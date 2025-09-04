iPad版Instagram終於推出了！大螢幕滑Reels、回訊息更順手

Instagram終於登上iPad！即日起，只要你的iPad已更新到iPadOS 15.1 以上版本，就能下載全新推出的Instagram for iPad App，在大螢幕上享受更沉浸、更舒適的社群體驗。

許多社群重度使用者期待已久的iPad版本不只是把手機介面放大，而是針對大螢幕、橫式操作量身打造。打開App，第一眼就會直接進入Reels，喜愛的娛樂內容不漏接，配合大螢幕效果更像在追劇；同時，畫面上方能快速切換Stories，讓你即時掌握好友動態，不會錯過重要更新。

另一個亮點是新增「追蹤中」分頁，提供3種種瀏覽方式一次滿足，「全部」整合所有追蹤帳號的推薦內容；「好友」專屬於互追好友的最新分享；而「最新」則能依時間排序，讓你即時看到最新發出的貼文與Reels，社群節奏完全掌握在自己手中。

大螢幕的「訊息」體驗當然也會更順手，現在可以邊看收件匣邊回覆私訊，或者在欣賞Reels時直接展開留言區，跟朋友互動不中斷。這些細節設計，讓交流比以往更即時、也更自然。

Instagram for iPad當然也為了即將到來的iPadOS 26做好準備，支援全新多工與視窗系統，搭配直向或橫向的全螢幕模式，瀏覽起來舒適自在。若你習慣使用鍵盤、觸控板或 Apple Pencil，Instagram 也完整支援,貼文創作或訊息回覆更有效率，這些功能都是專為iPad打造，實用度再上層樓。

