廚房家電新勢力！球釜電子鍋快速煮出Q彈白飯 自動翻炒鍋免顧鍋超吸睛
近年家電市場持續朝向「省時、省力、智慧化」趨勢，鎖定單身族、小家庭與追求生活質感的消費者，推出兼具美學與實用的新品，透過簡單操作、強大功能，讓家電成為提升日常效率與生活品質的重要夥伴。
懶人福音！來自韓國的「Rollpan自動翻炒鍋」，以專利傾斜設計與全自動攪拌技術，顛覆傳統烹飪方式。2L容量適合上班族、單身族與露營族，輕鬆端出平常需要辛苦拌炒均勻或是長時間燉煮的美味料理。其專利傾斜角搭配360°加熱與9RPM最佳攪拌速度，能自動翻炒、減少油煙，避免食材燒焦沾鍋，烹飪過程免顧鍋，使用者可同時處理其他事務。Rollpan適用瓦斯爐與電磁爐，鍋體內外層採高級陶瓷不沾塗層，不含PFOA、PFOS，安全無毒，料理後清洗方便，是忙碌家庭與戶外愛好者的貼心幫手。
象印宣布推出2款針對單身租屋族與小家庭設計的美型家電NL-EAF微電腦電子鍋與CK-LAF08細口快煮電氣壺。電子鍋搭載1.5mm黑厚釜、大火力炊煮技術及專利一體式蒸氣口，能穩定釋放米飯香氣，支援白米、糙米、什錦飯等8種模式，更有特殊的活性糙米GABA 1.5倍行程，以及超方便的異味清理功能。外型簡約俐落，易於清潔收納。細口壺則主打咖啡沖煮體驗，方便精準控水，並配備傾倒防漏、防燙壺嘴、自動斷電、防止空燒4大安全設計。即日起至12月31日前，購買指定電器商品並登錄，有機會抽中RIMOWA行李箱。
Tefal特福宣布擴大進軍台灣家電市場，推出全新電子鍋與無線吸塵器系列，將鍋具專業延伸至電器產品。新一代IH電子鍋搭載360度磁力線圈環繞的IH大火力，火力提升33%，主打承襲30年工藝的熱旋球釜內鍋，透過特殊62度角與2.0mm厚、6層結構設計，讓米粒受熱更均勻，煮出Q彈蓬鬆口感，兼具耐用與安全不沾塗層，日常使用更安心。此次共推出5款電子鍋，IH系列售價4,990元起，微電腦熱旋球釜系列2,490元起，主打高規格親民價。
無線吸塵器系列則是首度登台，共有5款機型與1款洗地機，涵蓋小資入門、萬元內性能款到旗艦濕拖款，滿足不同家庭需求。其可彎曲吸塵管比傳統直管多4倍清潔距離，並通過3萬次彎折測試，清潔沙發或床底不再費力；搭載雙開口大容量集塵筒，有效避免灰塵飛散造成二次汙染。洗地機則整合吸塵與拖地功能，採雙水箱管線分流與自動偵測控制出水，快速清除頑固汙垢。即日起至2025年10月31日購買指定機型，可享30天無條件退貨保障，並加碼社群分享兌換最高市值2,980元贈品。
