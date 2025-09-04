莆田海味季開跑！米其林主廚跨海來台 6道星級功夫菜最低27元開吃

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
莆田今年舉辦海味季，邀請新加坡本店行政主廚來台指導，推出六款極鮮料理。王品/提供
不用出國也能嚐到星級閩菜，新加坡米其林一星餐廳「莆田PUTIEN」精心策畫海味季，邀請「莆田」本店米其林主廚首度來台，以閩式手法融入台灣在地食材，9月9日起推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉等6道星級功夫菜，鹹香下飯又開胃。9月8日上午11點，將在王品瘋美食App狂撒海味季新菜限量1折券，最低只要27元就可以大啖新菜。

秋老虎發威，別怕食慾不振，「莆田」盛大舉辦海味季開啟全新味蕾享受，邀請「莆田」本店新加坡行政主廚陳光林首次來台指導，9月9日起推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉、經典南煎肝及花甲芙蓉蛋6款極鮮料理，售價最低238元起。根據市調，中餐在台灣高達650億市場，「莆田」這次推出海味季，除了鞏固既有客群，也希望藉由新菜帶動話題，提高品牌在市場滲透率，預計帶回超過5000萬營收。品牌也將在9月8日、9月9日及9月12日展開六都聯合招募，歡迎優秀餐飲人才加入莆田。

「莆田」新加坡本店行政主廚陳光林表示，閩菜講究鮮香醇厚、以烹調海鮮見長，此次新菜延續吃當令原味精神，選用在地台灣午仔魚、鱸魚，透過細火慢煮、快炒爆香等工序，呈現層次豐富口感與香氣。也特別傳授閩南道地「手炒沙茶」技法，選用10餘種香料，包括咖哩粉、叻沙醬、花生粉等，以慢火細炒釋香，嚐來微辣馥郁，帶有濃郁口感與香氣，與台灣沙茶醬鹹口為主的風味截然不同。

海味季主打豆釀金香午仔魚，嚴選台灣午仔魚，搭配特選米豆醬與酥炸蔥薑蒜，大火燜煮起鍋、嗆入白蘭地，鎖住海味鮮甜、入口鮮嫩。秘製沙茶海鮮煲則集結白蝦、海蠣、鱸魚等六種美味海鮮，搭配手工豆腐、豆芽菜，佐秘製沙茶醬細火燉煮，吃來鮮甜濃醇，鹹香開胃。鮮饌砂鍋鱸魚煲，將台灣鱸魚煎香至金黃，再注入老母雞湯熬煮，湯頭濃郁鮮醇、湯比魚更鮮，嚐來溫潤回甘。

新菜上桌先嚐鮮，「莆田」將在9月8日上午11點，在王品瘋美食App發放海味季新菜1折券，最低只要花27元，就可以大吃新菜超過癮。

海鮮 新加坡

