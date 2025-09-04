快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

白露過後採收上市 苗縣西湖文旦下周開始預購供貨

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉今年文旦有輕微落果影響，產量有少一些，但目前成熟度較高、品相好，預計下周開採。圖／徐春仕提供
西湖鄉今年文旦有輕微落果影響，產量有少一些，但目前成熟度較高、品相好，預計下周開採。圖／徐春仕提供

中秋節將屆，應節文旦也即將採收上市！苗栗縣西湖鄉是全縣文旦最大產地，當地果農大多選在白露過後開始採收，經一周辭水才會裝箱配送；西湖鄉農會表示，今年產量與去年差不多，因成熟度較高，品質也相對會較好，歡迎舊雨新知下單預購。

西湖鄉文旦栽種面積約100公頃，產量近3000公噸，目前有6個文旦產銷班，農會契作約2公頃，本周日（7日）白露過後將進入採收期，今年因南部文旦產區受到嚴重雨害，增加不少新客戶詢問，預估銷售狀況會較搶手。

鄉農會供銷部主任張治榮表示，目前全國各鄉鎮農會小舖的通路相對穩定，加上企業、機構老客戶及縣府協助牽線、民眾回購，以及受惠麻豆等產區受災產量嚴重短少，預估今年買氣會明顯增長，供不應求，民眾下單預購要快。

另外，農會裝箱販賣的文旦，今年價格微幅上漲，1箱10台斤裝上漲20元，主要是開花期受到風、雨打落柚花，減產1至2成、農藥與貨運成本增加等影響。

自家栽種1公頃文旦的徐春仕則說，近日常有老顧客詢問「你家文旦還不採收嗎？」他則回「我原則在白露後採收」。他說，今年文旦有輕微落果影響，產量有少一些，但目前成熟度較高、品相好，下周開採，品質相對也會較高。

文旦 農會 白露

延伸閱讀

花蓮文旦柚開賣 縣府攜手全聯門市上架、抽獎促銷

植物人照護費短缺500萬...林俊憲捐10萬 柚農捐600斤文旦義賣

新北文旦柚上市 限量柚香美食饗宴、展售會趣味遊戲輪番上陣

影／台南風災豪雨嚴重侵襲文旦仍產出 今外銷加拿大超市

相關新聞

KEEN最潮山系鞋款誕生！戶外×暗黑風 鋸齒厚底設計注入潮基因

講到今夏最時髦的戶外機能鞋，肯定是KEEN全新推出的UNEEK PLT系列，這系列受到品牌與日本前衛時裝品牌NOIR K...

莆田海味季開跑！米其林主廚跨海來台 6道星級功夫菜最低27元開吃

不用出國也能嚐到星級閩菜，新加坡米其林一星餐廳「莆田PUTIEN」精心策畫海味季，邀請「莆田」本店米其林主廚首度來台，以...

Daisy Edgar-Jones X Boucheron加好友！麥穗項鍊致敬法式田園野趣

名人之所以受到精品品牌青睞，不僅因為出色的外在，更因為名人積累的氣質、睿智或清新，展現了一個人物形象與精品內涵的風格共鳴...

白露過後採收上市 苗縣西湖文旦下周開始預購供貨

中秋節將屆，應節文旦也即將採收上市！苗栗縣西湖鄉是全縣文旦最大產地，當地果農大多選在白露過後開始採收，經一周辭水才會裝箱...

藏壽司、樂事聯名太狂 洋芋片入菜壽司、甜點全都有

藏壽司4日宣布，將於9月9日起與零食品牌樂事合作，在全台門市限量推出三款期間限定餐點，首次將洋芋片融入壽司、沙拉與甜點，...

台南牛肉湯危機！溫體牛缺肉…農業部：一次大量進口恐衝擊肉價

台南牛肉湯為地方平價美食，但業者表示，因台紐經貿協定生效導致酪農減量，間接造成小公牛減量，現在台灣的肉牛市場已經面臨嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。