迷客夏「金蘭醬油粉粿」鹹甜新滋味！萬波「水梨系茶飲」新登場
迷客夏自即日起，以台灣原生紅烏龍為主角，推出一系列新品。其中「蜜緹紅烏龍」選用100%台灣產紅烏龍茶種，兼具烏龍茶的回甘與紅茶香氣，北部50元／南部45元；「蜜緹紅烏龍拿鐵」將紅烏龍茶湯融合綠光鮮奶，讓茶韻結合奶香，北部60元起／南部55元起。另外還有將蜜桃結合紅烏龍的「蜜緹桃香紅烏龍」同步登場，酸甜層次清新，每杯75元。9月17日起，將再推出「蜂蜜紅烏龍」與「蜂蜜紅烏龍拿鐵」，帶來豐富的香甜滋味。即日起還推出全新「草莓蜂蜜蛋糕歐蕾冰淇淋」，每杯75元起。
迷客夏本次也首度攜手「金蘭」，將無添加原味醬油製成「黑金粉粿」，呈現鹹甜交織的層次樂趣，每份15元。即日起至9月9日，凡於一般門市現場購買蜜緹紅烏龍系列，即贈「黑金粉粿」1份。9月23日前，至迷客夏線上點餐平台「迷點」訂購蜜緹紅烏龍系列飲品任1杯，即可參加抽獎，有機會獲得「金蘭無添加醬油+洞洞提網組」。9月10日至10月1日，完成指定任務，則有機會抽中「迷客夏MeTea對杯」。9月17日至9月23日期間，購買「蜂蜜紅烏龍拿鐵M杯」2杯，北部優惠價109元、南部優惠價99元，現省31元。
「萬波島嶼紅茶」今年首次推出以「水梨」為主角的2款限定系列飲品。「梨仔青」以水梨的酸甜清香為基礎，搭配金萱青茶，藉由淡雅奶香與水梨果露交融，帶來柔和香氣；「梨仔紅」則選用島嶼紅茶，溫潤厚實的茶韻襯托水梨果香，層次更加鮮明。兩款均為中杯55元、大杯65元，預計9月5日起正式開賣。9月5日至9月14日於你訂線上平台購買任一梨仔系列飲品，即送「10元折價券」，可供下次消費滿額使用。
