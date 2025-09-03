頂級珠寶齊聚「麗晶之夜」 6.5億元精品大秀搶攻金字塔客群
由麗晶精品主辦的年度盛會「麗晶之夜」，3日晚間於晶華酒店登場，集結BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON等五大國際品牌，攜手展演總價高達新台幣6.5億元的頂級珠寶與腕錶，邀請160位高端客，藉此強化與頂級消費族群的連結。
「麗晶之夜」向來是精品業界標竿也是奢侈品市場消費力道的風向球。麗晶精品表示，今年不僅有多個新品牌進駐，也有品牌開設全新概念店，包括ISSEY MIYAKE的男裝副線 「IM MEN」在麗晶精品開設了海外首間獨立店。享譽全球的巴拿馬手工草帽名店「La Casa Del Artesano」也在樓下設櫃，TUMI 台灣首間高端概念店也在8月開幕，加計去年的Giorgio Armani，這些強勢新軍的加入，為麗晶精品注入更多元的品牌能量。
此次活動焦點之一是BVLGARI帶來的彩寶腕錶系列，單一展演作品總價超過新台幣1億元；DAMIANI則首度於台灣公開「百年慶典創世系列」，以重達30克拉以上的Rubellite紅碧璽項鍊成為全場焦點；CHAUMET展出的紅寶石與鑽石項鍊，透過獨特「刀鋒工藝」營造懸浮視覺效果；CINDY CHAO則以總價逾兩億元的藝術珠寶吸引目光；壓軸的HARRY WINSTON則展演全台唯一的海瑞溫斯頓頂級珠寶系列，項鍊與手鍊鑲嵌藍寶石、粉紅藍寶石及鑽石，總重逾百克拉，展現鑽石之王的非凡氣勢。
麗晶精品以五星級飯店為據點，主打隱密與尊榮體驗，藉由稀有限定展演與專屬回饋方案，強化與頂級客群的互動。同時，奢侈品牌高調布局，也凸顯台灣高端精品市場的規模與潛力。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言