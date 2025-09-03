想像力就是你的風格力 132 5. ISSEY MIYAKE將衣服打褶挑戰創意邊界
日系品牌132 5. ISSEY MIYAKE近日發表2025秋冬系列新品，除了以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，鮮豔奪目的色彩如亮黃、鸚鵡綠、勃根地紅色顛覆了秋冬既定印象，同時包含原創的NO.3、Square系列、Flat 1皆推出新作，讓服裝與包款在二維與三維之間自由切換，展現無限可能。
在Edwin Abbott Abbott的經典小說《平面國》中，所有的生物都是二維的平面，並透過幾何形狀可辨識出女性或男性，中產階級或貴族，以及掌握宗教與權力的主教則是接近圓形的正多邊形。這種幾何形狀的趣味同樣能表現在服裝之上，像是132 5. ISSEY MIYAKE則是品牌系列中最熱愛幾何、折疊與實驗性質的一支，其中1代表品牌的「1塊布」精神，3則是透過數位與折疊技巧創作出的「三維」立體，二是代表物品被重新摺疊回平面的「二維」，最後5則是超越人類感知的第五維度。
132 5. ISSEY MIYAKE的2025秋冬新品中，No.3系列是以原創摺紙結構轉化為服裝：兩個矩形螺旋般折疊後成為了包袖上衣、扇形寬褲，其中斜肩長洋裝、包袖上衣的肩部結構都帶來如墊肩的戲劇性效果、張力十足，扇形寬褲也如日本弓道、劍道的日式傳統服裝具高腰設計，亦古亦今；Standard Bag Color牡丹花形手提包則在設計之初把複雜的運算委託給電腦精密運算，創造出平放時扁平、提取時如牡丹般盛放的手提小包、充滿造型趣味。
Flat 1則推出了新的平展剪裁輪廓，平擺置放時幾乎宛如服裝裁片般的平整，方便收納，但實際穿戴上身又如132 5. ISSEY MIYAKE的全系列衣物，宛如擁有了真實生命、走路有風。
