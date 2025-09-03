快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

想像力就是你的風格力 132 5. ISSEY MIYAKE將衣服打褶挑戰創意邊界

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
132 5. Flat 1 V領長版背心、錐形九分褲；Darted Knit高領長袖上衣，價格店洽。圖／台灣君梵提供
132 5. Flat 1 V領長版背心、錐形九分褲；Darted Knit高領長袖上衣，價格店洽。圖／台灣君梵提供

日系品牌132 5. ISSEY MIYAKE近日發表2025秋冬系列新品，除了以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，鮮豔奪目的色彩如亮黃、鸚鵡綠、勃根地紅色顛覆了秋冬既定印象，同時包含原創的NO.3、Square系列、Flat 1皆推出新作，讓服裝與包款在二維與三維之間自由切換，展現無限可能。

在Edwin Abbott Abbott的經典小說《平面國》中，所有的生物都是二維的平面，並透過幾何形狀可辨識出女性或男性，中產階級或貴族，以及掌握宗教與權力的主教則是接近圓形的正多邊形。這種幾何形狀的趣味同樣能表現在服裝之上，像是132 5. ISSEY MIYAKE則是品牌系列中最熱愛幾何、折疊與實驗性質的一支，其中1代表品牌的「1塊布」精神，3則是透過數位與折疊技巧創作出的「三維」立體，二是代表物品被重新摺疊回平面的「二維」，最後5則是超越人類感知的第五維度。

132 5. ISSEY MIYAKE的2025秋冬新品中，No.3系列是以原創摺紙結構轉化為服裝：兩個矩形螺旋般折疊後成為了包袖上衣、扇形寬褲，其中斜肩長洋裝、包袖上衣的肩部結構都帶來如墊肩的戲劇性效果、張力十足，扇形寬褲也如日本弓道、劍道的日式傳統服裝具高腰設計，亦古亦今；Standard Bag Color牡丹花形手提包則在設計之初把複雜的運算委託給電腦精密運算，創造出平放時扁平、提取時如牡丹般盛放的手提小包、充滿造型趣味。

Flat 1則推出了新的平展剪裁輪廓，平擺置放時幾乎宛如服裝裁片般的平整，方便收納，但實際穿戴上身又如132 5. ISSEY MIYAKE的全系列衣物，宛如擁有了真實生命、走路有風。

132 5. ISSEY MIYAKE Standard Bag Color牡丹花形手提包，價格店洽。圖／台灣君梵提供
132 5. ISSEY MIYAKE Standard Bag Color牡丹花形手提包，價格店洽。圖／台灣君梵提供
32 5. ISSEY MIYAKE秋冬系列新品以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，讓服裝與包款在二維與三維間自由切換，展現無限可能。圖／台灣君梵提供
32 5. ISSEY MIYAKE秋冬系列新品以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，讓服裝與包款在二維與三維間自由切換，展現無限可能。圖／台灣君梵提供
132 5. ISSEY MIYAKE的Standard Bag Color牡丹花形手提包像是永生花般，是一「朵」靜態、永恆的盛放牡丹。圖／台灣君梵提供
132 5. ISSEY MIYAKE的Standard Bag Color牡丹花形手提包像是永生花般，是一「朵」靜態、永恆的盛放牡丹。圖／台灣君梵提供

服裝 品牌

延伸閱讀

頂級珠寶齊聚「麗晶之夜」 6.5億元精品大秀搶攻金字塔客群

療癒新地景！杉林溪6千株波波草轉紅了 美到11月

「2025大稻埕夏日節」壓軸場煙火秀 為盛夏畫下句點

千輪煙火「埕彩千輪」今晚8時大稻埕登場 煙火秀施放480秒

相關新聞

億元大單成交！160位千萬貴客齊聚麗晶之夜 搶先吃最難訂晶華軒蟹宴

麗晶精品年度盛事「麗晶之夜」今晚於晶華酒店三樓宴會廳邀請160位年度消費破千萬的貴賓參與，現場集結五大珠寶品牌展演總價高...

想像力就是你的風格力 132 5. ISSEY MIYAKE將衣服打褶挑戰創意邊界

日系品牌132 5. ISSEY MIYAKE近日發表2025秋冬系列新品，除了以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，鮮豔奪...

連兩年入選必比登！「台北最強清粥小菜」小品雅廚傳頂讓 顧客憂好味消失

連續兩年榮獲米其林必比登推薦，同時被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」之一的小品雅廚，近期傳出頂讓消息，有網友在社群上貼出疑似...

迷客夏「金蘭醬油粉粿」鹹甜新滋味！萬波「水梨系茶飲」新登場

迷客夏自即日起，以台灣原生紅烏龍為主角，推出一系列新品。其中「蜜緹紅烏龍」選用100%台灣產紅烏龍茶種，兼具烏龍茶的回甘...

廚房家電新勢力！球釜電子鍋快速煮出Q彈白飯 自動翻炒鍋免顧鍋超吸睛

近年家電市場持續朝向「省時、省力、智慧化」趨勢，鎖定單身族、小家庭與追求生活質感的消費者，推出兼具美學與實用的新品，透過...

台灣三星攜Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗

9月的信義區街頭，將化身最潮的「摺」學派對現場！三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷推出驚喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。