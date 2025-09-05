快訊

送進心坎裡！拾個月攜手日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名中秋限定禮盒熱賣中

拾個月Dear Crème×胡子碰碰OHIGE no PON 中秋聯名系列禮盒。圖／有你共創提供
拾個月Dear Crème×胡子碰碰OHIGE no PON 中秋聯名系列禮盒。圖／有你共創提供

中秋送禮看這裡！台中知名伴手禮品牌「拾個月Dear Crème」首度攜手日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」，推出中秋限定系列禮盒，以《今晚月色真美》為題，推出三款禮盒，將品牌標誌性的手工餅乾與插畫美學完美結合，共同打造今年最暖心可愛的中秋禮盒。

來自台中的伴手禮品牌「拾個月Dear Crème」，以專注於蛋糕及餅乾的點心禮物專門店為品牌定位，從原料嚴選、風味研發到設計創新，拾個月持續以甜點傳遞「溫柔而堅定」的情感溝通。今年中秋，「拾個月Dear Crème」首度與日本插畫品牌「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，以日本浪漫的告白經典用語「今晚月色真美（今夜は月が綺麗ですね）」為發想，邀請有你共創數位旗下日本創作者金澤信，獨家繪製應景的中秋賞月圖，將筆下人氣 IP 角色「胡子碰碰OHIGE no PON」融入其中，推出《今晚共賞月》、《今晚我想你》、《今晚PON一下》三種組合，胡子碰碰OHIGE no PON抱著巨大月餅，與他的好友：穿著柚子裝的卡米、貪吃的胖噗嚕柚子、擁有超高人氣的小花－羅德里格斯，一起在月下玩耍賞月，從餅乾禮盒到提袋，都能見到胡子碰碰OHIGE no PON的可愛身影。即日起至拾個月門市，還能跟胡子碰碰OHIGE no PON與他的好友們拍照喔。

拾個月Dear Crème×胡子碰碰OHIGE no PON 《今晚共賞月》限量聯名大禮盒組。圖／有你共創提供
拾個月Dear Crème×胡子碰碰OHIGE no PON 《今晚共賞月》限量聯名大禮盒組。圖／有你共創提供

不只外盒包裝吸睛，禮盒內更是充滿驚喜與巧思，拾個月為此次聯名研發限定口味，要帶給粉絲們視覺和味覺的雙重療癒享受，一打開盒子便能看到奶香十足的胡子碰碰造型餅乾，好吃又吸睛，多款不同風味的餅乾，絕對能滿足粉絲們的味蕾。每盒皆附贈精心設計的口味卡，上面角色立牌可以拆下擺拍，《今晚共賞月》聯名大禮盒還附贈胡子碰碰點心盤，無論是與好友分享或自己獨享都超滿足。

拾個月Dear Crème×胡子碰碰OHIGE no PON 《今晚共賞月》限量聯名大禮盒組。圖／有你共創提供
拾個月Dear Crème×胡子碰碰OHIGE no PON 《今晚共賞月》限量聯名大禮盒組。圖／有你共創提供

「胡子碰碰OHIGE no PON」與拾個月聯名的中秋禮盒已正式上市，即日起至10月12日，拾個月Dear Crème官網及門市皆可購買。今年中秋，不指月亮只想你，把想念化作甜蜜的禮盒，傳遞給重要的那個人。

禮盒 中秋 餅乾

