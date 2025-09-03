極致珠寶工藝的繽紛綻放！蕭邦頂級珠寶腕表展今起全台巡迴
瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）以其承襲百年的精湛工藝與獨特美學，自即日起至2025年9月28日止，特地由瑞士空運來台一系列匠心獨具的高級珠寶與腕表臻品，於全台蕭邦精品店巡迴展出。作品融會大自然豐沛絢麗的色彩和別具辨識度的設計美學，展現了蕭邦深厚的工藝底蘊。
●紅毯展現寶石的萬千姿態
蕭邦為紅地毯而誕生的Red Carpet系列無疑是最具收藏價值的珠寶夢幻逸品。展出作品中最氣勢磅礡的無疑是一組大溪地珍珠項鍊與耳環，珍珠的溫潤與黑鑽的堅毅，象徵女性氣質剛柔並濟的雙重魅力。項鍊以玫瑰式切割的黑鑽和白鑽構成，垂墜5顆飽滿華麗的大溪地黑色珍珠，流光穿透低調閃耀的鑽石，與珍珠溫潤的虹彩相互映襯，兼具份量與華麗氣場。耳環延伸相同的設計概念，大溪地珍珠如水滴般垂墜耳畔，成就輕盈而對稱的優雅之美。
這次展出亮點之一為一枚鑲嵌83.35克拉的橢圓形縞瑪瑙的戒指，縞瑪瑙自古便被視為可驅邪避災的寶石，戒台側身的黃金部分裝飾希臘神話眾神雕像，精湛的雕刻工藝將文藝復興繪畫中細緻的肌肉紋理以微型藝術重現。另一款動物系列的河馬造型戒指，圓潤姿態洋溢童趣與匠心，以近千顆灰色鑽石構成，並將雙足延伸為戒環，宛如一件奢華幽默的高級珠寶雕塑。
此次展出多款鍊墜，以精湛精緻的工藝營造出如蕾絲般細緻的精美細節。一朵以18K白金與鈦金屬打造的Red Carpet項鍊，運用紫水晶、丹泉石與彩色藍寶石，描繪出光影交錯的華麗花朵圖騰；以玫瑰金打造的鏤空雪花蕾絲項鍊，鑲嵌上千顆鑽石，閃爍著冰晶般的純淨之美；結合粉鑽和花式切割鑽石的手鍊與項鍊套組，精選色澤飽滿的粉色鑽石鋪鑲成鏤空圖騰，中央以花式切割鑽石編織成的圖案簇擁剔透主鑽，展現出帶有拜占庭風格的古典氣息。
●時間的藝術：高級珠寶腕錶的創新與傳承
蕭邦的高級珠寶腕表結合了精緻工藝與獨特設計。紅地毯系列的Lotus Blanc系列腕表，以象徵純淨的蓮花為靈感，表盤中央鑲嵌黃、藍黃與橘色剛玉，外圈紅色花瓣為尖晶石，按側邊啟動可開闔成花苞或綻放，花瓣上更裝飾精緻雕刻紋理，栩栩如生。蓮花亦啟發了另一款以工藝為主題的IMPERIALE Four Seasons腕表，如蕾絲般金雕蓮花圖騰下方，是以渲染上不同色澤的珍珠母貝拼貼表盤、會隨時間流轉而展現出春夏秋冬四季不同的詩意景色，這也是入圍今年度「鐘表奧斯卡」GPHG的頂尖傑作。
蕭邦最負盛名的珠寶表系列之一L'Heure du Diamant系列，以鑽戒一般盡可能減少金屬的爪鑲方式，透過引進最大程度的光線折射，為腕表外圈裝飾整圈燦爛奪目的鑽石。此次展出多款表款，或是結合彩色寶石，或是採用花式切割鑽石，搭配珍珠母貝或蛋白石表盤，絢麗的色調與火光展現出有別以往的藝術美感。
L.U.C系列以高級製表精神為核心，此次展出的限量L.U.C Esprit de Fleurier系列腕表，均裝飾品牌引以為傲的弗勒里耶雕刻工藝，精細的陽雕技術需約六個月方能完成一件作品。兩枚腕表分別以牡丹花和玫瑰花為主題，前者表盤為全弗勒里耶精心雕琢的牡丹花朵浮雕，後者表盤以大明火琺瑯彩繪典雅呈現，表背更可透過透明的藍寶石水晶鑑賞裝飾獨門雕刻的機芯細節。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言