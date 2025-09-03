台灣三星攜Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗

9月的信義區街頭，將化身最潮的「摺」學派對現場！三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷推出驚喜合作，此次將觸角延伸至年輕世代最愛的時尚穿搭，攜手美國傳奇滑板教父同名跨界潮牌Mark Gonzales，自9月5日至9月21日於台北信義新天地新光三越A8館北大門館前東＋西廣場打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」主題體驗活動，邀請消費者一起用摺疊機解鎖街頭靈感，玩出專屬的生活態度。

Mark Gonzales以自由、創意、隨性塗鴉的創作風格聞名，其打造的代表性小天使圖騰，深受Z世代喜愛並引起搶購風潮。此次三星攜手Mark Gonzales，結合最潮摺疊機與最潮時尚，打造期間限定「奇想潮玩所」，現場共分為東廣場「潮玩沙龍」、西廣場「奇想四區」，提供多種奇想潮物的沉浸式體驗，讓每位參與者運用Galaxy Z系列玩出自己的潮態度。

精選體驗亮點包括矗立在信義街頭的立體小天使裝置藝術，是必造訪的打卡熱點，摺起自拍神器Galaxy Z Flip7放置於地面，便可免腳架與小天使合影；「2億畫素萬花筒」透過Galaxy Z Fold7的旗艦級2億畫素鏡頭，在鏡面裝置前拍出華麗炫目的效果；「Style Lab腦洞探照燈」可化身手機內擁有無數穿搭照的潮流編輯，借助「生成式相片編輯」功能，便能輕鬆幫照片人物換造型和姿勢；「Galaxy Café秒懂透視鏡」坐在咖啡廳閱讀文件，開啟Gemini Live分享鏡頭與螢幕畫面，再藉由Galaxy Z Fold7的8吋沉浸式大螢幕掌握所有細節；「AI Studio超時空神梳」是職場會議必備，Galaxy AI不僅能將語音錄製轉為逐字稿，還能快速進行翻譯與摘要，並以多重視窗高效完成會議筆記。

活動期間，消費者不僅可體驗到眾多Galaxy Z Fold7｜Z Flip7的摺疊創新功能與生活應用，完成指定任務並加入台灣三星電子LINE好友，還有機會把限量獨家周邊和驚喜好禮帶回家。於台灣三星Facebook官方粉絲專頁指定貼文上傳活動現場照片、指定留言文字並標記一位好友，即可抽Mark Gonzales多款潮包。

另有體驗時段專屬的限量好禮，完成全區任2關卡即可獲得限量Mark Gonzales小天使造型氣泡吊飾，數量有限送完為止；現場與Galaxy Z Fold7拍下紀念合影、搭配指定hashtag打卡分享，即可獲得每日限量的Mark Gonzales小天使造型冰棒；現場還能解鎖限定Mark Gonzales桌布，逗趣融合Galaxy Z Fold7｜Z Flip7與小天使元素，共8組款款不同風格；填寫活動回饋問卷，再抽The Freestyle微型智慧投影機、三星無線閃充行動電源等。詳細內容以現場、官方粉絲專頁、活動官網公告為準。

●三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」活動資訊 時間：9月5日19:00起至9月21日 體驗時段：週日14:00-21:00、週五至周六14:00-21:30（9月5日首日於19:00開始） 地點：台北信義新天地新光三越A8館北大門館前東＋西廣場（台北市信義區松高路12號）

台灣三星攜手Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗，於體驗時段完成全區任2關卡，送限量Mark Gonzales小天使造型氣泡吊飾，數量有限送完為止。圖／台灣三星提供

台灣三星攜手Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗。圖／台灣三星提供

三星與Mark Gonzales打破規「摺」釋放想像，提供多種奇想潮物的沉浸式體驗。圖／台灣三星提供

台灣三星攜手Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗，於體驗時段與Galaxy Z Fold7合影、搭配指定hashtag打卡分享，即可獲得限量小天使造型冰棒，數量有限送完為止。圖／台灣三星提供

「奇想潮玩所」邀請消費者一起用摺疊機解鎖街頭靈感，玩出專屬的生活態度。圖／台灣三星提供

商品推薦