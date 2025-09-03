業者：台灣高端旅遊上看1500億 遊南極女性占6成

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，高端旅遊成為趨勢，旅遊業者分析，台灣2024年高端旅遊市場規模約為新台幣1000億到1500億元，其中南極行程近6成是女性。

根據全球顧問公司麥肯錫發布的最新「重新認識當代奢華旅人報告」指出，60歲以下的奢華旅人約佔8成，其中40到60歲為消費巔峰期。

旅遊業者元本旅遊今天舉行記者會宣布，極地探險船「日月合朔號」為首艘由台灣命名中文的極地探險船，顯示台灣高端旅遊市場極具潛力，業者也將再度包船帶高端旅客前往南極。

元本旅遊董事長游國珍分析，高端旅遊市場在亞洲非常具有潛力，台灣的潛力更是雄厚，以極地包船行程為例，每年都有200人次旅客參加。

高端旅遊市場客群跟外界想像的不太一樣，游國珍說，以極地旅遊旅客背景分析，有6成比例是女性，尤其很多單身女性報名，顯示很多女性要完成踏上極地的夢想。

游國珍指出，以年齡層來看，60歲以上旅客占6成以上，50歲左右的旅客也占很大比例，也有6成5的旅客是在職中，顯示不少人希望趁年輕先到遠一點的地方旅遊。

對於高端旅遊市場，雄獅旅遊表示，12日以上歐洲旅遊行程的出團占比，在疫後成長超過3倍；而具備深度、主題性的產品，也展現強勁的成長力道，像是受惠於極光爆發週期，北歐四國行程1月至7月出團人數較去年成長7成5，西班牙朝聖之路出團人數也呈倍數成長。

