實驗風格，更以變幻的虹彩帶來歡愉感受。Boucheron新光三越Diamond Towers精品店的VIP區運用如粉紅、紫色與黃色的幻夢氣息結合稜鏡鏡面與拋光鋼材，空間並使用以阻燃聚酯纖維製作的Moiré面料，將呈現反光與啞光的曼妙對比，牆面上裝置更出自藝術家William Amor之作，將環保材與藝術創作結合，如夢似幻。
Boucheron新光三越Diamond Towers精品店已全面正式營運，地址為：台北市大安區忠孝東路三段268號1樓，亦可電洽：02-8772-7781，提前預約鑑賞。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言