NOKE忠泰樂生活攜手《聯合文學雜誌》！ 秋日系列活動「樂秋集」正式開跑

今年秋天，NOKE 忠泰樂生活以「味道 × 文學」為題，攜手《聯合文學雜誌》推出秋日企劃「樂秋集」，從五種「味」— 品味、氣味、風味、香味、滋味 — 出發，探索味道不僅是鼻子聞到、舌尖嚐到的感官經驗，更是一種藏在記憶與情感中的感知方式。特別邀請：李豪、古乃方、朱嘉漢、馬欣、洪愛珠五位作家，分別以五種味道為題創作，書寫專屬於秋日的深層感受。同時在 3F Uncanny 的《島嶼風土誌》臺灣地酒策展，則邀請高翊峰以文字為三款地酒注入靈魂；位於地酒展旁則為《Natural Blue 藍色企劃》展覽，可一覽 7 位台灣當代藝術家與創作者品牌，對於藍色的創意揮灑。

與作家同行，感受秋天的味道

NOKE 忠泰樂生活 以「味道 × 文學」為題，攜手《聯合文學雜誌》推出秋日企劃「樂秋集」，從五種「味」— 品味、氣味、風味、香味、滋味 — 出發，邀請：李豪、古乃方、朱嘉漢、馬欣、洪愛珠五位作家，分別以五種味道為題創作短詩，寫給秋天一封信，化作文字與意象的延伸，融入櫥窗與陳列之中。並串連選書策展、作家對談、創作工作坊與臺灣地酒策展，透過不同場域、不同形式的活動，讓大家從文字中沈澱思緒、延展想像、轉化感受，體會味道的多重面貌。這不僅是一場文學企劃，更是一段緩步入秋、細細咀嚼生活餘韻的過程。想要讓大家 — 走進 NOKE，不再只是逛街與購物的日常，而是一場與文學不期而遇的旅程。

系列活動 作家對談 — 10 萬個「味」什麼

以「味」為引，卻不止於味覺感官，而是引領觀者進入心理的層次，探問那些存在於記憶、情感與思想中的「概念之味」。講座將邀請文學創作者陳雪、楊富閔和吳俞萱，從創作歷程、地方記憶、異地經驗等出發，對談那些「說不出口卻難以忘懷」的味道，回應秋日給人的靜謐與思索時刻。在這裡，味道不只是品嚐，而是一種凝視生活、觸碰過往與想像未來的方式。

活動時間 │ 9/6、9/13、9/20 (六) 17:00

活動地點 │ NOKE 3F 大階梯 (活動免費報名，額滿為止)

系列活動 創作工作坊 — 咖啡與詩的跨界感官實驗

本場工作坊與精品咖啡品牌 NINETY PLUS 合作，邀請文學作家任明信與世界冠軍咖啡師陳起軒對談，展開一場詩與咖啡的跨界實驗。在咖啡師的引導下，參與者將深入體驗咖啡的風味世界，從產地風土、香氣辨識到沖煮過程，感受每一杯咖啡背後的層次與故事。

詩人將與大家一同品飲，並分享他如何透過感官激發靈感，即興創作文字。現場也將開放創作環節，邀請大家將感受轉化為詩或短文，寫下那杯屬於你的「風味詩詞」。

活動時間 │ 9/27 (六) 17:00

活動地點 │ NOKE 3F 大階梯 (活動免費報名，額滿為止)

館外路燈旗放上 5 位作家這次特別為 NOKE《樂秋集》創作的短文。圖/ NOKE忠泰樂生活提供

《Natural Blue 藍色企劃》展覽

Natural Blue 企劃來自策展團隊對藍色與自然的各種想像，自古埃及文化的埃及藍以來，從親近土地的自然、傳統手工製品、工業設計創作、當代服裝設計、到人類追求宇宙的太空計畫，貫穿自然到追求藍色，都是我們對藍色的浪漫想像和實踐。本展藉由七位台灣當代藝術家、音樂家、創作者品牌，包含陳柏霖主導的時裝品牌 ANOWHEREMAN、李英宏 aka DJ DIDILONG、藝術家藍仲軒等人，詮釋自然藍的不同觀點，探究我們所能收藏的各種形式。

《Natural Blue 藍色企劃》李英宏主視覺。圖/ NOKE忠泰樂生活提供

《島嶼風土誌》臺灣地酒策展 臺灣地酒的多重感官旅程

《島嶼風土誌》是一場以臺灣地酒為主題的策展式品飲計畫，藉由不同地區、酒種與釀造者的故事，書寫屬於島嶼的飲酒風土誌。本次展覽由明日製作所集結三個臺灣在地酒品牌，呈現臺灣釀造的多元樣貌。昆麻 Kuma 以台灣文化與風土為靈感，將刺蔥、麻豆文旦、烏龍茶等 12 種草本融入高端琴酒，透過三次蒸餾工藝展現大膽與匠心精神；仃杉茶酒出自雙溪茶農世家，結合茶葉果香與香草，開創「茶蒸餾」的嶄新酒飲體驗；禾發堂 則專注於當令水果與自然純釀，讓每一滴果實酒都承載農人的心血與土地的情感，實踐「愛鄉、惜士、敬自然」的信念。展覽邀請大眾以一杯杯地酒為媒介，感受「風土、感官與文化記憶」的交織。

「Sunset Festival 落日音樂節」— 大直最美天際線相伴，感受純然節奏，弛放身心

由忠泰集團旗下高端會員制俱樂部 The Upper House 上逸會主辦的「Sunset Festival 落日音樂節」，特別邀請到國際級電子音樂雙人組 BEAUZ 擔任壓軸嘉賓。由兄弟 Bernie 與 Johan Yang 組成的 BEAUZ，以獨樹一格的「Psypop」美學聞名，巧妙結合流行旋律與強烈能量，將觀眾情緒推到極致。9/13 自午後 2 點始、從日光到午夜，以大直夜景與摩天輪為背景，結合聲音、燈光與場域美學，帶來沉浸式的音樂體驗，以「暮色解放」為主題，這場派對將帶領觀眾在日光與午夜之間，展開一段前所未有的感官旅程。

跑步、咖啡、音樂！ONIBUS COFFEE 白日跑咖派對「COFFEE Run & Rave」

來自日本的人氣咖啡ONIBUS COFFEE 也將於 9/21 (日) 上午舉辦「COFFEE Run & Rave」白日跑咖派對，結合咖啡、跑步與音樂三大元素，邀請不同生活風格的「跑咖」齊聚一堂，在白天盡情感受夏日派對氛圍！

本次特別合作 — 經常穿梭在台北與山海之間，且同樣充滿生活熱情的新銳跑團 WONDER RUNNING CLUB (WRC)，帶領跑者早晨漫步大直街區暖身。隨後回到 ONIBUS COFFEE，參與者可在空間中感受咖啡香與氛圍，座席上小憩或隨音樂起舞。特邀 DJ Public Property Princess 傅昱掌控節奏，以日本 City Pop 為核心，融合中、日、英三語曲目，從經典到實驗、摩登流行到不合時宜，每個人都能樂在其中。在這半日限定活動裡，邀請大家感受咖啡、跑步與音樂的愉悅，自然地與他人建立連結。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

