藏壽司、樂事聯名太狂 洋芋片入菜壽司、甜點全都有
藏壽司4日宣布，將於9月9日起與零食品牌樂事合作，在全台門市限量推出三款期間限定餐點，首次將洋芋片融入壽司、沙拉與甜點，掀起新一波跨界聯名話題。
此次合作選用「樂事自然美味海鹽口味」與「樂事波樂純味」兩款無添加系列洋芋片，推出三道創意料理。其中包括以炸蝦卷為基底、疊上洋芋片並搭配千島沙拉醬與起司粉的「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」，以及鋪底捲心菜、玉米粒與蟹風味棒，搭配洋芋片增添口感的「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉」。
甜點部分則推出「綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋」，以比利時巧克力霜淇淋為基底，搭配洋芋片與綜合堅果，並淋上巧克力醬，呈現甜鹹交錯的風味。
活動期間，消費者凡於9月9日至15日上傳聯名餐點照片至藏壽司官方 Facebook 或 Instagram，並完成指定任務，即有機會抽中500元商品抵用券。
