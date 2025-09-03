快訊

億元大單成交！160位千萬貴客齊聚麗晶之夜 搶先吃最難訂晶華軒蟹宴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
麗晶之夜晶華軒「蟹宴」，生拆膏蟹燴麻婆豆腐。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜晶華軒「蟹宴」，生拆膏蟹燴麻婆豆腐。圖／麗晶精品提供

麗晶精品年度盛事「麗晶之夜」今晚於晶華酒店三樓宴會廳邀請160位年度消費破千萬的貴賓參與，現場集結五大珠寶品牌展演總價高達6.5億珠寶腕表大秀外，晚宴由全台最難訂位中餐廳「晶華軒」為VVIP獻上年度首場「蟹宴」。晶華軒每年蟹宴期間一個半月，搶手程度有幾百人候補，這次麗晶之夜提前一個月讓貴客們搶先品嘗，這也是麗晶精品擅長提供「獨特性」的寵客之道。

晚宴在270度環繞勢投影出中式水墨畫的典雅與氣勢磅礡交錯的意境，將貴賓沉浸《詩經 小雅 鹿鳴》的文字氛圍中，晚宴的餐點由蟬聯多年米其林推薦，並獲OAD台灣最佳中餐廳、Tatler亞洲最佳餐廳，以及「500盤美食評鑑」三年累計47盤榮耀的「晶華軒」當綱，由中餐廚藝總監鄔海明主廚親自掌杓，以秋日肥美蟹品入饌設計多道新品菜式，像是以松葉蟹入饌的松葉蟹佛跳牆、脆炸鮮蟹蓋等特色菜式。

同時集結了BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON五大國際精品珠寶，帶來首度在台公開亮相或全台僅一件的珠寶之作，讓晚宴貴賓近身鑑賞，在光影、藝術與美饌交織下，享受年度盛宴。

而年度購物大檔黃金周，麗晶精品也已出現「億元大單」，預計整檔業績呈現2位數成長。麗晶精品觀察，頂級貴客出手的實力，目前並未受到關稅戰影響。而成長動能除了精品漲價效應外，會員長期穩定經營，富二代會員也成長2成，消費年齡層有年輕化趨勢。

台北晶華酒店董事總經理暨集團營運長吳偉正指出，今年黃金周業績目標為雙位數成長，年度業績朝80億邁進，自2019以來麗晶精品業績年年皆創新高。即使市場受到出國消費以及關稅議題影響，但麗晶的客人他們首先在意商品的獨特性，再來才會考慮到價差優惠。如果在國內，早在精品上市前，VIP們早已先優先選購了，出國買也享受不到VIP待遇、拿不到獨特商品，自然不會有在國外買的誘因。

麗晶精品之所以可以年年成長創新高，吳偉正表示，除了會員長期穩定經營，甚至富二代會員也有獨特心法其實就跟飯店一樣「把客人照顧好」，沒有人會天天逛街，但可以天天吃飯。只樣客人走進晶華，趁著閒暇空檔的時間走走逛逛，都是麗晶精品的機會。麗晶精品獨特優勢就在於擁有酒店飯店資源，雙方的貴賓服務又可整合在一起，是其他商場或飯店不容易複製的。

麗晶精品清楚知道自己的優勢在哪，並把優勢延伸。就如吳偉正所言，論市場的精品商場、購物中心，麗晶精品品牌數沒有別人多、店型也沒有別人大，就是善用集團優勢並發揮最大效益，並創造出差異化經營。

麗晶之夜由名模們詮釋，將多款全台與全球唯一珠寶讓貴客近身鑑賞。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜由名模們詮釋，將多款全台與全球唯一珠寶讓貴客近身鑑賞。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜晶華軒「蟹宴」脆炸鮮蟹蓋。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜晶華軒「蟹宴」脆炸鮮蟹蓋。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜今年宴會廳透過270度環繞投影，將傳統書法藝術現代燈光以及中式造景結合，營造出古今交錯的典雅氛圍。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜今年宴會廳透過270度環繞投影，將傳統書法藝術現代燈光以及中式造景結合，營造出古今交錯的典雅氛圍。圖／麗晶精品提供
全台唯一海瑞溫斯頓頂級珠寶系列，藍寶石、粉紅藍寶石與鑽石頂級珠寶手鍊約1,250萬元。圖／麗晶精品提供
全台唯一海瑞溫斯頓頂級珠寶系列，藍寶石、粉紅藍寶石與鑽石頂級珠寶手鍊約1,250萬元。圖／麗晶精品提供
全台唯一BVLGARI SERPENTI INCANTATI玫瑰金彩寶與鑽石珠寶腕表，價格店洽。圖／麗晶精品提供
全台唯一BVLGARI SERPENTI INCANTATI玫瑰金彩寶與鑽石珠寶腕表，價格店洽。圖／麗晶精品提供
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale鉑金戒指價值約5,900萬元。圖／麗晶精品提供
Chaumet Joséphine Aigrette Impériale鉑金戒指價值約5,900萬元。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜昨晚登場，麗晶精品招商協理游博同、晶華國際酒店集團營運長吳偉正、晶華中餐廚藝總監鄔海明及麗晶精品貴賓服務部總監江淑芬(前排左起至右)與名模們共同為活動揭幕。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜昨晚登場，麗晶精品招商協理游博同、晶華國際酒店集團營運長吳偉正、晶華中餐廚藝總監鄔海明及麗晶精品貴賓服務部總監江淑芬(前排左起至右)與名模們共同為活動揭幕。圖／麗晶精品提供
DAMIANI Mimosa Flexi含羞草系列18K玫瑰金棕鑽戒指，鑽石總重1.98克拉，建議售價30萬2,000元。圖／麗晶精品提供
DAMIANI Mimosa Flexi含羞草系列18K玫瑰金棕鑽戒指，鑽石總重1.98克拉，建議售價30萬2,000元。圖／麗晶精品提供
全台唯一海瑞溫斯頓頂級珠寶系列，藍寶石、粉紅藍寶石與鑽石項鍊，約2,110萬元。圖／麗晶精品提供
全台唯一海瑞溫斯頓頂級珠寶系列，藍寶石、粉紅藍寶石與鑽石項鍊，約2,110萬元。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜今年宴會廳透過270度環繞投影，將傳統書法藝術現代燈光以及中式造景結合，營造出古今交錯的典雅氛圍。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜今年宴會廳透過270度環繞投影，將傳統書法藝術現代燈光以及中式造景結合，營造出古今交錯的典雅氛圍。圖／麗晶精品提供
全台唯一BVLGARI SERPENTI系列頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，價格店洽。圖／麗晶精品提供
全台唯一BVLGARI SERPENTI系列頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜晶華軒「蟹宴」松葉蟹佛跳牆。圖／麗晶精品提供
麗晶之夜晶華軒「蟹宴」松葉蟹佛跳牆。圖／麗晶精品提供
全台唯一CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列楓葉耳環，價格店洽。圖／麗晶精品提供
全台唯一CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列楓葉耳環，價格店洽。圖／麗晶精品提供

