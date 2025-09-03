周興哲攜手9m88、ØZI獻唱香奈兒藍色香氛派對 陳柏霖帥氣跑趴

香奈兒（CHANEL）BLEU DE CHANEL藍色男性系列香氛，在暌違7年後於2025年迎來第四款香氛 ：「香奈兒藍色男性淬煉香精」（BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF），並於本週舉辦香奈兒全新藍色香氛派對歡慶上市。包括品牌大使陳柏霖、演員施柏宇、傅孟柏、林哲熹、音樂人THE CRANE、Someshiit山姆等人都特地出席，派對上則有品牌好友9m88、ØZI則與嘉賓周興哲、JADE樂團登台帶來精彩的表演，為香奈兒的全新香氛獻上一曲深邃的藍色之夜。

陳柏霖以一席米白色外套搭配牛仔褲，和藍色J12腕表亮相，捲髮展現時髦的鬆弛感。「我覺得非常神奇，它是一個聞得到的顏色！聞得到一種深藍色調，就彷彿看到了CHANEL BLEU。」他表示首次聞到「香奈兒藍色男性淬煉香精」感受到的是強烈的木質香以及豐富的層次，檀香中迸發出的皮革香氣，跳脫了原本藍色男性系列的框架，更有生命力。BLEU雖然都以檀香木為底，給他的感覺都略有不同，因此他會針對不同時間與場合選用，例如淡香水適合白天；EDP則散發更為chill、輕鬆的感覺；這次的淬煉香精則會是他出席頒獎典禮、晚宴等重要場合時的首選。

較少在跑趴場合亮相的傅孟柏，則透露自己對味道非常敏感，尤其特別在意自己身上的味道，平時都會做好個人的「味道管理」。他自己使用「香奈兒藍色男性淬煉香精」後，特別喜歡經過一段時間融合而顯露出的濃郁木質調。事實上，這款藍色香氛讓他感受到一種放鬆自在與不受拘束，彷彿隨著香氣揚帆乘浪，享受一個人嚮往的節奏和態度。

「香奈兒藍色男性淬煉香精」是由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）發想的全新男香，以香奈兒藍色男性系列既有配方為基礎，再調整關鍵成分達成的全新配方，比起其他作品更為神秘莫測：以木質琥珀調性為基礎，融入薰衣草基調營造出典型陽剛氣息，再由木質與揉合皮革質感的琥珀香調接續。「雖然雪松扮演著關鍵角色，但這款香氛的張力，主要是建立在檀香與岩薔薇的皮革與樹脂氣息之上，」奧利維耶波巨說。

而「香奈兒藍色男性淬煉香精」強烈木質香氣，來自貫穿藍色系列的檀香。為了能以符合倫理與永續理念的方式取得隱身於亞洲與大洋洲的森林深處的檀香樹，香奈兒在新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie）的馬雷島（Île de Maré）上建立整合供應鏈，選用樹幹中央富含精油的「心材」部分，以專屬萃取程序精心提煉成品質出眾的檀香木萃取，其絲絨般濃郁棉衣的奶香，層次豐富，為香奈兒香氛注入獨一無二的印記。

