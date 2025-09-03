聽新聞
連兩年入選必比登！「台北最強清粥小菜」小品雅廚傳頂讓 顧客憂好味消失
連續兩年榮獲米其林必比登推薦，同時被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」之一的小品雅廚，近期傳出頂讓消息，有網友在社群上貼出疑似老闆的發文，提到「已經將經營45年餐廳頂讓出去」，讓許多忠實顧客擔心好味道會因此消失，據了解，小品雅廚確實因老闆年紀已屆退休所以頂讓，但包含廚師與外場員工目前皆保留下來，希望繼續傳承好手藝。
位於台北捷運中山國小站附近的小品雅廚，主要是販售清粥小菜，從傍晚一直營業至清晨，是台北「夜貓族」的好去處，店內提供數十道家常料理，像是香菇肉、乾扁四季豆、宮保皮蛋、滷白菜等，番茄炒蛋帶點甜鹹焦香，更被許多人稱為「台北最強」，許多藝人與美食家都是店內常客，像美食作家洪愛珠就曾把店家的「豆鼓苦瓜」選入「500盤」美食評鑑，並評「苦瓜不油不黑，每次吃都非常甘潤」。
而小品雅廚頂讓消息在社群擴散後，立刻吸引饕客關注，有人說道「昨天看到消息直接瞳孔放大！」「這家從小吃到大ㄟ」；另外，小品雅廚的老闆李台營不僅賣清粥小菜出名，同時還經營鋼筆專賣店「小品雅集」，他個人「愛筆成癡」，不但賣筆同時也是鋼筆收藏家，店內各式鋼筆，每支從數百元到數十萬都有，在台灣鋼筆界相當有名。
FB留言