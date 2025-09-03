詹子萱辣秀長腿俏皮站台HOGAN 燕麥色、星光細節氣質點綴Cool德訓鞋

多數人都活在城市裡，城市既是人群的廣義集合、每個人的身形風格也形成了一座城市流動的紋理與風景。義大利品牌HOGAN今日發表了2025秋冬新品，本季從義大利中北部小鎮Carrara礦區得到靈感，展現出流動、有機的靜謐實穿品味，新品包含鞋履、服裝、配件，現場並邀請人氣新星詹子萱俏皮出席站台。

詹子萱今日身上穿戴了駝色女士防風外套，腳踩一雙Double Cool白色小羊皮與鴛鴦奶茶logo休閒鞋，身上並有一款焦糖棕荔枝紋牛皮女士迷你斜背包並側掛一只燕麥白羔羊毛貓咪吊飾，可愛爆擊！針對全身造型詹子萱先推薦了腳上的Double Cool休閒鞋，除了鞋尾以綠色搭配，也讓腿部看來更為修長、比例更好。她並分享HOGAN最吸引她的特色是舒適度，尤其腳上鞋款加入了記憶鞋墊，「穿起來超級輕，很軟、很舒服，不管上下班、跟朋友聚會什麼場合都能搭配。」

HOGAN 2025秋冬的亮點之一首推Cool系列休閒鞋，其薄底款式正接軌近年大熱的德訓鞋熱浪，男女都有多元配色與材質。其中Cool系列的鞋底約厚3.2公分，女士款除了Cool系列另有厚約5.6公分的Double Cool、雙倍酷炫，尤其一雙焦糖棕磨面皮革與燕麥白logo款宛如卡通動漫「熊大」的咖啡配色、討喜可愛；Cool系列則另有米色小羊皮與摩卡棕、玫瑰拿鐵磨面皮革與燕麥白、銀色皮革與燕麥白等豐富組合。

厚底的H-Stripes「餅乾鞋」同樣佔據C位亮點：H-Stripes系列除原本的白色大底，並加入燕麥色大底、麂皮質感Logo、帆布拼接與皮革Logo等設計變化，合計多達17雙款式。其中白色拼接香檳金色logo與黑色拼接銀色Logo則為台灣限定款，前者替換了香檳金色鞋帶、後者則搭配銀色星砂鞋帶，訂價約為23,300元。銀色的「星砂」成為本季鞋款的閃耀妝點，為沈穩秋冬賦予活力，陸續出現在像是Rebel白色皮革拼接銀色星砂休閒鞋後跟、Cool系列休閒女鞋的H Logo、Hi-Fi厚底休閒鞋等細節，另有一雙Cool系列燕麥白皮革與金色星砂Logo款，帶來暖色的輕奢感受。

經典的Script包款則是在表面則將HOGAN米蘭旗艦店地址「Via Monte Napoleone 5 Milano」重現，不僅是地理與風格的另類簽名，並有全黑、帆布搭配咖啡色滾邊等多款選擇，可洽全台HOGAN專門店。 HOGAN焦糖棕異材質拼接長靴，26,000元。圖／HOGAN提供 HOGAN Hi-Fi白底銀星砂logo皮革休閒鞋，20,500元。圖／HOGAN提供 HOGAN焦糖棕荔枝紋牛皮女士迷你斜背包，23,800元。圖／HOGAN提供 HOGAN燕麥白羔羊毛貓咪吊飾，11,000元。圖／HOGAN提供 HOGAN Script黑色帆布托特包，22,800元。圖／HOGAN提供 HOGAN駝色女士防風外套，32,800元。圖／HOGAN提供 HOGAN Cool燕麥白皮革與金色星砂logo女士休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供 HOGAN Double Cool白色小羊皮與鴛鴦奶茶logo休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供 HOGAN Double Cool焦糖棕磨面皮革與燕麥白logo休閒鞋，宛如卡通動漫「熊大」的咖啡配色、討喜可愛，21,800元。圖／HOGAN提供 近日接演台版《藍調時光》的詹子萱在戲中演出高中生，現場也展現如高中生般的青春氣息。記者釋俊哲／攝影 HOGAN H-Stripes燕麥白帆布拼接可可棕皮革女士休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供 詹子萱今日出席HOGAN 2025秋冬新品，並大讚腳上的Double Cool系列休閒鞋。記者釋俊哲／攝影 HOGAN的2025秋冬從義大利中北部小鎮Carrara得到靈感，展現出流動、有機的實穿品味。圖／HOGAN提供

商品推薦