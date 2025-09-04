快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

藏壽司、樂事聯名太狂 洋芋片入菜壽司、甜點全都有

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋以北海道經典伴手禮「巧克力洋芋片」為靈感，底層為比利時巧克力霜淇淋，搭配「樂事波樂 純味」洋芋片。藏壽司/提供
綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋以北海道經典伴手禮「巧克力洋芋片」為靈感，底層為比利時巧克力霜淇淋，搭配「樂事波樂 純味」洋芋片。藏壽司/提供

藏壽司4日宣布，將於9月9日起與零食品牌樂事合作，在全台門市限量推出三款期間限定餐點，首次將洋芋片融入壽司、沙拉與甜點，掀起新一波跨界聯名話題。

此次合作選用「樂事自然美味海鹽口味」與「樂事波樂純味」兩款無添加系列洋芋片，推出三道創意料理。其中包括以炸蝦卷為基底、疊上洋芋片並搭配千島沙拉醬與起司粉的「樂事酥脆洋芋片炸蝦卷」，以及鋪底捲心菜、玉米粒與蟹風味棒，搭配洋芋片增添口感的「樂事酥脆洋芋片佐捲心菜沙拉」。

甜點部分則推出「綜合堅果洋芋片巧克力霜淇淋」，以比利時巧克力霜淇淋為基底，搭配洋芋片與綜合堅果，並淋上巧克力醬，呈現甜鹹交錯的風味。

活動期間，消費者凡於9月9日至15日上傳聯名餐點照片至藏壽司官方 Facebook 或 Instagram，並完成指定任務，即有機會抽中500元商品抵用券。

酥脆洋芋片炸蝦卷呈現酥脆多層次的口感。藏壽司/提供
酥脆洋芋片炸蝦卷呈現酥脆多層次的口感。藏壽司/提供
捲心菜沙拉搭配玉米粒、蟹風味棒等鋪底，搭配「樂事自然美味海鹽口味」，呈現輕盈酥脆美味。藏壽司/提供
捲心菜沙拉搭配玉米粒、蟹風味棒等鋪底，搭配「樂事自然美味海鹽口味」，呈現輕盈酥脆美味。藏壽司/提供

甜點 巧克力 藏壽司

延伸閱讀

「爽嗑6小時」延長到年底！ 橫濱牛排「平日午餐自助吧」再加碼 咖哩飯、沙拉吧、霜淇淋無限吃

南澳州打擊塑膠垃圾 9/1起禁壽司外帶魚型醬油瓶

涮乃葉「不限時吃到飽」開到年底！最強「狂涮5小時」入場時間要注意 這些門市「現做壽司、DIY鬆餅」任你吃

壽司郎客人將碟疊至天花板！場面壯觀被轟危險 網友意見兩極

相關新聞

藏壽司、樂事聯名太狂 洋芋片入菜壽司、甜點全都有

藏壽司4日宣布，將於9月9日起與零食品牌樂事合作，在全台門市限量推出三款期間限定餐點，首次將洋芋片融入壽司、沙拉與甜點，...

台南牛肉湯危機！溫體牛缺肉…農業部：一次大量進口恐衝擊肉價

台南牛肉湯為地方平價美食，但業者表示，因台紐經貿協定生效導致酪農減量，間接造成小公牛減量，現在台灣的肉牛市場已經面臨嚴重...

老菸槍雙人組演唱會引發消費爭議　北市將罰業者

美國電音團體老菸槍雙人組3月在台舉辦演唱會前突然公告延期，引發消費爭議。台北市文化局表示，因主辦單位遲未說明，大多數消費...

iPad版Instagram終於推出了！大螢幕滑Reels、回訊息更順手

Instagram終於登上iPad！即日起，只要你的iPad已更新到iPadOS 15.1 以上版本，就能下載全新推出的...

有行旅／來山形泡湯 登高賞楓紅

日本山形縣位於東北地方最西部，有逾百座溫泉，擁日本百大名山「藏王山」、「月山」等山脈，被譽為日本聖山之域。跟著有行旅登上...

周興哲攜手9m88、ØZI獻唱香奈兒藍色香氛派對 陳柏霖帥氣跑趴

香奈兒（CHANEL）BLEU DE CHANEL藍色男性系列香氛，在暌違7年後於2025年迎來第四款香氛 ：「香奈兒藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。