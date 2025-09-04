老菸槍雙人組演唱會引發消費爭議 北市將罰業者
美國電音團體老菸槍雙人組3月在台舉辦演唱會前突然公告延期，引發消費爭議。台北市文化局表示，因主辦單位遲未說明，大多數消費者也未獲退款，將開罰新台幣3萬到30萬元。
老菸槍雙人組（The Chainsmokers）原定3月22日在大佳河濱公園開唱，主辦單位滿場娛樂公司卻在3月12日公告延期，但未有明確時間，接著在3月19日公告退款退票方式。多名消費者後續向台北市政府提消費申訴。
台北市文化局今天發布新聞稿表示，這場演唱會售出約1680筆訂單量，至今僅約163筆獲得退訂及退款，絕大多數消費者仍未獲退款，顯示滿場娛樂公司態度消極。截至8月底，已受理近150件消費申訴案。
文化局表示，接獲申訴至今，多次發函請滿場娛樂公司說明退票辦理情形，並會同法務局至其營業登記地址聯合查察，再召開2次行政調查會議，但業者不僅2次會議皆未派員到場說明，也沒有回覆書面資料。
文化局表示，滿場娛樂公司明顯罔顧消費者權益，將依消費者保護法第57條規定，處3萬元至30萬元罰鍰，嚴正要求並呼籲業者儘速辦理退款作業、設置專責窗口受理退票申請，若遲未改善將按次處罰。
