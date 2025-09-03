快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

業者：台灣高端旅遊上看1500億 遊南極女性占6成

中央社／ 台北3日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，高端旅遊成為趨勢，旅遊業者分析，台灣2024年高端旅遊市場規模約為新台幣1000億到1500億元，其中南極行程近6成是女性。

根據全球顧問公司麥肯錫發布的最新「重新認識當代奢華旅人報告」指出，60歲以下的奢華旅人約佔8成，其中40到60歲為消費巔峰期。

旅遊業者元本旅遊今天舉行記者會宣布，極地探險船「日月合朔號」為首艘由台灣命名中文的極地探險船，顯示台灣高端旅遊市場極具潛力，業者也將再度包船帶高端旅客前往南極。

元本旅遊董事長游國珍分析，高端旅遊市場在亞洲非常具有潛力，台灣的潛力更是雄厚，以極地包船行程為例，每年都有200人次旅客參加。

高端旅遊市場客群跟外界想像的不太一樣，游國珍說，以極地旅遊旅客背景分析，有6成比例是女性，尤其很多單身女性報名，顯示很多女性要完成踏上極地的夢想。

游國珍指出，以年齡層來看，60歲以上旅客占6成以上，50歲左右的旅客也占很大比例，也有6成5的旅客是在職中，顯示不少人希望趁年輕先到遠一點的地方旅遊。

對於高端旅遊市場，雄獅旅遊表示，12日以上歐洲旅遊行程的出團占比，在疫後成長超過3倍；而具備深度、主題性的產品，也展現強勁的成長力道，像是受惠於極光爆發週期，北歐四國行程1月至7月出團人數較去年成長7成5，西班牙朝聖之路出團人數也呈倍數成長。

高端 極地

延伸閱讀

世界最大冰山走向滅亡 數週內將完全消失

國台交新樂季水藍擘劃 主打北歐音樂與歐美同步

南極旅遊團費80萬、最貴200萬…2030年可達28萬人次 謝金河：恐成暖化推手

台版朝聖之路！馬祖推4徒步漫遊路線 作家謝哲青帶路

相關新聞

億元大單成交！160位千萬貴客齊聚麗晶之夜 搶先吃最難訂晶華軒蟹宴

麗晶精品年度盛事「麗晶之夜」今晚於晶華酒店三樓宴會廳邀請160位年度消費破千萬的貴賓參與，現場集結五大珠寶品牌展演總價高...

想像力就是你的風格力 132 5. ISSEY MIYAKE將衣服打褶挑戰創意邊界

日系品牌132 5. ISSEY MIYAKE近日發表2025秋冬系列新品，除了以「可折疊的立體衣物」為設計靈感，鮮豔奪...

連兩年入選必比登！「台北最強清粥小菜」小品雅廚傳頂讓 顧客憂好味消失

連續兩年榮獲米其林必比登推薦，同時被稱為「台北最強宵夜清粥小菜」之一的小品雅廚，近期傳出頂讓消息，有網友在社群上貼出疑似...

迷客夏「金蘭醬油粉粿」鹹甜新滋味！萬波「水梨系茶飲」新登場

迷客夏自即日起，以台灣原生紅烏龍為主角，推出一系列新品。其中「蜜緹紅烏龍」選用100%台灣產紅烏龍茶種，兼具烏龍茶的回甘...

廚房家電新勢力！球釜電子鍋快速煮出Q彈白飯 自動翻炒鍋免顧鍋超吸睛

近年家電市場持續朝向「省時、省力、智慧化」趨勢，鎖定單身族、小家庭與追求生活質感的消費者，推出兼具美學與實用的新品，透過...

台灣三星攜Mark Gonzales打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7「奇想潮玩所」快閃體驗

9月的信義區街頭，將化身最潮的「摺」學派對現場！三星致力將創新科技融合消費者生活，從美食、旅遊、音樂等領域，不斷推出驚喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。