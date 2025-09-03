臉蛋天才車銀優最新美照 神顏演繹Bee de Chaumet永續珠寶
法國高級珠寶品牌Chaumet發布品牌大使車銀優在入伍前特地拍攝的一系列形象照片，品牌大使車銀優以簡約衣著，疊戴搭配Bee de Chaumet系列最新珠寶作品，溫暖金屬光澤和鑽石璀璨火光相互輝映，襯托車銀優獨有的暖男氣質和無懈可擊的精緻五官。
Chaumet曾為拿破崙欽定的皇室御用珠寶商，其設計以優雅靈動的自然主義著稱。Bee de Chaumet系列是品牌以拿破崙皇室家徽蜜蜂為靈感，結合對大自然的細膩觀察，創作出的摩登珠寶。除了具象的蜜蜂圖騰，Chaumet也從蜂巢汲取靈感，將貴金屬切割成如摩登幾何的六角形，並以細膩的鏡面拋光手法使金屬如鏡子般光滑，在光線下反射出照人光彩。均勻俐落的六角形更能無限延伸，透過中性的幾何線條與金屬和鑽石不同材質的對比效果，營造出獨特的出層次感。
Bee de Chaumet系列除了搭配性高，隨著Chaumet於2025年開始加入瑞士良金協會（Swiss Better Gold Association，SBGA），車銀優所配戴的一款2025年全新推出的Bee de Chaumet項鍊，更採用100%來自負責任來源的可追溯黃金精心打造，從金礦開採到珠寶完工，黃金採購的所有環節皆經過嚴格規範的控管，體現品牌在長期負責任黃金採購邁出的重要一步，以具體行動守護大自然。
