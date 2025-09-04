KEEN最潮山系鞋款誕生！戶外×暗黑風 鋸齒厚底設計注入潮基因

講到今夏最時髦的戶外機能鞋，肯定是KEEN全新推出的UNEEK PLT系列，這系列受到品牌與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA的創意合作啟發，將品牌特有的暗黑歌德與戶外機能結合，注入了潮基因呈現鋸齒厚底設計，除了原本的戶外咖，也大受潮世代族群喜愛。

UNEEK PLT系列是啟蒙於是KEEN與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA在巴黎時裝周發表2024春夏系列的創意合作，NOIR KEI NINOMIYA設計師二宮啟以KEEN旗下UNEEK經典鞋型為藍本進行大膽創新，從鞋面、鞋底到鞋身的靴化升級，突破了雙方過往的既定印象，讓戶外風與暗黑風格意外合拍。

因此，今年KEEN進一步將此創意概念延伸至UNEEK系列，以「雙繩一墊」結構為基礎，同樣有招牌的編織鞋面，延續二宮啟的NOIR KEI NINOMIYA美學，以鋸齒厚底設計重塑，為山系鞋履帶來街頭潮流掛的不同受眾，正式發佈UNEEK PLT TASSELL、UNEEK PLT MARY JANE和UNEEK PLT三種款式。延續UNEEK系列標誌性開放結構，透氣的編織鞋面可裸穿或穿著或個性襪款疊搭，視都會或戶外場景需求自由切換。

另外，Dr. Martens馬汀鞋今夏也有多款風格涼拖鞋上陣，將經典「Zebzag Anywair Mule穆勒鞋」機能、風格雙升級，以符合人體工學的Zebzag大底，搭配透氣柔軟的麂皮鞋面，上腳也輕盈不悶熱；當麂皮遇上漁夫涼鞋，馬汀讓經典鞋款再現新風貌，「San Archive Fisherman漁夫涼鞋」鞋面以皮革打造編織設計；「Josef涼拖鞋」選用雞皮打造雙調節設計，搭配金屬扣環及馬汀大底，讓日常涼拖鞋也能穿出風格的一面。「Zebrilus厚底涼拖鞋」有綁帶到厚底不同選擇，穿出增高的好比例。

UNEEK PLT系列帶來鋸齒厚底設計，重塑UNEEK系列的經典輪廓。圖／KEEN提供 UNEEK PLT系列，是KEEN與日本前衛時裝品牌NOIR KEI NINOMIYA的創意合作啟發，為戶外機能鞋款注入了潮基因。圖／KEEN提供 Zebzag Anywair Mule穆勒鞋搭載人體工學大底，6,280元。圖／Dr. Martens提供 San Archive Fisherman漁夫涼鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供 Zebrilus Nartilla羅馬涼鞋，5,280元。圖／Dr. Martens提供

