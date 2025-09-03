頂級珠寶齊聚「麗晶之夜」 6.5億元精品大秀搶攻金字塔客群

由麗晶精品主辦的年度盛會「麗晶之夜」，3日晚間於晶華酒店登場，集結BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON等五大國際品牌，攜手展演總價高達新台幣6.5億元的頂級珠寶與腕錶，邀請160位高端客，藉此強化與頂級消費族群的連結。

「麗晶之夜」向來是精品業界標竿也是奢侈品市場消費力道的風向球。麗晶精品表示，今年不僅有多個新品牌進駐，也有品牌開設全新概念店，包括ISSEY MIYAKE的男裝副線 「IM MEN」在麗晶精品開設了海外首間獨立店。享譽全球的巴拿馬手工草帽名店「La Casa Del Artesano」也在樓下設櫃，TUMI 台灣首間高端概念店也在8月開幕，加計去年的Giorgio Armani，這些強勢新軍的加入，為麗晶精品注入更多元的品牌能量。

此次活動焦點之一是BVLGARI帶來的彩寶腕錶系列，單一展演作品總價超過新台幣1億元；DAMIANI則首度於台灣公開「百年慶典創世系列」，以重達30克拉以上的Rubellite紅碧璽項鍊成為全場焦點；CHAUMET展出的紅寶石與鑽石項鍊，透過獨特「刀鋒工藝」營造懸浮視覺效果；CINDY CHAO則以總價逾兩億元的藝術珠寶吸引目光；壓軸的HARRY WINSTON則展演全台唯一的海瑞溫斯頓頂級珠寶系列，項鍊與手鍊鑲嵌藍寶石、粉紅藍寶石及鑽石，總重逾百克拉，展現鑽石之王的非凡氣勢。

麗晶精品以五星級飯店為據點，主打隱密與尊榮體驗，藉由稀有限定展演與專屬回饋方案，強化與頂級客群的互動。同時，奢侈品牌高調布局，也凸顯台灣高端精品市場的規模與潛力。

