KEEN最潮山系鞋款誕生！戶外×暗黑風 鋸齒厚底設計注入潮基因

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
KEEN全新推出的UNEEK PLT系列，從巴黎時裝周到街頭潮流，開創機能鞋履新篇章。圖／KEEN提供
KEEN全新推出的UNEEK PLT系列，從巴黎時裝周到街頭潮流，開創機能鞋履新篇章。圖／KEEN提供

講到今夏最時髦的戶外機能鞋，肯定是KEEN全新推出的UNEEK PLT系列，這系列受到品牌與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA的創意合作啟發，將品牌特有的暗黑歌德與戶外機能結合，注入了潮基因呈現鋸齒厚底設計，除了原本的戶外咖，也大受潮世代族群喜愛。

UNEEK PLT系列是啟蒙於是KEEN與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA在巴黎時裝周發表2024春夏系列的創意合作，NOIR KEI NINOMIYA設計師二宮啟以KEEN旗下UNEEK經典鞋型為藍本進行大膽創新，從鞋面、鞋底到鞋身的靴化升級，突破了雙方過往的既定印象，讓戶外風與暗黑風格意外合拍。

因此，今年KEEN進一步將此創意概念延伸至UNEEK系列，以「雙繩一墊」結構為基礎，同樣有招牌的編織鞋面，延續二宮啟的NOIR KEI NINOMIYA美學，以鋸齒厚底設計重塑，為山系鞋履帶來街頭潮流掛的不同受眾，正式發佈UNEEK PLT TASSELL、UNEEK PLT MARY JANE和UNEEK PLT三種款式。延續UNEEK系列標誌性開放結構，透氣的編織鞋面可裸穿或穿著或個性襪款疊搭，視都會或戶外場景需求自由切換。

另外，Dr. Martens馬汀鞋今夏也有多款風格涼拖鞋上陣，將經典「Zebzag Anywair Mule穆勒鞋」機能、風格雙升級，以符合人體工學的Zebzag大底，搭配透氣柔軟的麂皮鞋面，上腳也輕盈不悶熱；當麂皮遇上漁夫涼鞋，馬汀讓經典鞋款再現新風貌，「San Archive Fisherman漁夫涼鞋」鞋面以皮革打造編織設計；「Josef涼拖鞋」選用雞皮打造雙調節設計，搭配金屬扣環及馬汀大底，讓日常涼拖鞋也能穿出風格的一面。「Zebrilus厚底涼拖鞋」有綁帶到厚底不同選擇，穿出增高的好比例。

UNEEK PLT系列帶來鋸齒厚底設計，重塑UNEEK系列的經典輪廓。圖／KEEN提供
UNEEK PLT系列帶來鋸齒厚底設計，重塑UNEEK系列的經典輪廓。圖／KEEN提供
UNEEK PLT系列，是KEEN與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA的創意合作啟發，為戶外機能鞋款注入了潮基因。圖／KEEN提供
UNEEK PLT系列，是KEEN與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA的創意合作啟發，為戶外機能鞋款注入了潮基因。圖／KEEN提供
Zebzag Anywair Mule穆勒鞋搭載人體工學大底，6,280元。圖／Dr. Martens提供
Zebzag Anywair Mule穆勒鞋搭載人體工學大底，6,280元。圖／Dr. Martens提供
San Archive Fisherman漁夫涼鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供
San Archive Fisherman漁夫涼鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供
Zebrilus Nartilla羅馬涼鞋，5,280元。圖／Dr. Martens提供
Zebrilus Nartilla羅馬涼鞋，5,280元。圖／Dr. Martens提供

品牌 拖鞋 設計師

