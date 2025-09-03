極致珠寶工藝的繽紛綻放！蕭邦頂級珠寶腕表展今起全台巡迴

瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）以其承襲百年的精湛工藝與獨特美學，自即日起至2025年9月28日止，特地由瑞士空運來台一系列匠心獨具的高級珠寶與腕表臻品，於全台蕭邦精品店巡迴展出。作品融會大自然豐沛絢麗的色彩和別具辨識度的設計美學，展現了蕭邦深厚的工藝底蘊。

●紅毯展現寶石的萬千姿態

蕭邦為紅地毯而誕生的Red Carpet系列無疑是最具收藏價值的珠寶夢幻逸品。展出作品中最氣勢磅礡的無疑是一組大溪地珍珠項鍊與耳環，珍珠的溫潤與黑鑽的堅毅，象徵女性氣質剛柔並濟的雙重魅力。項鍊以玫瑰式切割的黑鑽和白鑽構成，垂墜5顆飽滿華麗的大溪地黑色珍珠，流光穿透低調閃耀的鑽石，與珍珠溫潤的虹彩相互映襯，兼具份量與華麗氣場。耳環延伸相同的設計概念，大溪地珍珠如水滴般垂墜耳畔，成就輕盈而對稱的優雅之美。

這次展出亮點之一為一枚鑲嵌83.35克拉的橢圓形縞瑪瑙的戒指，縞瑪瑙自古便被視為可驅邪避災的寶石，戒台側身的黃金部分裝飾希臘神話眾神雕像，精湛的雕刻工藝將文藝復興繪畫中細緻的肌肉紋理以微型藝術重現。另一款動物系列的河馬造型戒指，圓潤姿態洋溢童趣與匠心，以近千顆灰色鑽石構成，並將雙足延伸為戒環，宛如一件奢華幽默的高級珠寶雕塑。

此次展出多款鍊墜，以精湛精緻的工藝營造出如蕾絲般細緻的精美細節。一朵以18K白金與鈦金屬打造的Red Carpet項鍊，運用紫水晶、丹泉石與彩色藍寶石，描繪出光影交錯的華麗花朵圖騰；以玫瑰金打造的鏤空雪花蕾絲項鍊，鑲嵌上千顆鑽石，閃爍著冰晶般的純淨之美；結合粉鑽和花式切割鑽石的手鍊與項鍊套組，精選色澤飽滿的粉色鑽石鋪鑲成鏤空圖騰，中央以花式切割鑽石編織成的圖案簇擁剔透主鑽，展現出帶有拜占庭風格的古典氣息。

●時間的藝術：高級珠寶腕錶的創新與傳承

蕭邦的高級珠寶腕表結合了精緻工藝與獨特設計。紅地毯系列的Lotus Blanc系列腕表，以象徵純淨的蓮花為靈感，表盤中央鑲嵌黃、藍黃與橘色剛玉，外圈紅色花瓣為尖晶石，按側邊啟動可開闔成花苞或綻放，花瓣上更裝飾精緻雕刻紋理，栩栩如生。蓮花亦啟發了另一款以工藝為主題的IMPERIALE Four Seasons腕表，如蕾絲般金雕蓮花圖騰下方，是以渲染上不同色澤的珍珠母貝拼貼表盤、會隨時間流轉而展現出春夏秋冬四季不同的詩意景色，這也是入圍今年度「鐘表奧斯卡」GPHG的頂尖傑作。

蕭邦最負盛名的珠寶表系列之一L'Heure du Diamant系列，以鑽戒一般盡可能減少金屬的爪鑲方式，透過引進最大程度的光線折射，為腕表外圈裝飾整圈燦爛奪目的鑽石。此次展出多款表款，或是結合彩色寶石，或是採用花式切割鑽石，搭配珍珠母貝或蛋白石表盤，絢麗的色調與火光展現出有別以往的藝術美感。

L.U.C系列以高級製表精神為核心，此次展出的限量L.U.C Esprit de Fleurier系列腕表，均裝飾品牌引以為傲的弗勒里耶雕刻工藝，精細的陽雕技術需約六個月方能完成一件作品。兩枚腕表分別以牡丹花和玫瑰花為主題，前者表盤為全弗勒里耶精心雕琢的牡丹花朵浮雕，後者表盤以大明火琺瑯彩繪典雅呈現，表背更可透過透明的藍寶石水晶鑑賞裝飾獨門雕刻的機芯細節。 IMPERIALE Four Seasons系列腕表，18K白金鑲鑽表殼、Chopard 96.31-C自動上鍊機芯，356萬元。圖／蕭邦提供 TEMPTATIONS系列耳環，鑲嵌2顆總重16.55克拉藍色梨形切割拓帕石、紫水晶、坦桑石、鑽石，202萬元。圖／蕭邦提供 L'HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石，藍色珍珠母貝表盤鑲鑽，935萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列項鍊，18K白金鑲嵌5顆珍珠、彩鑽、鑽石，2,227萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet Lotus Blanc系列腕表，18K白金與鈦金屬鑲嵌黃色與橙色剛玉、彩鑽、祖母綠、紫色石榴石、藍色及粉色剛玉、粉色尖晶石、鑽石，1,768萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列項鍊，18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石，428萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，386萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列手鍊，18K白金與玫瑰金鑲嵌花式切割鑽石與粉鑽，2190萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列耳環，18K白金鑲嵌2顆灰色水滴形珍珠、彩鑽、鑽石，346萬元。圖／蕭邦提供 L.U.C系列腕表，18K玫瑰金鑲鑽表殼、L.U.C手動上鏈陀飛輪機芯、表盤鑲嵌粉色剛玉，2,173萬元。圖／蕭邦提供 L'HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K白金鑲嵌豪寶石與鑽石，1,378萬元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列項鍊，18K白金與鈦金屬鑲嵌紫水晶、坦桑石珠、鑽石、藍色及粉色剛玉，845萬元。圖／蕭邦提供 L´HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、搭載09.01-C自動上鍊機芯、白色蛋白石表盤，807萬元。圖／蕭邦提供 L.U.C系列腕表，18K白金鑲鑽、L.U.C 96.23-L自動上鏈機芯、掐絲琺瑯黃玫瑰表盤，548萬元。圖／蕭邦提供 L.U.C系列腕表，18K玫瑰金鑲鑽、L.U.C 96.23-L自動上鏈機械機芯，605萬9,000元。圖／蕭邦提供 Red Carpet系列戒指，18K黃金與白金鑲嵌83.35克拉橢圓形縞瑪瑙、鑽石，1,159萬元。圖／蕭邦提供 L´HEURE DU DIAMANT系列腕表，18K白金鑲鑽、白色珍珠母貝表盤，878萬元。圖／蕭邦提供

商品推薦