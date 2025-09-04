快訊

Daisy Edgar-Jones X Boucheron加好友！麥穗項鍊致敬法式田園野趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron高級珠寶系列Blé d'été麥穗問號項鍊，黃金、鑲嵌鑽石，1,395萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Blé d'été麥穗問號項鍊，黃金、鑲嵌鑽石，1,395萬元。圖／Boucheron提供

名人之所以受到精品品牌青睞，不僅因為出色的外在，更因為名人積累的氣質、睿智或清新，展現了一個人物形象與精品內涵的風格共鳴。法國高級珠寶品牌Boucheron近日宣布，邀請女星Daisy Edgar-Jones成為全球品牌大使，並發表了最新的形象宣傳照片。

父母分別為北愛爾蘭、蘇格蘭人的Daisy Edgar-Jones今年年方27歲，並出生於英國倫敦。她從2016年開始拍攝電視影集、電影，並曾以《正常人》（Normal People）、《戀愛噬言》、《天堂的旗幟下》分別獲得第金球獎、英國電視學院獎、好萊塢影評人協會等獎項提名。

社群帳號daisyedgarjones擁有300萬粉絲追蹤的Daisy Edgar-Jones除了在大螢幕上表現亮眼，同時原就是精品品牌熱愛的時尚偶像，並頻繁現場包含國際影展、開雲集團晚宴、時裝秀；先前在2025坎城影展紅毯時更曾配戴上一款「問號項鍊」（Question Mark necklace），展現優雅與落落大方。

在最新的Boucheron形象照片中Daisy Edgar-Jones則分別配戴了一款Quatre高級珠寶項鍊與一款Blé d’été麥穗問號項鍊；前者Boucheron在2004年發表，以四重紋飾搭配貴金屬、寶石鑲嵌創造出無限可能的經典設計，Daisy Edgar-Jones配戴的則為高級珠寶項鍊，也是品牌近年全新發表，Blé d’été麥穗問號項鍊則以栩栩如生的細膩麥穗呈現寫實感強烈的田園野趣，不僅完美呈現Boucheron百年珠寶世家的金工底蘊，更以不對稱但平衡的幾何「問號」，散發神來一筆的法式品味。

Daisy Edgar-Jones在最新形象宣傳中配戴了一對Quatre Classique耳環，以多重紋飾、貴金屬、鑽石鑲嵌散發鮮明的實驗性風格，26萬5,000元。圖／Boucheron提供
Daisy Edgar-Jones在最新形象宣傳中配戴了一對Quatre Classique耳環，以多重紋飾、貴金屬、鑽石鑲嵌散發鮮明的實驗性風格，26萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Quatre Classique頸鍊，白金、黃金與玫瑰金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，760萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Quatre Classique頸鍊，白金、黃金與玫瑰金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，760萬元。圖／Boucheron提供
在多部影集、電影中表現亮眼的Daisy Edgar-Jones，甫成為Boucheron全球品牌大使。圖／Boucheron提供
在多部影集、電影中表現亮眼的Daisy Edgar-Jones，甫成為Boucheron全球品牌大使。圖／Boucheron提供
Daisy Edgar-Jones今年五月時曾登上坎城影展紅毯，並配戴Boucheron珠寶。圖／Boucheron提供
Daisy Edgar-Jones今年五月時曾登上坎城影展紅毯，並配戴Boucheron珠寶。圖／Boucheron提供

