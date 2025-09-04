有行旅／來山形泡湯 登高賞楓紅

日本山形縣位於東北地方最西部，有逾百座溫泉，擁日本百大名山「藏王山」、「月山」等山脈，被譽為日本聖山之域。跟著有行旅登上藏王纜車，居高望遠欣賞滿「楓」遍野，一覽火山孕育的奇蹟之湖：藏王御釜。

上山溫泉有「美人湯」美名，旅程也將登千年古剎「山寺」，來一場靜旅；最美日本三景之一：松島灣，漫步瑞嚴寺與圓通院。旅宿蟬聯40年日本「專家百選飯店」前十強的溫泉名所：古窯，以細緻的待客之道聞名，吸引無數名人入住朝聖。不可錯過的美食包括松島牡蠣、仙台和牛與蕎麥麵。

有行旅「紅妝山形」6天5夜旅程，11月4至9日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽官網。

