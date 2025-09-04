日本買不到！森永牛奶糖推出「台灣限定」新口味 加碼送機票
陪伴許多台灣人長大的日本百年品牌「森永牛奶糖」，今年9月為台灣粉絲獻上限定驚喜。攜手日本人氣插畫家TOMOKO SHINTANI，推出5款台灣限定包裝，除了經典原味外，同步推出4款全新口味，分別是愛媛蜜柑紅茶風味、鹿兒島紅豆抹茶刨冰風味、岡山白桃風味及山梨黑糖豆香風味，全台7-ELEVEN獨家販售。
此外，即日起至12月3日於各大通路購買任一款森永牛奶糖系列商品並登錄發票，還能抽「佐賀單人來回機票」，可以實地朝聖森永牛奶糖創辦人森永太一郎的故鄉。
1899年，森永太一郎自美國學成歸國後，在戰後物資匱乏的日本懷抱著「希望人們透過糖果找回幸福」的信念，打造出充滿濃郁焦糖香與奶香、口感綿密的森永牛奶糖，成為當時社會中溫柔而堅定的撫慰，並持續陪伴無數日本與台灣的家庭度過歡樂時光。此次活動，則是希望可以延續這份初心，透過限定包裝與口味，為台灣消費者補充幸福的元氣能量。
熟悉的森永牛奶糖也將換上全新限定包裝。由日本人氣插畫家TOMOKO SHINTANI操刀，將創辦人森永太一郎故鄉「佐賀伊萬里」的風鈴、瓷器等文化元素，及實際存在於日本佐賀伊萬里的知名地標「森永太一郎銅像」融入設計中，包裝4面暗藏不同玄機，讓消費者在品嘗時感受一場有趣的五感互動體驗。即日起於全台各大通路限量販售，數量有限售完為止。
