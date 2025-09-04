台南牛肉湯危機！溫體牛缺肉…農業部：一次大量進口恐衝擊肉價

台南牛肉湯為地方平價美食，但業者表示，因台紐經貿協定生效導致酪農減量，間接造成小公牛減量，現在台灣的肉牛市場已經面臨嚴重缺牛的狀況，近期。農業部表示，業者要從澳洲進口更多活牛，但因目前檢疫量能不足，呼籲業者分批少量進口，一次大量進口恐讓肉價大跌。

台南牛肉湯業者表示，台灣本地肉牛飼養量逐年下降，牛隻來源愈來愈不穩定，為了延續這份在地文化，政府與產業正討論 引進澳洲活牛，讓牛肉市場能有新的穩定供應，保留現宰現煮的鮮美與文化，近期的澳洲活牛進口公聽會，就是為了讓產業界、店家與政府一同討論最可行的方案。

針對國內缺牛的狀況，農業部畜牧司長李宜謙表示，溫體牛會缺肉，是因為之前牛結核病淘汰了不少牛隻，要恢復產量並不容易，業者計畫要進口更多小牛飼養，農業部會來提供協助。

另有業者計畫一次進口2000多頭牛，李宜謙說，國內沒有這麼大的空間來檢疫，檢疫需要3個月觀察，6個月才能移動到牧場飼養，目前也找不到這麼多場地，呼籲業者必須分批少量進口，一次進口太多的話，牛肉價也會大跌。

