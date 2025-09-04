白露過後採收上市 苗縣西湖文旦下周開始預購供貨

中秋節將屆，應節文旦也即將採收上市！苗栗縣西湖鄉是全縣文旦最大產地，當地果農大多選在白露過後開始採收，經一周辭水才會裝箱配送；西湖鄉農會表示，今年產量與去年差不多，因成熟度較高，品質也相對會較好，歡迎舊雨新知下單預購。

西湖鄉文旦栽種面積約100公頃，產量近3000公噸，目前有6個文旦產銷班，農會契作約2公頃，本周日（7日）白露過後將進入採收期，今年因南部文旦產區受到嚴重雨害，增加不少新客戶詢問，預估銷售狀況會較搶手。

鄉農會供銷部主任張治榮表示，目前全國各鄉鎮農會小舖的通路相對穩定，加上企業、機構老客戶及縣府協助牽線、民眾回購，以及受惠麻豆等產區受災產量嚴重短少，預估今年買氣會明顯增長，供不應求，民眾下單預購要快。

另外，農會裝箱販賣的文旦，今年價格微幅上漲，1箱10台斤裝上漲20元，主要是開花期受到風、雨打落柚花，減產1至2成、農藥與貨運成本增加等影響。

自家栽種1公頃文旦的徐春仕則說，近日常有老顧客詢問「你家文旦還不採收嗎？」他則回「我原則在白露後採收」。他說，今年文旦有輕微落果影響，產量有少一些，但目前成熟度較高、品相好，下周開採，品質相對也會較高。

