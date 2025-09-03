快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

廚房家電新勢力！球釜電子鍋快速煮出Q彈白飯 自動翻炒鍋免顧鍋超吸睛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Tefal IH熱旋球釜電子鍋系列，4,990元起即可入手。記者黃筱晴／攝影
Tefal IH熱旋球釜電子鍋系列，4,990元起即可入手。記者黃筱晴／攝影

近年家電市場持續朝向「省時、省力、智慧化」趨勢，鎖定單身族、小家庭與追求生活質感的消費者，推出兼具美學與實用的新品，透過簡單操作、強大功能，讓家電成為提升日常效率與生活品質的重要夥伴。

懶人福音！來自韓國的「Rollpan自動翻炒鍋」，以專利傾斜設計與全自動攪拌技術，顛覆傳統烹飪方式。2L容量適合上班族、單身族與露營族，輕鬆端出平常需要辛苦拌炒均勻或是長時間燉煮的美味料理。其專利傾斜角搭配360°加熱與9RPM最佳攪拌速度，能自動翻炒、減少油煙，避免食材燒焦沾鍋，烹飪過程免顧鍋，使用者可同時處理其他事務。Rollpan適用瓦斯爐與電磁爐，鍋體內外層採高級陶瓷不沾塗層，不含PFOA、PFOS，安全無毒，料理後清洗方便，是忙碌家庭與戶外愛好者的貼心幫手。

象印宣布推出2款針對單身租屋族與小家庭設計的美型家電NL-EAF微電腦電子鍋與CK-LAF08細口快煮電氣壺。電子鍋搭載1.5mm黑厚釜、大火力炊煮技術及專利一體式蒸氣口，能穩定釋放米飯香氣，支援白米、糙米、什錦飯等8種模式，更有特殊的活性糙米GABA 1.5倍行程，以及超方便的異味清理功能。外型簡約俐落，易於清潔收納。細口壺則主打咖啡沖煮體驗，方便精準控水，並配備傾倒防漏、防燙壺嘴、自動斷電、防止空燒4大安全設計。即日起至12月31日前，購買指定電器商品並登錄，有機會抽中RIMOWA行李箱。

Tefal特福宣布擴大進軍台灣家電市場，推出全新電子鍋與無線吸塵器系列，將鍋具專業延伸至電器產品。新一代IH電子鍋搭載360度磁力線圈環繞的IH大火力，火力提升33%，主打承襲30年工藝的熱旋球釜內鍋，透過特殊62度角與2.0mm厚、6層結構設計，讓米粒受熱更均勻，煮出Q彈蓬鬆口感，兼具耐用與安全不沾塗層，日常使用更安心。此次共推出5款電子鍋，IH系列售價4,990元起，微電腦熱旋球釜系列2,490元起，主打高規格親民價。

無線吸塵器系列則是首度登台，共有5款機型與1款洗地機，涵蓋小資入門、萬元內性能款到旗艦濕拖款，滿足不同家庭需求。其可彎曲吸塵管比傳統直管多4倍清潔距離，並通過3萬次彎折測試，清潔沙發或床底不再費力；搭載雙開口大容量集塵筒，有效避免灰塵飛散造成二次汙染。洗地機則整合吸塵與拖地功能，採雙水箱管線分流與自動偵測控制出水，快速清除頑固汙垢。即日起至2025年10月31日購買指定機型，可享30天無條件退貨保障，並加碼社群分享兌換最高市值2,980元贈品。

象印全新推出CK-LAF08細口快煮電氣壺，4大安全設計為每日沖煮體驗提供全面守護。圖／象印提供
象印全新推出CK-LAF08細口快煮電氣壺，4大安全設計為每日沖煮體驗提供全面守護。圖／象印提供
修杰楷示範可彎曲吸塵管，免彎腰就可將沙發底下的食物碎屑清乾淨。記者黃筱晴／攝影
修杰楷示範可彎曲吸塵管，免彎腰就可將沙發底下的食物碎屑清乾淨。記者黃筱晴／攝影
象印推出針對單身族與小家庭的全新微電腦電子鍋NL-EAF1018，專為單身租屋族、新婚家庭與料理新手量身打造。圖／象印提供
象印推出針對單身族與小家庭的全新微電腦電子鍋NL-EAF1018，專為單身租屋族、新婚家庭與料理新手量身打造。圖／象印提供
鍋緣與鍋蓋的貼心設計，可輕鬆倒出多餘油脂。圖／Rollpan提供
鍋緣與鍋蓋的貼心設計，可輕鬆倒出多餘油脂。圖／Rollpan提供
Tefal電子鍋新品皆配有熱旋球釜內鍋，讓米粒受熱更均勻，輕鬆煮出Q彈蓬鬆口感。記者黃筱晴／攝影
Tefal電子鍋新品皆配有熱旋球釜內鍋，讓米粒受熱更均勻，輕鬆煮出Q彈蓬鬆口感。記者黃筱晴／攝影
來自韓國的「Rollpan自動翻炒鍋」，以專利傾斜設計與全自動攪拌技術，顛覆傳統烹飪方式。圖／ Rollpan提供
來自韓國的「Rollpan自動翻炒鍋」，以專利傾斜設計與全自動攪拌技術，顛覆傳統烹飪方式。圖／ Rollpan提供
Tefal無線吸塵器系列首度登台，共有5款機型與1款洗地機，涵蓋小資入門、萬元內性能款到旗艦濕拖款。記者黃筱晴／攝影
Tefal無線吸塵器系列首度登台，共有5款機型與1款洗地機，涵蓋小資入門、萬元內性能款到旗艦濕拖款。記者黃筱晴／攝影
Rollpan自動翻炒鍋不論瓦斯爐或電磁爐都可使用，外出露營使用也超方便。圖／Rollpan提供
Rollpan自動翻炒鍋不論瓦斯爐或電磁爐都可使用，外出露營使用也超方便。圖／Rollpan提供

單身 專利

延伸閱讀

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

水壺有金屬味嗎？其實跟3原因有關！2招徹底清潔喝得安心

拒絕微波爐、洗碗機、掃地機器人！40歲主婦捨「便利家電」實現家事自由

影／地板還貼紙？台中大里這處新停車場竟能「整片撕起」 市府說話了

相關新聞

億元大單成交！160位千萬貴客齊聚麗晶之夜 搶先吃最難訂晶華軒蟹宴

麗晶精品年度盛事「麗晶之夜」今晚於晶華酒店三樓宴會廳邀請160位年度消費破千萬的貴賓參與，現場集結五大珠寶品牌展演總價高...

想像力就是你的風格力 132 5. ISSEY MIYAKE將衣服打褶挑戰創意邊界

日系品牌132 5. ISSEY MIYAKE近日發表2025秋冬系列新品，除了以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，鮮豔奪...

連兩年入選必比登！「台北最強清粥小菜」小品雅廚傳頂讓 顧客憂好味消失

連續兩年榮獲米其林必比登推薦，同時被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」之一的小品雅廚，近期傳出頂讓消息，有網友在社群上貼出疑似...

迷客夏「金蘭醬油粉粿」鹹甜新滋味！萬波「水梨系茶飲」新登場

迷客夏自即日起，以台灣原生紅烏龍為主角，推出一系列新品。其中「蜜緹紅烏龍」選用100%台灣產紅烏龍茶種，兼具烏龍茶的回甘...

廚房家電新勢力！球釜電子鍋快速煮出Q彈白飯 自動翻炒鍋免顧鍋超吸睛

近年家電市場持續朝向「省時、省力、智慧化」趨勢，鎖定單身族、小家庭與追求生活質感的消費者，推出兼具美學與實用的新品，透過...

台灣三星攜Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗

9月的信義區街頭，將化身最潮的「摺」學派對現場！三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷推出驚喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。