哥吉拉現身台北 0.1折住宿快搶！Klook獨家開賣格拉斯麗飯店主題房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
入住「哥吉拉・南台灣登陸」主題房贈送「平成哥吉拉」禮盒。圖/Klook提供
入住「哥吉拉・南台灣登陸」主題房贈送「平成哥吉拉」禮盒。圖/Klook提供

以東京新宿巨型哥吉拉頭像聞名的格拉斯麗飯店，把經典怪獸的震撼魅力帶到台灣。哥吉拉已正式登陸格拉斯麗台北飯店，Klook將於9月8日至10日、9月29日至10日1日，兩時段獨家限時開賣「哥吉拉1.0主題房」及「平成哥吉拉主題房」，帶領影迷與旅客親身走進哥吉拉的世界。入住期間從2025年9月至2026年3月，橫跨教師節、中秋、雙十與農曆春節連假，讓假期化身一場驚喜連連的怪獸沉浸式之旅！

「哥吉拉1.0」主題房為「哥吉拉・台北登陸（一大床）」，「平成哥吉拉」主題房則是「哥吉拉・南台灣登陸（兩小床，可另加價加設沙發床）」。從牆面、床單到裝飾細節都融入哥吉拉元素。旅客一進門就能聽到震耳欲聾的怪獸吼聲，感受零距離的巨獸震撼，房內破牆的巨掌、天花板的爪痕與隱藏身影接連登場，瞬間把旅客拉進哥吉拉世界！

入住的旅客根據不同主題房型，還可獲得限量哥吉拉典藏禮盒，內含質感隨行水壺、經典筆記本、專屬主題筆。「哥吉拉1.0」為黑色質感禮盒，以經典黑白剪影設計打造，低調中蘊藏霸氣。「平成哥吉拉」則是白色夢幻禮盒以溫暖白色系搭配童趣插畫風格，重現哥吉拉與怪獸們的經典場景。

此外，Klook每周一、三、日強打驚喜優惠，其中周一9月8日晚上6點起，可開搶限量百元飯店破盤價優惠碼，輸入享0.1折優惠價，最高折抵台幣2,200元，格拉斯麗飯店哥吉拉主題房也適用。

https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/klook137/?#68b01ea315297dcfae21879c

