快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

iPad版Instagram終於推出了！大螢幕滑Reels、回訊息更順手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Instagram for iPad現已推出，支援iPadOS 15.1以上的所有iPad機型。圖／Apple提供
Instagram for iPad現已推出，支援iPadOS 15.1以上的所有iPad機型。圖／Apple提供

Instagram終於登上iPad！即日起，只要你的iPad已更新到iPadOS 15.1 以上版本，就能下載全新推出的Instagram for iPad App，在大螢幕上享受更沉浸、更舒適的社群體驗。

許多社群重度使用者期待已久的iPad版本不只是把手機介面放大，而是針對大螢幕、橫式操作量身打造。打開App，第一眼就會直接進入Reels，喜愛的娛樂內容不漏接，配合大螢幕效果更像在追劇；同時，畫面上方能快速切換Stories，讓你即時掌握好友動態，不會錯過重要更新。

另一個亮點是新增「追蹤中」分頁，提供3種種瀏覽方式一次滿足，「全部」整合所有追蹤帳號的推薦內容；「好友」專屬於互追好友的最新分享；而「最新」則能依時間排序，讓你即時看到最新發出的貼文與Reels，社群節奏完全掌握在自己手中。

大螢幕的「訊息」體驗當然也會更順手，現在可以邊看收件匣邊回覆私訊，或者在欣賞Reels時直接展開留言區，跟朋友互動不中斷。這些細節設計，讓交流比以往更即時、也更自然。

Instagram for iPad當然也為了即將到來的iPadOS 26做好準備，支援全新多工與視窗系統，搭配直向或橫向的全螢幕模式，瀏覽起來舒適自在。若你習慣使用鍵盤、觸控板或 Apple Pencil，Instagram 也完整支援，貼文創作或訊息回覆更有效率，這些功能都是專為iPad打造，實用度再上層樓。

可以邊看收件匣邊回覆私訊，或者在欣賞Reels時直接展開留言區，跟朋友互動不中斷。圖／Apple提供
可以邊看收件匣邊回覆私訊，或者在欣賞Reels時直接展開留言區，跟朋友互動不中斷。圖／Apple提供
Instagram for iPad App利用大螢幕優勢，剪輯Reels影片更方便。圖／Apple提供
Instagram for iPad App利用大螢幕優勢，剪輯Reels影片更方便。圖／Apple提供
Instagram for iPad App針對大螢幕、橫式操作量身打造。圖／Apple提供
Instagram for iPad App針對大螢幕、橫式操作量身打造。圖／Apple提供

iPad 社群 Instagram

延伸閱讀

GIS 奪蘋果三大訂單

再看一次還是不敢相信！38歲千玗嬉「凍齡美貌+超強演技」不僅是男神收割機還曾取代IU

讓百萬人震驚的美背！43歲孫藝真「超狂爆發力背肌養成術」女人壯起來就沒男人的事了

手臂和小腿一樣細！朴敏英「瘦到骨盆突出網嚇壞」親上火線解釋：我每天都吃很好

相關新聞

老菸槍雙人組演唱會引發消費爭議　北市將罰業者

美國電音團體老菸槍雙人組3月在台舉辦演唱會前突然公告延期，引發消費爭議。台北市文化局表示，因主辦單位遲未說明，大多數消費...

iPad版Instagram終於推出了！大螢幕滑Reels、回訊息更順手

Instagram終於登上iPad！即日起，只要你的iPad已更新到iPadOS 15.1 以上版本，就能下載全新推出的...

有行旅／來山形泡湯 登高賞楓紅

日本山形縣位於東北地方最西部，有逾百座溫泉，擁日本百大名山「藏王山」、「月山」等山脈，被譽為日本聖山之域。跟著有行旅登上...

周興哲攜手9m88、ØZI獻唱香奈兒藍色香氛派對 陳柏霖帥氣跑趴

香奈兒（CHANEL）BLEU DE CHANEL藍色男性系列香氛，在暌違7年後於2025年迎來第四款香氛 ：「香奈兒藍...

獨／開業3.5年！王品「向辣」創始店低調熄燈 「尬鍋」中壢店也掰掰

粉絲哭哭！王品旗下麻辣鍋吃到飽「向辣」創始店，近日被發現已經在8月31日悄悄熄燈，低調結束開業兩年半的時光；另外位於桃園...

極致珠寶工藝的繽紛綻放！蕭邦頂級珠寶腕表展今起全台巡迴

瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）以其承襲百年的精湛工藝與獨特美學，自即日起至2025年9月28日止，特地由瑞士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。