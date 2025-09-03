「麗晶之夜」今晚登場 將改寫一夜經濟傳奇

精品時尚界的年度盛會「麗晶之夜」今晚將再度改寫一夜經濟傳奇。晶華（2707）集團營運長吳偉正指出，有信心今年的成績一定比去年好，期許每天業績都超越前一年成績，今天晚上有160位VIP嘉賓參與，都是年銷費千萬元以上，其中前十名是年銷費上億的VIP。

「麗晶之夜」9月3日晚間於晶華酒店三樓宴會廳盛大舉行，晶華集團營運長吳偉正指出，今晚共邀請160位年度消費頂標貴賓與會，集結了BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON五大國際品牌、展演總價高達6.5億多元的珠寶腕錶大秀，並請到「OAD台灣最佳中餐廳」晶華軒藝烹年度第一場「蟹宴」，以一語雙關之詞感「謝」品牌以及貴客對於麗晶精品的支持。

吳偉正分析，今年「麗晶之夜」160位VIP當中，已經開始出現年輕化，已經看到有母子檔，最年輕的VIP年齡僅20多歲，中南VIP客人也蠻多的，占全部VIP1-2成，另外，也開始看見男性的VIP參加。

台北晶華酒店總經理吳偉正分析， 麗晶精品擁有特性和場地隱密性，超越到國外買名品的匯率、價差吸引力；麗晶精品展場及店數都不是國內最大的，然而麗晶精品黑卡則是名媛、貴婦必備的卡之一，讓麗晶精品在台北市競爭激烈精品市場中走出一片天。

麗晶精品黑卡，入會資格單日跨店累計消費達台幣600,000 ；白金卡單日跨店累計消費達台幣300,000，精品卡，單日跨店累計消費達台幣50,000，而且這個資格僅以一年為限，隔年續卡有不同的續卡規定。

晚宴透過270度環繞式投影，將貴賓帶入《詩經 小雅 鹿鳴》的文字篇章之中，在光影、藝術與美饌交織下，體驗一場融合中式之美與時尚之韻的年度盛宴。同時，麗晶精品的「黃金周購物禮遇」也熱烈展開，提供最高10%的禮券、銀行贈禮與晶華酒店住宿券，誠意十足回饋消費者。

晚宴的看點，非五大珠寶品牌的近身鑑賞秀莫屬，擁有「彩寶藝術大師」美譽的BVLGARI率先登場，此次展演的作品總價值超過一億，皆為全台唯一、獨一無二的品項，生動展現出寶格麗以色彩書寫的義式華美與非凡格局。

DAMIANI為征戰麗晶之夜，特別獻上首次在台公開亮相的「百年慶典創世系列」作品，其中最令人傾心、以熱烈激情為靈感的Mimosa Dama Rosa高級珠寶項鍊，中心主石為一顆橢圓形切割Rubellite紅寶碧璽，重達30.776克拉，展現品牌頂級珠寶工藝的極致魅力與藝術價值。

CHAUMET展出全台僅有一件、最具代表性的作品 - Soir de Fête 18K白金項鍊與耳環，項鍊鑲嵌5顆總重約11.7克拉的梨形莫三比克紅寶石，及30顆總重約20.76克拉的梨形鑽石，標誌性的「刀鋒工藝」（fil-couteau）。另外 麗晶獨家品牌 CINDY CHAO 獻上總價值逾兩億、宛如藝術品般的珠寶作品。 集結了BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON五大國際品牌、展演總價高達6.5億多元的珠寶腕錶大秀。記者黃淑惠／攝 精品時尚界的年度盛會「麗晶之夜」3日晚間於晶華酒店三樓宴會廳盛大舉行，集結了BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON五大國際品牌、展演總價高達6.5億餘元的珠寶腕錶大秀。記者黃淑惠／攝 今年宴會廳透過 270 度環繞投影，將傳統書法藝術現代燈光以及中式造景結合，營造出古今交錯的典雅氛圍。圖／晶華集團提供

