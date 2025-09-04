Daisy Edgar-Jones X Boucheron加好友！麥穗項鍊致敬法式田園野趣
名人之所以受到精品品牌青睞，不僅因為出色的外在，更因為名人積累的氣質、睿智或清新，展現了一個人物形象與精品內涵的風格共鳴。法國高級珠寶品牌Boucheron近日宣布，邀請女星Daisy Edgar-Jones成為全球品牌大使，並發表了最新的形象宣傳照片。
父母分別為北愛爾蘭、蘇格蘭人的Daisy Edgar-Jones今年年方27歲，並出生於英國倫敦。她從2016年開始拍攝電視影集、電影，並曾以《正常人》（Normal People）、《戀愛噬言》、《天堂的旗幟下》分別獲得第金球獎、英國電視學院獎、好萊塢影評人協會等獎項提名。
社群帳號daisyedgarjones擁有300萬粉絲追蹤的Daisy Edgar-Jones除了在大螢幕上表現亮眼，同時原就是精品品牌熱愛的時尚偶像，並頻繁現場包含國際影展、開雲集團晚宴、時裝秀；先前在2025坎城影展紅毯時更曾配戴上一款「問號項鍊」（Question Mark necklace），展現優雅與落落大方。
在最新的Boucheron形象照片中Daisy Edgar-Jones則分別配戴了一款Quatre高級珠寶項鍊與一款Blé d’été麥穗問號項鍊；前者Boucheron在2004年發表，以四重紋飾搭配貴金屬、寶石鑲嵌創造出無限可能的經典設計，Daisy Edgar-Jones配戴的則為高級珠寶項鍊，也是品牌近年全新發表，Blé d’été麥穗問號項鍊則以栩栩如生的細膩麥穗呈現寫實感強烈的田園野趣，不僅完美呈現Boucheron百年珠寶世家的金工底蘊，更以不對稱但平衡的幾何「問號」，散發神來一筆的法式品味。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言