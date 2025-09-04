7-ELEVEN「IP肖像聯名」萌翻中秋！推逾300款「名店糕餅、水果、烤肉禮盒」
再過一個月就是中秋節，7-ELEVEN即日起串聯全台超過7,100家門市、門市預購、「i預購」、「i划算」、iOPEN Mall電商平台等，線上線下推出各式創新IP聯名與高顏值趣味包裝、星級餐廳飯店與在地糕點名店合作的中秋禮盒，滿足不同世代的中秋送禮需求。
即日起至9月28日7-ELEVEN「預購誌」推出第三波中秋節預購，網羅名店糕餅逾40家，結合水果禮盒、生鮮烤肉、團購美食等總數超過300款品項，並推出指定商品任選2件95折、3件以上再享92折優惠。超商獨家新品包含「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥禮盒」、「北投老爺酒店黑金菠蘿禮盒」、「台北晶華酒店廣式奶黃麻糬禮盒」等，強調品牌質感與送禮體面。
7-ELEVEN觀察，連續假期多會帶動本土旅遊返鄉熱潮，實體門市因應民眾便利採買伴手禮需求，推出涵蓋300元至2,000元的多款禮盒，預計中元節過後便會出現採買人潮。7-ELEVEN門市蒐羅逾120項禮盒，今年更強化具有價格優勢的獨家「星巴克禮盒專區」，共有4款獨家專屬禮盒可快速選購，推薦「星巴克經典銅章馬克杯綜合蛋捲禮盒」、「星巴克香蔥肉鬆捲禮盒」，送禮自用CP值最高。門市禮盒即日起至10月14日享指定禮盒任選2件95折。
7-ELEVEN「預購誌」主打創新趣味與社群分享感，推薦「郭元益卡娜赫拉的小動物滿月」、「新世紀福音戰士立體金屬浮雕豪華月餅禮盒」，或是米其林推薦名店、諧音討喜的「錦霞樓錦甘蟹流心奶黃月餅禮盒」。看好萌系IP攻佔粉絲心，同步推出「蛋黃哥鳳梨酥」、「Kitty奶油小酥餅」、「Kitty杏仁脆片」、「吉伊卡哇爆米花」、「黑丸 七龍珠Z仙草奶凍飲」等中秋限定版可愛包裝。
7-ELEVEN「i預購」即日起展開「99超級購物節」，指定品項回饋9% OPENPOINT點數，刷uniopen聯名卡再享統一企業集團最高7%點數加碼，其中台味禮盒推薦「白沙屯媽祖白霜月慈小月餅」、「台南滋養軒小三元鳳梨酥」；電商平台iOPEN Mall以線上策展形式推出「中秋好食光」活動，9月全站常溫超取免運，指定店家單筆滿699元領券即可享超取冷凍免運，特別推薦米其林雙星主廚「欣葉×LAONE星光饗月禮盒」、「台中蛋黃家經典蛋黃酥」、「紅豆食府經典8入手提禮盒」、「SUNFOOD絕世好餅 黃金肉鬆餅」。
社群發酵台味在地美食梗圖，「你好，我吃一點」絕對少不了中秋烤肉與文旦柚香！7-ELEVEN「預購誌」與「i預購」聯手祭出一系列台味美食，包括「宜蘭特選巨無霸爆卵母香魚」、獨特十三香醃製入味的「台全牧場小法式豬排」，搭配超商通路獨家的「淑女廚房九層塔醬」、「炳叔秘製沙茶醬」、「春水良品脆脆堅果辣醬」等經典台味醬料，輕鬆備齊烤肉餐桌。
解膩水果首推當令文旦，目前正值白露前後最佳採收期，7-ELEVEN即日起於限定門市販售「剝皮麻豆文旦盒」，柚肉好吃即食不沾手；預購誌更嚴選台南、花蓮兩大產地的「麻豆郭家40年御用老欉文旦禮盒」、「鶴岡林家50年老欉文旦禮盒」限量上市；「i划算」同步推出「柚見中秋履歷花蓮文旦竹籃組」，多元管道方便民眾隨時可至門市、ibon或打開手機OPENPOINT APP採購，與親友共享中秋團聚的美味時光。
迎接中秋來臨，為滿足消費者多元包裹取貨需求，7-ELEVEN首次結合AFTEE推出「先取貨、後付款」服務，讓消費者在商品送達後先取貨，確認無誤再完成付款，即日起至12月31日下載AFTEE APP完成註冊繳費後，還可獲得CITY CAFE中杯冰美式咖啡兌換序號一組。
另外，搭配「99購物節」安心取活動，即日起至9月16日全電商平台（含交貨便／賣貨便／7-ELEVEN「i預購」／蝦皮等）取件時，uniopen會員不限平假日再加贈9元購物金；9月17日至9月30日全電商平台（含交貨便／賣貨便／7-ELEVEN「i預購」／蝦皮等）取件時，則加贈CITY PRIMA小杯精品美式／拿鐵優惠券。上述贈品皆為數量有限，送完為止。
●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。
